Ο ταξιδιώτης από το Κίεβο που κατέγραψε την Κύπρο πριν από 300 χρόνια

Δημοσιεύθηκε 17.06.2026 13:10

Το 1724, ένας νεαρός άνδρας έφυγε από το Κίεβο και ξεκίνησε ένα ταξίδι που θα διαρκούσε 24 χρόνια.

Ταξίδεψε με ελάχιστα χρήματα, χωρίς βεβαιότητα επιστροφής και χωρίς καμία προστασία απέναντι στους κινδύνους της διαδρομής. Επιβίωσε από σοβαρές ασθένειες, διέσχισε την Ανατολική Μεσόγειο από ξηρά και θάλασσα, έφτασε στην Ιερουσαλήμ, την Αίγυπτο και τη Συρία, και επισκέφθηκε την Κύπρο πέντε φορές. Όταν ο Vasyl Hryhorovych-Barsky, γνωστός στα ελληνικά ως Βασίλειος Γρηγορόβιτς-Μπάρσκυ, επέστρεψε τελικά στο Κίεβο το 1747, ήταν 46 ετών. Είχε γεμίσει σημειωματάρια με όσα είχε δει, ακούσει και κατανοήσει στη διάρκεια της διαδρομής του. Λίγους μήνες αργότερα πέθανε, χωρίς να προλάβει να δημοσιεύσει ούτε μία σελίδα.

Τα σημειωματάρια του, όμως, διασώθηκαν και οι σελίδες που αφιέρωσε στην Κύπρο εξελίχθηκαν σε μερικές από τις πιο λεπτομερείς περιγραφές του νησιού που γράφτηκαν τον 18ο αιώνα, αφού διατηρούν στοιχεία για εκκλησίες, μοναστήρια, διαδρομές, έθιμα, αγορές, τοπία και στιγμές της καθημερινής ζωής, που διαφορετικά μπορεί να είχαν χαθεί από τη συλλογική μνήμη.

300 χρόνια μετά την πρώτη του επίσκεψη στην Κύπρο, ο Γρηγορόβιτς-Μπάρσκυ επιστρέφει συμβολικά στη Λάρνακα μέσα από ένα μικρό μπρούτζινο γλυπτό, το πρώτο αφιερωμένο σε αυτόν στο νησί. Το έργο βρίσκεται στον τοίχο του ουκρανικού πολιτιστικού κέντρου Obiimy, στην οδό Γρηγόρη Αυξεντίου, και παρουσιάζει τον ταξιδιώτη καθισμένο πάνω σε έναν βράχο, με ένα ανοιχτό σημειωματάριο στα χέρια και το βλέμμα στραμμένο προς την κατεύθυνση του Κιέβου.

Πρόκειται για ένα λιτό έργο, που όμως κουβαλά μια πολύ μεγαλύτερη ιστορία. Τοποθετημένο διακριτικά στον χώρο του πολιτιστικού κέντρου, λειτουργεί ως σημείο συνάντησης ανάμεσα σε δύο τόπους, δύο ιστορικές διαδρομές και δύο πολιτιστικές μνήμες.

Η διαδρομή του Γρηγορόβιτς-Μπάρσκυ στην Κύπρο

Σε όλη τη διάρκεια των ταξιδιών του, ο Γρηγορόβιτς-Μπάρσκυ συστηνόταν με τον ίδιο τρόπο: «πεζοπόρος προσκυνητής από το Κίεβο». Η αναφορά στην καταγωγή του δεν ήταν τυχαία. Τον 18ο αιώνα, το Κίεβο αποτελούσε ένα από τα σημαντικά πνευματικά κέντρα του Ορθόδοξου κόσμου και το όνομά του είχε ιδιαίτερο βάρος στην Ανατολική Μεσόγειο. Όταν έφτασε στην Κύπρο, έγινε δεκτός με σεβασμό ακριβώς λόγω της καταγωγής του.

Η Κύπρος έγινε η χώρα που επισκέφθηκε συχνότερα. Το τελευταίο του ταξίδι στο νησί διήρκεσε σχεδόν δύο χρόνια, καθώς το διέσχισε πεζός, από μοναστήρι σε μοναστήρι και από χωριό σε χωριό. Έγραψε για την εκκλησία του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα, το Σταυροβούνι, τη Μονή Κύκκου, τη Λευκωσία, τον Άγιο Ιωάννη Λαμπαδιστή στον Καλοπαναγιώτη και πολλά ακόμη σημεία που εξακολουθούν να διαμορφώνουν το πολιτιστικό και πνευματικό τοπίο του νησιού. Στη Λευκωσία, μάλιστα, μετά από πρόσκληση του Αρχιεπισκόπου Φιλόθεου, δίδαξε λατινικά στην αυλή της Αρχιεπισκοπής, γεγονός που αποδεικνύει πως η Κύπρος ήταν ένας τόπος με τον οποίο ο Γρηγορόβιτς-Μπάρσκυ συνδέθηκε ουσιαστικά.

Ο «πεζοπόρος προσκυνητής από το Κίεβο» παρατηρούσε όσα άλλοι ίσως προσπερνούσαν. Έγραψε για την Κουμανταρία, το γλυκό κυπριακό κρασί που ήταν ήδη γνωστό και εξαγόταν στη Δύση. Κατέγραψε τα φίδια του νησιού, ανάμεσά τους και την κυπριακή φίνα. Αναφέρθηκε σε έθιμα, εμπορικές δραστηριότητες, φαγητά, συνήθειες των κατοίκων και πρακτικές λεπτομέρειες για τη μετακίνηση στο νησί. Δεν στάθηκε μόνο στα μνημεία. Κατέγραψε και τους ανθρώπους, τις συνήθειες και τις μικρές λεπτομέρειες που έκαναν ορατή την καθημερινή ζωή.

Παράλληλα, σχεδίαζε όσα έβλεπε. Λίγοι ταξιδιώτες της εποχής του άφησαν πίσω τους τόσο γραπτές μαρτυρίες όσο και εικονογραφικό υλικό. Ακόμη λιγότεροι επέστρεψαν στον ίδιο τόπο πέντε φορές. Από τα ταξίδια του είναι γνωστά περισσότερα από 150 σχέδια. Για την Κύπρο έχουν ξεχωριστή αξία, καθώς ορισμένα μνημεία και αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες διασώζονται σήμερα μέσα από τις δικές του απεικονίσεις.

Αυτό που τον ξεχώριζε ήταν η προσοχή με την οποία παρατηρούσε.

Το έργο του δημοσιεύθηκε τελικά το 1778, περισσότερο από 30 χρόνια μετά τον θάνατό του. Εκδόθηκε σε αρκετούς τόμους και αποτέλεσε σημαντική καταγραφή των τόπων που είχε επισκεφθεί. Για την Κύπρο, η αξία του βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο αποτυπώνει το νησί μέσα από τα μάτια ενός ταξιδιώτη που παρατηρούσε με υπομονή, σεβασμό και σπάνια προσήλωση στη λεπτομέρεια.

Ένα γλυπτό ως γέφυρα πολιτιστικής μνήμης

Με το νέο γλυπτό στη Λάρνακα, αυτή η μνήμη επιστρέφει στον δημόσιο χώρο και αποκτά σημερινή παρουσία. Η σημασία του έργου ξεπερνά τον φόρο τιμής σε έναν ταξιδιώτη. Μέσα από αυτή τη μικρή μπρούτζινη μορφή, η ιστορία αποκτά ευρύτερη διάσταση: γίνεται μια αφήγηση για την κίνηση, τη μνήμη και την ιστορία, από τα βήματα του Γρηγορόβιτς-Μπάρσκυ στην Κύπρο πριν από 300 χρόνια μέχρι τη σχέση της Κύπρου με την Ουκρανία σήμερα.

Περισσότεροι από 30.000 Ουκρανοί ζουν σήμερα στην Κύπρο. Οι περισσότεροι έφτασαν μετά τον Φεβρουάριο του 2022, όταν η Ρωσία εξαπέλυσε την εισβολή πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία και εκατομμύρια άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα τους. Η Κύπρος δεν ήταν για όλους ένας προγραμματισμένος προορισμός. Για πολλούς, όμως, έγινε σπίτι.

Το πολιτιστικό κέντρο Obiimy άνοιξε στη Λάρνακα την ίδια χρονιά, με ιδρύτρια την Anna Sushko. Ξεκίνησε ως κέντρο στήριξης και σταδιακά εξελίχθηκε σε πολιτιστικό πυρήνα, με βιβλιοθήκη, φιλοξενία καλλιτεχνών, δωρεάν μαθήματα ουκρανικών, αγγλικών και ελληνικών, προβολές ταινιών, εργαστήρια, διαλέξεις και δημιουργικά προγράμματα για παιδιά. Σήμερα αποτελεί σημείο συνάντησης για την ουκρανική κοινότητα και χώρο πολιτιστικής ανταλλαγής με την κυπριακή κοινωνία.

Το γλυπτό του Γρηγορόβιτς-Μπάρσκυ προσφέρθηκε στην πόλη από το πολιτιστικό κέντρο Obiimy και την οικογενειακή πρωτοβουλία Sushko Philanthropy. Στα αποκαλυπτήριά του παρευρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος Λάρνακας, πρέσβεις, εκπρόσωποι του Συνδέσμου Φιλίας Κύπρου-Ουκρανίας και μέλη της ουκρανικής κοινότητας.

«Η Κύπρος και η Ουκρανία είναι πιο κοντά από όσο φαίνεται», αναφέρει η Anna Sushko. «Πριν από 300 χρόνια, ένας άνθρωπος από το Κίεβο ήταν ανάμεσα στους πρώτους που περιέγραψαν και σχεδίασαν αυτό το νησί. Σήμερα συνεχίζουμε τον ίδιο δεσμό, μέσα από τη γλώσσα του πολιτισμού».

Το γλυπτό αποτελεί μέρος του Shukai!, ενός ουκρανικού πολιτιστικού project που έχει τοποθετήσει μικρά μπρούτζινα γλυπτά στο Κίεβο, με το καθένα να αφηγείται μια ιστορία συνδεδεμένη με τους ανθρώπους, τη μνήμη και την ταυτότητα της πόλης. Το έργο του Γρηγορόβιτς-Μπάρσκυ είναι το πρώτο γλυπτό του Shukai! που εγκαθίσταται εκτός Ουκρανίας. Η επιλογή της Κύπρου, και ειδικότερα της Λάρνακας, ήταν συνειδητή.

Η σύλληψή του βασίζεται στην ιδέα του ανήκειν σε δύο τόπους ταυτόχρονα. Ο Γρηγορόβιτς-Μπάρσκυ κάθεται πάνω σε μια πέτρα ανάμεσα σε δύο ακτές. Οι βράχοι παραπέμπουν τόσο στο κυπριακό τοπίο όσο και στις όχθες του Δνείπερου. Το κεφάλι του είναι στραμμένο προς το Κίεβο, την πόλη στην οποία πάντοτε ήθελε να επιστρέψει. Ανήκει και στους δύο τόπους. Κατά κάποιον τρόπο, ανήκε πάντα.

Η Lyola Filimonova, επιστημονική σύμβουλος του project, αναφέρει ότι ο Γρηγορόβιτς-Μπάρσκυ «αφιέρωσε ιδιαίτερα θερμές σελίδες στην Κύπρο. Σήμερα, αυτή η κληρονομιά μας υπενθυμίζει τους ιστορικούς δεσμούς που ενώνουν την Κύπρο και την Ουκρανία εδώ και αιώνες, καθώς και την αξία της κοινής πολιτιστικής μνήμης που μοιραζόμαστε».

Αυτό που άφησε πίσω του ο Γρηγορόβιτς-Μπάρσκυ ήταν το αποτέλεσμα μιας απόφασης που επαναλήφθηκε χιλιάδες φορές: να καταγράφει. Τους τόπους που επισκεπτόταν, τους ανθρώπους που συναντούσε, τις λεπτομέρειες που τότε μπορεί να έμοιαζαν μικρές. Το έκανε για 24 χρόνια, μέσα σε δύσκολες συνθήκες, συχνά άρρωστος και πάντοτε εν κινήσει.

Χάρη σε αυτό, η Κύπρος διαθέτει σήμερα μια καταγραφή του εαυτού της πριν από 300 χρόνια, που διαφορετικά μπορεί να μην υπήρχε. Ένας άνθρωπος από το Κίεβο φρόντισε γι’ αυτό.

Σήμερα, η μικρή μπρούτζινη μορφή του στη Λάρνακα καλεί τους περαστικούς να σταθούν για λίγο. Να κοιτάξουν πιο προσεκτικά. Να σκεφτούν πώς η μνήμη ταξιδεύει μέσα από χώρες, γλώσσες και γενιές. Και να θυμηθούν ότι η ιστορία συχνά διασώζεται από εκείνους που αφιερώνουν χρόνο για να παρατηρήσουν όσα άλλοι μπορεί να προσπεράσουν.

Το γλυπτό βρίσκεται στο πολιτιστικό κέντρο Obiimy, στην οδό Γρηγόρη Αυξεντίου 12, στη Λάρνακα, και είναι ανοικτό για το κοινό καθημερινά, από τις 10:00 έως τις 19:00.