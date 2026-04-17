«tender»: Εργαστήριο & παράσταση στη Στέγη Χορού Λευκωσίας

Δημοσιεύθηκε 17.04.2026 12:00

Η Στέγη Χορού Λευκωσίας, στο πλαίσιο του On Bodies Festival 2026, φιλοξενεί το πενθήμερο εργαστήριο και την παράσταση «tender» της καλλιτέχνιδας Eevi Tolvanen, μια βιωματική καλλιτεχνική διαδικασία που εξερευνά την έννοια της τρυφερότητας ως βαθιά πολιτική και ανθρώπινη εμπειρία.

Το «tender» είναι ένα εργαστήριο ανοιχτό σε queer και τρανς άτομα, χωρίς απαραίτητη προηγούμενη εμπειρία σε χορό ή περφόρμανς. Εστιάζει στην εξερεύνηση της τρυφερότητας όχι ως κάτι απλό ή ήπιο, αλλά ως μια πολυδιάστατη, συχνά αντιφατική εμπειρία: έντονη, εύθραυστη, ερωτική, ακόμη και επώδυνη.

Μέσα από εργαλεία όπως η κίνηση, η performance, η φωνή και η συλλογική συζήτηση, οι συμμετέχοντες καλούνται να αφουγκραστούν το σώμα τους και να διερευνήσουν καταστάσεις όπως η ένταση, η εγγύτητα, η αντίσταση και η ευαλωτότητα.

Το εργαστήριο δημιουργεί έναν ασφαλή χώρο συνύπαρξης και κοινότητας, όπου διαφορετικές εμπειρίες μπορούν να συναντηθούν χωρίς ανάγκη εξήγησης ή προσαρμογής. Η διαδικασία εστιάζει στη συλλογική εμπειρία, τη φροντίδα και τη σύνδεση.

Το εργαστήριο συνδέεται με την παράσταση «hellänä – tender», σε σκηνοθεσία της Eevi Tolvanen, και εντάσσεται στο ευρύτερο έργο Queer Generations, το οποίο διερευνά τις ιστορίες queer και τρανς κοινοτήτων, τη διαγενεακή μνήμη και τη φροντίδα ως πολιτική και συλλογική πράξη.

Η διαδικασία κορυφώνεται με μια δημόσια παρουσίαση στο πλαίσιο του φεστιβάλ, συνοδευόμενη από μια συλλογική γιορτή.

Βιογραφικό

Η Eevi Tolvanen (they/them) είναι μη δυαδικό, queer κοινοτικό καλλιτέχν@, ερμηνευτ@ και χορογράφ@. Το έργο τους εστιάζει στη δημιουργία χώρων συλλογικότητας, αναδιανομής εξουσίας και διαγενεακής φροντίδας.

Έχει ιδρύσει και συντονίζει τη χορευτική κοινότητα Queer Dance Group και το project Queer Generations, μέσα από τα οποία ο χορός λειτουργεί ως εργαλείο σύνδεσης και κοινωνικής αλλαγής.

Ημερομηνίες & ώρες

9–10 Μαΐου | 10:00–14:00

11–13 Μαΐου | 18:00–20:30

16 Μαΐου | Βραδινή παράσταση

Χώρος: Στέγη Χορού Λευκωσίας (Παρθενώνος 25, Άγιος Ανδρέας, 1105, Λευκωσία)

Συμμετοχή: Δωρεάν (απαιτείται εγγραφή έως 01/05) 🔗 https://forms.gle/nXiQ34CBownMyATXA

Σημείωση: Για συμμετοχή στην τελική παράσταση απαιτείται παρουσία σε 3–4 συναντήσεις.

Πληροφορίες & σύνδεσμοι

www.eevitolvanen.com

www.todellisuus.fi/sateenkaarisukupolvet

www.todellisuus.fi/queer-dance-group

