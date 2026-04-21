Πάνος Μαλακτός: Πρεμιέρα για το “BRIGHTEST HEROINE” λίγο πριν την παρουσία του στο Aerowaves #Twenty26

Δημοσιεύθηκε 21.04.2026 11:20

Ο Πάνος Μαλακτός έχει επιλεγεί στο Aerowaves #Twenty26 ένα ευρωπαϊκό δίκτυο χορού, μέσω του οποίου αναγνωρίζονται τα πιο υποσχόμενα νέα έργα από ανερχόμενους χορογράφους, τα οποία στη συνέχεια προωθούνται για παραστάσεις σε όλη την επικράτεια της Ευρώπης.

Λίγες μέρες πριν την παρουσία του στο Aerowaves #Twenty26 — το ευρωπαϊκό δίκτυο που κάθε χρόνο αναδεικνύει 20 από τους πιο υποσχόμενους ανερχόμενους χορογράφους — ο Πάνος Μαλακτός παρουσιάζει στη Λεμεσό τη νέα του σόλο δημιουργία BRIGHTEST HEROINE.

Η παράσταση κάνει πρεμιέρα στο Sinergio Theatre στη Λεμεσό, στις 1, 2 και 3 Μαΐου, αποτελώντας το επόμενο βήμα μιας καλλιτεχνικής πορείας που αποκτά όλο και πιο έντονη διεθνή παρουσία. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Επιχορηγήσεων «ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ 2026» του Υφυπουργείου Πολιτισμού Κύπρου και εντάσσεται στο Πολιτιστικό Πρόγραμμα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2026.

Ο παλιός κόσμος πεθαίνει και ο καινούριος παλεύει να γεννηθεί. Είναι η ώρα των τεράτων. Το νέο σόλο του Πάνου Μαλακτού, με τίτλο “Brightest Heroine”, σκηνοθετεί μια σωματική απόπειρα αντίστασης απέναντι στα τέρατα του παρόντος. Μία χορογραφική εξερεύνηση του σώματος που αντιδρά, κινητοποιείται και εξεγείρεται.

Το έργο ξεδιπλώνεται ως μία δοκιμασία αντοχής. Το σώμα γίνεται πεδίο πολιτικής πράξης. Φορτίζεται με τη δύμη της συλλογικής εξέγερσης και αφηγείται τη συναισθηματική και κινητική διαδρομή της αντίστασης, της εξάντλησης και της επανεκκίνησης.

Η ηρωίδα είναι στην τελευταία πίστα του παιχνιδιού, εκεί όπου συγκρούεται με το τελικό τέρας. Όμως σε έναν κόσμο όπου τα ξόρκια δρουν χωρίς φανερούς μάγους πίσω τους, ποιος είναι ο εχθρός; Υπάρχει κάποια αποφασιστική κίνηση που θα μπορούσε να τερματίσει τη μάχη; Ή μήπως η μάχη είναι σχεδιασμένη να μην τελειώνει ποτέ;

Το κοινό προσκαλείται σε έναν χώρο όπου τα όρια μεταξύ ψηφιακής και φυσικής πραγματικότητας θολώνουν, όπου η μάχη και ο απόηχός της συνυπάρχουν, και όπου η άρνηση της παραίτησης προτείνεται ως μία χειρονομία αντίστασης σε έναν κόσμο που όλο και περισσότερο μοιάζει να μας τρολάρει.

Συντελεστές

Σύλληψη / χορογραφία / ερμηνεία: Πάνος Μαλακτός

Δραματουργία: Ηλίας Αδάμ

Σκηνικά / κοστούμια: Ορέστης Λαζούρας

Σχεδιασμός φωτισμών: Βασίλης Πετεινάρης

Μουσική παραγωγή: Teo.x3

Βοηθώντας: Μελίνα Σοφοκλέους

Διεύθυνση παραγωγής: TooFarEast

Ειδικές ευχαριστίες: Nick Von Kleist

Πληροφορίες παράστασης

Χώρος: Sinergio Theatre, Ελευθερίας 91, Λεμεσός

Ημερομηνίες: 1, 2 & 3 Μαΐου 2026

Ώρα έναρξης: 20:30

Εισιτήρια: €15

Πώληση μόνο διαδυκτιακά: https://buytickets.at/panosmalactos/2173012