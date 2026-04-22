Σώματα σε διάλογο: Από το hip-hop στην ενσώματη μνήμη σε δύο ανοιχτές δράσεις στη Στέγη Χορού Λεμεσού

Δημοσιεύθηκε 22.04.2026 12:34

Η Στέγη Χορού Λεμεσού προσκαλεί το κοινό σε δύο ξεχωριστές δράσεις τον Απρίλιο, που φέρνουν σε διάλογο διαφορετικές καλλιτεχνικές πρακτικές και προσεγγίσεις γύρω από το σώμα, την κίνηση και τη συλλογική δημιουργία.

Η Στέγη Χορού Λεμεσού προσκαλεί το κοινό σε μια ανοιχτή παρουσίαση που φέρνει στο κοινό τα αποτελέσματα μιας συλλογικής δημιουργικής διαδικασίας στο πλαίσιο του SMALA Project, ενός μεσογειακού δικτύου καλλιτεχνικών συναντήσεων που συνδέει χορευτές από διαφορετικές πόλεις, κουλτούρες και υπόβαθρα, με κοινή γλώσσα το hip-hop.

Το SMALA εξελίσσεται σε τρεις στάσεις (Ελλάδα – Κύπρος – Γαλλία), δημιουργώντας έναν «αστερισμό» καλλιτεχνικής ανταλλαγής. Η ανοιχτή παρουσίαση εστιάζει στα αποτελέσματα της διακρατικής συνεργασίας με καλλιτέχνες από την ομάδα Accrorap και περφόρμερς από Κύπρο και Ελλάδα.

Η Accrorap, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Kader Attou, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ομάδες hip-hop χορού διεθνώς, αναδεικνύοντας την ποιητική διάσταση του είδους μέσα από πολυδιάστατες καλλιτεχνικές επιρροές.

Το SMALA Project υλοποιείται σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας, την Accrorap και τη Στέγη Χορού Λεμεσού.

Μετά την παρουσίαση θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση.

Πληροφορίες SMALA Project x Dance House Lemesos – Ανοιχτή Παρουσίαση

Μια διακρατική συνεργασία για την ποιητικότητα του hip hop

Ημερομηνία και ώρες διεξαγωγής: 27 Απριλίου 2026, 20.00 - 21.30

Τοποθεσία: Αίθουσα Εκδηλώσεων Πάνος Σολομωνίδης

Είσοδος ελεύθερη.

Περισσότερες πληροφορίες: www.dancehouse.com.cy | 25340618| admin@dancehouselemesos.com| FB: Dance House Lemesos IG: @dancehouselemesos

Η Στέγη Χορού Λεμεσού με ιδιαίτερη χαρά συνεργάζεται με την Αιγύπτια-Γερμανίδα καλλιτέχνιδα χορού Hend Elbalouty, υποστηρίζοντας την έρευνά της, και προσφέρει ένα δωρεάν εργαστήριο για την επαγγελματική χορευτική κοινότητα. Το εργαστήριο Belly Connection εξερευνά τη μεταμορφωτική δύναμη της κίνησης της κοιλιάς μέσα από ένα παιχνίδι που συνδυάζει belly dance, χορό Mahraganat και σωματικές πρακτικές, δουλεύοντας με τη φωνή, την αναπνοή, το πένθος, τη θλίψη και τη μνήμη.

Οι συμμετέχοντες προσκαλούνται να επιβραδύνουν, να αισθανθούν και να επιστρέψουν στο σώμα τους και στην παρουσία των άλλων. Η κοιλιά προσεγγίζεται ως ενεργειακό και πνευματικό κέντρο - πηγή σοφίας, δημιουργικότητας, χαράς και αυτοέκφρασης. Η Hend Elbalouty (Αίγυπτος/Γερμανία) είναι χορογράφος, περφόρμερ, συγγραφέας και επαγγελματίας σωματικών πρακτικών, με έρευνα που εστιάζει στα σημεία συνάντησης πολιτισμικών πρακτικών, κοινωνικής τάξης και καλλιτεχνικής έκφρασης.

*Η Hend βρίσκεται στην Κύπρο για να συνεχίσει την έρευνά της γύρω από τις πρακτικές πένθους και θρήνου. Καλλιτέχν@ που εργάζονται σε συναφείς θεματικές ή ερευνητικά πεδία και ενδιαφέρονται να έρθουν σε επαφή, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας για περαιτέρω συντονισμό.

Belly Connection – on remembrance! | Εργαστήριο με τη Hend Elbalouty

Ημερομηνία και ώρες διεγαγωγής: 30 Απριλίου 2026, 16.00 - 19.00

Τοποθεσία: Δημοτικό Κέντρο Χορού Λεμεσού

Δωρεάν συμμετοχή. Γλώσσα εργαστηρίου: Αγγλικά. Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων.Δήλωση συμμετοχής εργαστηρίου: https://forms.gle/XLpTEgDJc4bqrpYTA