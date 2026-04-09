Προβολή του ιστορικού ντοκιμαντέρ «Μνήμη Γλυκείας Πατρίδας» στην Παλλουριώτισσα

Δημοσιεύθηκε 09.04.2026 13:00

Η Πολιτιστική Ομάδα «Εν ΛευκώΣία» διοργανώνει την προβολή του ιστορικού ντοκιμαντέρ «Μνήμη Γλυκείας Πατρίδας», σε σκηνοθεσία Σταύρου Παπαγεωργίου, τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2026 και ώρα 19:30, στο οίκημα της Αναγέννησης Παλλουριώτισσας, στη Λευκωσία.

Το ντοκιμαντέρ το οποίο αποτελεί συμπαραγωγή της TETRAKTYS FILMS και του Υφυπουργείου Πολιιτσμού της Κύπρου, καταγράφει μνήμες, αφηγήσεις και βιώματα που συνδέονται με την προσφυγοποίηση των ελληνικών πληθυσμών της Μικράς Ασίας το 1922, αναδεικνύοντας την ανθρώπινη διάσταση της ιστορίας και τη διαχρονική σημασία της συλλογικής μνήμης. Ο σκηνοθέτης ακολουθεί τη δραματική ιστορία της οικογένειας Τοσούνογλου από την Αλάγια της Μικράς Ασίας, η οποία έφτασε κατατρεγμένη στην Κύπρο, καθιστώντας τη δεύτερη πατρίδα της. Η ιστορία της οικογένειας Τοσούνογλου αντανακλά στο σύνολό της την πορεία των Μικρασιατών προσφύγων, οι οποίοι, μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922, βρήκαν καταφύγιο στην Κύπρο, όπου ρίζωσαν και ενσωματώθηκαν στην τοπική κοινωνία.

Μετά την προβολή, ο σκηνοθέτης Σταύρος Παπαγεωργίου θα δώσει την ευκαιρία στο κοινό να συμμετάσχει σε ανοικτή συζήτηση, να θέσει ερωτήσεις και να εμβαθύνει στη θεματολογία και τη δημιουργική διαδικασία του έργου, γυρίσματα του οποίου πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο, την Ελλάδα και στο χωριό Αλάγια, στα νότια παράλια της Τουρκίας.

Το ντοκιμαντέρ προβλήθηκε για πρώτη φορά το 2024 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πρόσφατα παρουσιάστηκε στη Βιέννη, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Φεστιβάλ Κινηματογράφου (EUNIC Austria), σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και την Πρεσβεία της Κύπρου στην Αυστρία.

Η εκδήλωση της 20ής Απριλίου 2026 εντάσσεται στους στόχους της ομάδας «Εν ΛευκώΣία» για την διοργάνωση ποιοτικών πολιτιστικών δράσεων στις περιοχές Παλλουριώτισσας, Καϊμακλίου, Χρυσαλινιώτισσας και Αγίου Κασσιανού.

Η είσοδος είναι ελεύθερη, ωστόσο απαιτείται κράτηση στο 99680998.

