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Europa Nostra: Μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για τα European Heritage Awards 2027
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 02.09.2026 17:51
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Winners of the Europa Nostra Heritage Awards 2026. © Europa Nostra

Έργα, οργανισμοί, ομάδες αλλά και μεμονωμένα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς μπορούν να διεκδικήσουν μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές διακρίσεις στον τομέα.

Μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου 2026 μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις για τα European Heritage Awards / Europa Nostra Awards 2027, τα οποία επιβραβεύουν σημαντικά επιτεύγματα στην προστασία, τη συντήρηση, την έρευνα, την εκπαίδευση και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ευρώπη.

Στα βραβεία μπορούν να συμμετάσχουν άτομα, ομάδες ειδικών και οργανισμοί με έργα που αφορούν τόσο την υλική όσο και την άυλη πολιτιστική κληρονομιά.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε πέντε κατηγορίες: Conservation & Adaptive Reuse, για έργα συντήρησης και επανάχρησης, Research, για έρευνα, Education, Training & Skills, για εκπαίδευση, κατάρτιση και δεξιότητες, Citizens’ Engagement & Awareness-raising, για τη συμμετοχή και ευαισθητοποίηση των πολιτών, και Heritage Champions, για πρόσωπα ή φορείς με σημαντική προσφορά στην πολιτιστική κληρονομιά.

Οι νικητές αποκτούν πανευρωπαϊκή προβολή και εντάσσονται σε ένα ευρύ δίκτυο επαγγελματιών και οργανισμών πολιτιστικής κληρονομιάς. Παράλληλα, μεταξύ των βραβευμένων επιλέγονται οι νικητές των Grand Prix, με χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ, ενώ αντίστοιχο ποσό συνοδεύει και το Public Choice Award.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και στην αγγλική γλώσσα, μέσω της ειδικής πλατφόρμας των βραβείων.

Πληροφορίες

European Heritage Awards / Europa Nostra Awards 2027

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 7 Σεπτεμβρίου 2026

Αιτήσεις: Ηλεκτρονικά, στην αγγλική γλώσσα ΕΔΩ.

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Europa Nostra heritage Awards
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