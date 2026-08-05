«Στέγη Τεχνών Λεμεσού»: Το έργο των €21 εκατ. που αλλάζει τον πολιτιστικό χάρτη της πόλης - Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός

Γράφει ο Γιάννης Πάζουρος

Στην πολύ σημαντική απόφαση για προκήρυξη διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την ανέγερση της «Στέγης Τεχνών Λεμεσού» προχώρησε το δημοτικό συμβούλιο της πόλης σε πρόσφατη συνεδρία του. Πρόκειται για ένα έργο που συζητιέται τα τελευταία χρόνια έντονα στη Λεμεσό και θα έρθει να καλύψει τις ανάγκες των καλλιτεχνών της πόλης για χώρους στέγασης και παραγωγής πολιτισμού. Η «Στέγη Τεχνών» προϋπολογίζεται ότι θα κοστίσει πάνω από 21 εκατομμύρια ευρώ (από την αρχή μέχρι το τέλος), ενώ ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός θα γίνει στα αγγλικά με στόχο την προσέλκυση και μεγάλων γραφείων από το εξωτερικό. Το κτήριο θα ανεγερθεί στην οδό Αιόλου, σε γη που ανήκει στο Δήμο Λεμεσού και είχε απαλλοτριωθεί προς αυτό το σκοπό. Σημαντική καινοτομία, ότι το εν λόγω έργο αν και είχε προχωρήσει σε κάποιο βαθμό, επαναπρογραμματίστηκε από την αρχή μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες και εμπλοκή εκατοντάδων καλλιτεχνών οι οποίοι καθόρισαν οι ίδιοι ποιες είναι οι ανάγκες τους. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ταυτόχρονα με τη «Στέγη Τεχνών» στο ίδιο έργο, προβλέπονται δύο υπόγειο χώροι στάθμευσης πέραν των 200 θέσεων που θα εξυπηρετούν το χώρο αλλά και την πόλη ευρύτερα, αφού το σημείο είναι στρατηγικής σημασίας κοντά στο ιστορικό κέντρο της Λεμεσού. Ξεχωρίζει επίσης ότι στην 9μελή κριτική επιτροπή του διαγωνισμού πέρα από τους εκπροσώπους του Δήμου, ΕΤΕΚ, ΣΑΚ και Πολεοδομίας, συμμετέχουν σημαντικές προσωπικότητες του πολιτισμού της πόλης.

Τι θα περιλαμβάνει

Η προκήρυξη του διαγωνισμού θα γίνει τον Σεπτέμβριο αλλά το κτηριολογικό του πρόγραμμα έχει ήδη καθοριστεί. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού αναμένονται περίπου 6 μήνες μετά την προκήρυξη του. Σύμφωνα με όσα πληροφορείται ο «Π» η Στέγη θα περιλαμβάνει αίθουσες κυρίως για πρόβες αλλά και για παραστάσεις. Συγκεκριμένα, στο περίπου 5000τμ2 κτήριο προβλέπεται να κατασκευαστεί μία μεγάλη αίθουσα, τύπου black box με πολλές δυνατότητες διαμόρφωσης για να μπορέσει να φιλοξενήσει διάφορες παραγωγές. Ακόμα προβλέπονται τουλάχιστον τρεις αίθουσες των 200τμ2 που προορίζονται για μουσική, χορό και θέατρο, που θα λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τα θέλω του κάθε αντικειμένου. Θα υπάρχει ακόμα μεγάλος εκθεσιακός χώρος, 600τμ2 για πολιτιστικές και εικαστικές εκθέσεις. Πέραν τούτων, προβλέπεται η δημιουργία τουλάχιστον τεσσάρων ξενώνων για φιλοξενία καλλιτεχνών στο χώρο, αλλά και ταυτόχρονα πολλές άλλες βοηθητικές υποδομές, όπως εργαστήρια και αποθήκες, με προδιαγραφές που προέκυψαν από τη διαβούλευση. Στο χώρο θα υπάρχει επίσης και καφεστιατόριο, με τη φιλοδοξία να αποτελέσει «στέκι καλλιτεχνών».

Και το τουρκοκυπριακό σινεμά

Πέρα από το έργο στην Αιόλου για τη Στέγη Τεχνών, ο Δήμος Λεμεσού προχωρά και με την αποκατάσταση του τουρκοκυπριακού σινεμά που καταστράφηκε ολοσχερώς τα προηγούμενα χρόνια. Μετά την παραχώρησή του στο δήμο από την Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, μέσω διαγωνισμού, έχουν επιλεγεί μελετητές που έπιασαν ήδη δουλειά, σχεδιάζοντας την αποκατάσταση και επαναλειτουργία του. Στόχος του Δήμου είναι να γίνει ένα «Κέντρο Κινηματογράφου», παρέχοντας ταυτόχρονα και άλλες λύσεις στις πολιτιστικές ανάγκες της πόλης.