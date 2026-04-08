Πηλός, κρασί και δημιουργία: Τα εργαστήρια του Απριλίου του Tochka Ceramic Studio

Δημοσιεύθηκε 08.04.2026 16:41

Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα εργαστηρίων για όλες τις ηλικίες και επίπεδα εμπειρίας, συνδυάζοντας χαλάρωση, τεχνική και καλλιτεχνική έκφραση.

Το Tochka Ceramic Studio διοργανώνει ένα πρόγραμμα εργαστηρίων που διαρθρώνεται σε όλο τον Απρίλιο. Από εργαστήρια με κρασί και πηλό μέχρι τεχνικές, τροχό και εργαστήρια ειδικά για παιδιά και γονείς.

Αναλυτικά τα εργαστήρια:

Στις 9 Απριλίου, ημέρα Πέμπτη, από τις 11:00 έως τις 13:00, προσφέρεται ημι-ιδιωτικό εργαστήριο ελεύθερης δημιουργίας στον τροχό στα αγγλικά, ενώ την Παρασκευή 10 Απριλίου, από τις 17:00 έως τις 19:00, διοργανώνεται το Clay with Wine με θέμα το πιάτο.

Το Σάββατο 11 Απριλίου, από τις 14:00 έως τις 16:00, το εργαστήριο επικεντρώνεται στη δημιουργία κούπας με τεχνική pinching.

Στις 16 Απριλίου, Πέμπτη, από τις 18:00 έως τις 20:00, πραγματοποιείται ακόμη ένα ημι-ιδιωτικό εργαστήριο στον τροχό στα ελληνικά, ενώ το Σάββατο 18 Απριλίου, από τις 11:00 έως τις 13:00, ακολουθεί αντίστοιχη συνεδρία, επίσης στα ελληνικά.

Την ίδια ημέρα, από τις 12:30 έως τις 14:00, διοργανώνεται εργαστήριο για γονείς και παιδιά.

Την Κυριακή 19 Απριλίου, από τις 14:00 έως τις 16:00, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ό,τι επιθυμούν, σε αγγλόφωνο εργαστήριο.

Στις 24 Απριλίου, Παρασκευή, από τις 17:00 έως τις 19:00, κατασκευάζεται κεραμικό παιχνίδι τρίλιζας, ενώ το Σάββατο 25 Απριλίου, από τις 11:00 έως τις 13:00, το εργαστήριο αφορά μπολ για σνακ και ντιπ, και από τις 14:00 έως τις 16:00 μπολ για ζυμαρικά.

Την ίδια ημέρα, από τις 16:30 έως τις 18:30, διοργανώνεται Clay with Wine με θέμα δισδιάστατο ανθοδοχείο.

Την Κυριακή 26 Απριλίου, από τις 14:00 έως τις 16:00, το εργαστήριο επικεντρώνεται στη δημιουργία κούπας με χρωματικές πιτσιλιές, ενώ στις 28 Απριλίου, Τρίτη, από τις 18:00 έως τις 20:00, ολοκληρώνεται το πρόγραμμα με την κατασκευή μπολ για ramen. Όλα τα εργαστήρια προσφέρονται στα αγγλικά και στα ελληνικά, εκτός από εκείνα που σημειώνονται ως αποκλειστικά αγγλόφωνα ή ελληνόφωνα.

Περισσότερες πληροφορίες για κρατήσεις και τιμές στο Tochka Ceramic Studio