Η Κατερίνα Βρανά έρχεται στην Κύπρο με την παράσταση «Χάρηκα!»

Η αγαπημένη stand-up comedian Κατερίνα Βρανά έρχεται για δύο μόνο βραδιές στην Κύπρο, Παρασκευή 24 Απριλίου, Λανίτειο Θέατρο, Λεμεσός και το Σάββατο 25 Απριλίου, Σατιρικό Θέατρο Λευκωσία στις 21:00 με την παράσταση «Χάρηκα!».
Με το γνωστό καυστικό της χιούμορ, τον αφοπλιστικό αυτοσαρκασμό και την ακαταμάχητη ειλικρίνειά της, η Κατερίνα Βρανά συστήνεται ξανά στο κοινό — με τον δικό της, μοναδικό τρόπο.
Για όσους δεν την έχετε γνωρίσει ακόμη είναι η ιδανική ευκαιρία, να τη δείτε από κοντά. Και για όσους την ξέρετε ήδη, να μάθετε τα νέα της — γιατί, όπως λέει και η ίδια, έχουν συμβεί «καναδυό πραγματάκια» τελευταία.
Στην παράσταση «Χάρηκα!» μοιράζεται ιστορίες από την καθημερινότητά της, προβληματισμούς, απρόοπτα της ζωής και παρασκηνιακά… πίτσι-πίτσι, δημιουργώντας μια βραδιά γεμάτη γέλιο και αληθινή επαφή με το κοινό.
Μια παράσταση που λειτουργεί σαν μια όαση χαράς κόντρα στις εποχές που ζούμε. Ένα γέμισμα μπαταρίας; Ένα κύμα θετικής ενέργειας; Σίγουρα όλα αυτά και πολλά ακόμη.
Πληροφορίες
Παρασκευή 24 Απριλίου Λανίτειο Θέατρο, Λεμεσός
Σάββατο 25 Απριλίου, Σατιρικό Θέατρο Λευκωσία
Ώρα έναρξης: 21:00
Εισιτήρια: από €25
Προπώληση: ticketmaster.cy