Αναβαθμίζεται η Βιβλιοθήκη «Αδάμ Αδάμαντος» με στόχο την καλλιέργεια της δια βίου μάθησης

Δημοσιεύθηκε 10.06.2026 12:00

Με Πανεπιστήμια της Κύπρου συνεργάζεται η Βιβλιοθήκη του Δήμου Παραλιμνίου – Δερύνειας «Αδάμ Αδάμαντος» με στόχο να λειτουργήσει ως ανοικτός, δυναμικός χώρος γνώσης, μάθησης και πολιτισμού για κάθε πολίτη και καλλιέργεια της δια βίου μάθησης, δήλωσε στο ΚΥΠΕ η Βιβλιοθηκονόμος Αναστασία Ιωάννου.

Η κ. Ιωάννου ανέφερε ότι «η Βιβλιοθήκη αυτό το διάστημα βρίσκεται σε μία μεταβατική περίοδο, διοργάνωσης και αναβάθμισης των υπηρεσιών, δηλαδή να κατεβούν όλα τα βιβλία από τα ράφια και να γίνει επανατοποθέτηση τους με τη σωστή διάταξη, στη βάση του Δεκαδικού Συστήματος Ταξινόμησης «Dwey».

Εξήγησε ότι ο λόγος που χρησιμοποιείται η συγκεκριμένη διάταξη είναι για να γίνει η βιβλιοθήκη πιο εύχρηστη και πιο βολική για τους χρήστες.

Απαντώντας σε ερώτηση η κ. Ιωάννου ανέφερε ότι η συγκεκριμένη διάταξη περιλαμβάνει 9 κατηγορίες που είναι γενικά θέματα, φιλοσοφία και ψυχολογία, θρησκεία, κοινωνικές επιστήμες, γλώσσα, φυσικές επιστήμες και μαθηματικά, τεχνολογία και πιο συγκεκριμένα εφαρμοσμένες επιστήμες, τέχνες (καλές και διακοσμητικές) και διασκέδαση, λογοτεχνία και ρητορική και ιστορία και γεωγραφία.

Κληθείσα να αναφέρει το λόγο της αναδιοργάνωσης της Βιβλιοθήκης, εξήγησε πως «έγινε μετά από απόφαση αρκετών ατόμων, συμπεριλαμβανομένου του Αντιδημάρχου Δερύνειας, και ύστερα από δικές μας προτάσεις».

Για το θέμα αυτό, είπε, έγιναν αρκετές συναντήσεις με το Υφυπουργείο Πολιτισμού και συγκεκριμένα με το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού, το οποίο χειρίζεται τις βιβλιοθήκες, αλλά και με την Κυπριακή Ένωση Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης.

Ακόμα, συνέχισε «η αναδιοργάνωση γίνεται για να υπάρχει μια σωστή δομή, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ράφια της βιβλιοθήκης περιλάμβαναν λίγα βιβλία από όλες τις κατηγορίες. Ετσι αποφασίστηκε πως στον μεγαλύτερο χώρο της Βιβλιοθήκης θα πρέπει να τοποθετηθεί η λογοτεχνία που αποτελεί και το μεγαλύτερο μέρος της συλλογής».

Όπως είπε η κ. Ιωάννου «οι υπόλοιπες κατηγορίες βιβλίων, που αποτελούν τις δύο μεγάλες συλλογές, δηλαδή την κύρια και την παιδική, θα μεταφερθούν στο υπόγειο του κτιρίου και θα τοποθετηθούν επίσης με τη σωστή διάταξη και με την ταξινόμηση Dwey».

Στο υπόγειο της Βιβλιοθήκης βρίσκεται και η αίθουσα για τις παρουσιάσεις των βιβλίων, που είναι πλήρως εξοπλισμένη με οθόνη καθώς και ό,τι χρειάζεται κάποιος για να κάνει μια παρουσίαση.

Σε άλλη ερώτηση απάντησε πως σ’ αυτή την προσπάθεια ζητήθηκε η συμβολή από τις μεγάλες βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

«Θέλουμε να αξιοποιήσουμε τους μήνες του καλοκαιριού, που στην ουσία είναι νεκροί, για να μην επιβαρύνουμε το πρόγραμμα των βιβλιοθηκών των Πανεπιστημίων που θα μας βοηθήσουν, και να είμαστε έτοιμοι Σεπτέμβριο – Οκτώβριο για να ξεκινήσουμε δυναμικά με επισκέψεις σχολείων και διάφορες άλλες δράσεις», σημείωσε.

Όπως είπε η κ Ιωάννου «η Δημοτική Βιβλιοθήκη «Αδάμ Αδάμαντος» είναι μία από τις 7 βιβλιοθήκες παγκύπρια που έχουν μπει στο Πρόγραμμα Φιλαναγνωσίας του Υφυπουργείου Πολιτισμού, που εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος του Δικτύου Βιβλιοθηκών με τίτλο «Φυτέψτε ιστορίες και ο κόσμος θα ανθίσει».

Ερωτηθείς για το κόστος της αναδιοργάνωσης, η Βιβλιοθηκονόμος απάντησε πως «δεν θα κοστίσει τίποτε, αφού η συμβολή των Πανεπιστημίων θα είναι στο πλαίσιο συνεργασίας που θέλουμε να αναπτύξουμε με διάφορους Πολιτιστικούς Φορείς και εθελοντές».

Ο λόγος που η αναδιοργάνωση γίνεται μέσω των Πανεπιστημίων είναι πρώτον επειδή είναι οι πιο οργανωμένες βιβλιοθήκες παγκύπρια και δεύτερον επειδή την επανατοποθέτηση πρέπει να την κάνουν βιβλιοθηκονόμοι, βάση σωστής ταξινόμησης, εξήγησε.

Σε άλλη ερώτηση απάντησε πως «υπάρχει συνεργασία και με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, που γίνεται διαδανισμός, κάτι που εφαρμόζουν όλες οι βιβλιοθήκες ανεξαιρέτως. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης ζητά ένα βιβλίο και δεν το έχουμε εμείς, θα το ζητήσουμε στη βάση της συνεργασίας που έχουμε, από το Πανεπιστήμιο ή κάποια άλλη Βιβλιοθήκη».

Εξήγησε ακόμα πως «το κόστος για τον δανεισμό του συγκεκριμένου βιβλίου θα το επιβαρυνθεί ο χρήστης, ενώ μπορεί να εξασφαλίσουμε το βιβλίο με συνεργασία και των Βιβλιοθηκονόμων, χωρίς να υπάρχει χρηματική επιβάρυνση».

Ανέφερε επίσης ότι «θέλουμε όλη αυτή η δράση που γίνεται στη Βιβλιοθήκη Δερύνειας να πετύχει και καλούμε τον κόσμο να είναι υπομονετικός για λίγους μήνες γιατί έχουμε πάρα πολλά βιβλία και η αναδιοργάνωση θα διαρκέσει κάποιο διάστημα».

Είπε ότι «θα προχωρήσουμε στην αγορά καινούργιων βιβλίων, με μια σημαντική χρηματική δωρεά που δίνεται κάθε χρόνο, από συγκεκριμένο κάτοικο της περιοχής, ενώ ταυτόχρονα δεχόμαστε και δωρεές βιβλίων».

Τον τελευταίο μήνα, συνέχισε «έχουμε προχωρήσει στη δημιουργία της πολιτικής, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την πολιτική δωρεάς και δανεισμού αλλά και τους όρους χρήσης της Βιβλιοθήκης, που θα προωθηθεί για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο».

Ανέφερε ακόμα ότι «στόχος της Βιβλιοθήκης Δερύνειας τα επόμενα 2 -3 χρόνια, είναι και η υπόλοιπη καταλογογράφηση του υλικού, μπαίνοντας έτσι σε άλλο επίπεδο, θέλοντας να καταστεί κέντρο για τους πολίτες της περιοχής γενικότερα» είπε.

Η κ. Ιωάννου αναφέρθηκε επίσης και στην τοποθέτηση «ανοιχτών δανειστικών βιβλιοθηκών» προσθέτοντας πως «θα προχωρήσουμε και σε διαβήματα για να προωθηθεί και να προβληθεί η Βιβλιοθήκη, με δράσεις μεταξύ των οποίων είναι και η παρουσίαση επαγγελμάτων».

Επίσης, πρόσθεσε, μπορεί να γίνονται και παρουσιάσεις από άτομα που βρίσκονται στον κατάλογο με τους Πρεσβευτές Πολιτισμού, στην οποία περιλαμβάνονται 250 - 300 πρόσωπα μεταξύ των οποίων συγγραφείς, συνθέτες και αγγειοπλάστες.

Στόχος μας, κατέληξε «είναι η Βιβλιοθήκη να λειτουργήσει ως ένας ανοιχτός και δυναμικός χώρος γνώσης, μάθησης και πολιτισμού για κάθε πολίτη, ενώ ταυτόχρονα να προάγουμε την ισότιμη πρόσβαση στην πληροφορία, να αποτελέσουμε σημείο συνάντησης της Κοινότητας και να καλλιεργήσουμε τη δια βίου μάθηση».

(ΚΥΠΕ/ΦΖ/ΗΦ)