theYard.Residency.26|Η επόμενη δράση του καλλιτεχνικού προγράμματος φιλοξενίας στο Ξυδάδικο

Δημοσιεύθηκε 21.04.2026 15:52

Ο Λουκάς Σταύρου στο soul under construction διαπραγματεύεται τη σχέση μεταξύ των ανθρώπων και της πόλης που αλλάζει.

Το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ ανακοινώνει την επόμενη συμμετοχή του καλλιτεχνικού προγράμματος φιλοξενίας theYard.Residency.26. Πρόκειται για την θεατρική performance soul under construction, για την ζωή στη Λεμεσό της ανάπτυξης

Το soul under construction διαπραγματεύεται τη σχέση μεταξύ των ανθρώπων και της πόλης που αλλάζει. Εξερευνά πώς η αστική μεταμόρφωση επηρεάζει τη μνήμη, την ταυτότητα και την καθημερινή εμπειρία. Μέσα από προσωπικές ιστορίες και συλλογικές εικόνες, αναδεικνύει την πόλη ως ζωντανό οργανισμό σε διαρκή διαμόρφωση.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Λουκάς Σταύρου, Κείμενα: Αγγέλα Σταύρου, Ροζ, Λουκάς Σταύρου, Κινηματογράφηση/Βιντεοπροβολές: Άρτεμης Ευλογημένου, Επι σκηνής Αγγέλα Σταύρου, Ροζ

Πληροφορίες

8,9 και 10 Μαΐου | 20:00

Κρατήσεις/ Πληροφορίες: 96832843

Είσοδος: €15, Ξυδάδικο, Γενεθλίου Μιτέλλα 34, Λεμεσός