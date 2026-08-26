Στήριξη στον πολιτισμό Αρμενίων, Λατίνων και Μαρωνιτών από το Υφ.Πολιτισμού

Την προκήρυξη του «Σχεδίου Στήριξης Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Θρησκευτικών Ομάδων» για το έτος 2026, ανακοίνωσε το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Υφυπουργείου ,στόχος του Σχεδίου είναι να ενισχυθούν οικονομικά πολιτιστικές δράσεις οι οποίες προέρχονται από τις Θρησκευτικές Ομάδες των Αρμενίων, των Λατίνων και των Μαρωνιτών και οι οποίες «συμβάλλουν στη διατήρηση και προώθηση της πολιτιστικής ταυτότητας της κάθε Θρησκευτικής Ομάδας στους διάφορους τομείς της πολιτιστικής δημιουργίας: στη λογοτεχνία, τη μουσική, το θέατρο, τον κινηματογράφο, τα εικαστικά, τον λαϊκό πολιτισμό και τον χορό».

«Κάθε κοινότητα κρατά ένα πολύτιμο νήμα από το υφαντό της κυπριακής ταυτότητας. Με το Σχέδιο αυτό στηρίζουμε τη δημιουργική έκφραση των Θρησκευτικών Ομάδων, ώστε οι μνήμες, οι παραδόσεις και οι σύγχρονες φωνές τους να συνεχίσουν να φωτίζουν το κοινό μας πολιτιστικό τοπίο, εμπνέοντας διάλογο, κατανόηση και συνοχή», δήλωσε η Υφυπουργός Πολιτισμού Κλέα Παπαέλληνα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Σχέδιο επιχορηγεί πολιτιστικές δραστηριότητες, οι οποίες υλοποιούνται από τα Γραφεία των Αντιπροσώπων των τριών Θρησκευτικών Ομάδων και από φορείς που προέρχονται από τις τρεις Θρησκευτικές Ομάδες.

Οι στόχοι του Σχεδίου περιλαμβάνουν την ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της Κύπρου μέσα από δράσεις που ενισχύουν τον πολιτιστικό πλουραλισμό και που δρουν ως καταλύτης για την επίτευξη της κοινωνικής συνοχής.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο μέσω της Ψηφιακής Πλατφόρμας grants4arts.cy, από την 1η Σεπτεμβρίου 2026.

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν θα εξεταστούν και αξιολογηθούν από Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 27η Σεπτεμβρίου 2026.

(ΚΥΠΕ/ΛΣ)