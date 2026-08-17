Σικελία: Τέσσερα έργα του Antonello da Messina εκλάπησαν από το Μουσείο της Μεσίνα

Τέσσερα έργα του Ιταλού ζωγράφου του 15ου αιώνα Antonello da Messina εκλάπησαν τη νύχτα του Σαββάτου από το Περιφερειακό Μουσείο της Μεσίνα, στη Σικελία, όπως ανακοίνωσε την Κυριακή ο Υπουργός Πολιτισμού της Ιταλίας Alessandro Giuli, εκφράζοντας εμπιστοσύνη στις έρευνες της Αστυνομίας.

Μεταξύ των έργων που εκλάπησαν είναι τρία από τα πέντε εναπομείναντα τμήματα του πολύπτυχου «Polittico di San Gregorio», του μοναδικού σωζόμενου έργου του καλλιτέχνη που παρέμεινε στη γενέτειρά του.

«Με συγκλόνισε και με λύπησε η είδηση της κλοπής», ανέφερε σε δήλωσή του ο Ιταλός Υπουργός Πολιτισμού.

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, οι δράστες εισήλθαν στο μουσείο τη νύχτα της 15ης Αυγούστου, ημέρα εθνικής αργίας στην Ιταλία.

Αξιωματούχος του μουσείου, με τον οποίο επικοινώνησε το Reuters, δήλωσε ότι δεν μπορούσε να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

«Ήταν σχεδόν σαν σκηνή από ταινία», δήλωσε ο δημοτικός σύμβουλος αρμόδιος για θέματα πολιτισμού Enzo Caruso, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Corriere della Sera.

Ο Caruso ανέφερε ότι η αγορά έργου του Antonello da Messina από το ιταλικό κράτος έναντι 15 εκατομμυρίων δολαρίων νωρίτερα φέτος ενδέχεται να έστρεψε το ενδιαφέρον των δραστών προς το μουσείο της Μεσίνα.

Οι δράστες αφαίρεσαν τρία από τα πέντε σωζόμενα τμήματα του «Polittico di San Gregorio». Το πολύπτυχο αποτελούνταν αρχικά από έξι τμήματα και προοριζόταν για μοναστήρι της περιοχής, το οποίο καταστράφηκε στον σεισμό της Μεσίνα το 1908.

Ήταν το μοναδικό έργο του Σικελού ζωγράφου που δεν είχε ποτέ απομακρυνθεί από τη γενέτειρά του.

Οι κλέφτες αφαίρεσαν επίσης από προθήκη ασφαλείας ένα μικρό έργο δύο όψεων, το οποίο απεικονίζει στη μία πλευρά την Παναγία με το Θείο Βρέφος και έναν Φραγκισκανό μοναχό και στην άλλη τον Χριστό.

Το έργο αποτελούσε μέρος της συλλογής Wilhelm Soldan και πωλήθηκε από τον οίκο Christie's στην Περιφέρεια της Σικελίας το 2003, τη χρονιά κατά την οποία αποδόθηκε στον Antonello da Messina.

Τον περασμένο Φεβρουάριο, το ιταλικό Υπουργείο Πολιτισμού αγόρασε ακόμη ένα έργο δύο όψεων του ζωγράφου, γνωστό ως «Ecce Homo», από τον οίκο Sotheby's, λίγο πριν τεθεί σε δημοπρασία.

Ο Antonello da Messina γεννήθηκε περίπου το 1430 και εκπαιδεύτηκε στη Νάπολη, όπου μελέτησε έργα καλλιτεχνών από την Προβηγκία και τη Φλάνδρα, των οποίων η επιρροή είναι εμφανής στη ζωγραφική του.

Επέστρεψε στη Μεσίνα το 1457, όπου εργάστηκε μέχρι το 1474.

Η κλοπή στη Μεσίνα σημειώθηκε μία ημέρα αφότου η ιταλική Αστυνομία ανέκτησε τρεις πίνακες των Γάλλων ζωγράφων Paul Cezanne, Pierre-Auguste Renoir και Henri Matisse, οι οποίοι είχαν κλαπεί τον Μάρτιο από μουσείο κοντά στην Πάρμα, στη βόρεια Ιταλία.

(ΚΥΠΕ-Reuters/ΗΘ/ΗΦ)