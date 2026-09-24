«Η ΚΟΙΛΙΑ» της Μαρίνας Βρόντη ανεβαίνει στο ΚΤΗΡΙΟΝ 53

Ο θεατρικός μονόλογος «Η ΚΟΙΛΙΑ» της Μαρίνας Βρόντη παρουσιάζεται στο ΚΤΗΡΙΟΝ 53, σε σκηνοθεσία Σταύρου Ποταμάρη και με τη Μαρίλια Χαριδήμου επί σκηνής. Μια παράσταση για το σώμα και όλα όσα αυτό κουβαλά: τις προσδοκίες των άλλων, την αυτοεικόνα, τον έρωτα, τη μητρότητα, τις αλλαγές, τις απώλειες, αλλά και τις διαφορετικές εκδοχές του εαυτού μας που γεννιούνται μέσα στον χρόνο.

Λίγα λόγια για το έργο

Στην «Κοιλιά», το γέλιο ανοίγει χώρο για μια αλήθεια που δύσκολα λέγεται.

Η Μαρίνα στέκεται απέναντί μας όπως είναι, με το χιούμορ, τον θυμό και την τρυφερότητά της, και μας καλεί να ακούσουμε πίσω από τα λόγια της όλα όσα έμαθε να κρύβει.

Την ακολουθούμε από το παιδί που μαθαίνει να βλέπει τον εαυτό του μέσα από τα μάτια των άλλων, στη νέα γυναίκα που ερωτεύεται και, αργότερα, στη μητέρα που βλέπει το σώμα της να αλλάζει.

Κάθε ηλικία αφήνει το ίχνος της και κάθε αλλαγή κουβαλά μια απώλεια, αλλά και μια νέα εκδοχή του εαυτού. Γιατί η μητρότητα δεν σβήνει τη γυναίκα που υπήρξε πριν, όπως κι ένα σώμα δεν παύει ποτέ να αφηγείται την ιστορία του.

Σταύρος Ποταμάρης, σκηνοθέτης

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο: Μαρίνα Βρόντη

Σκηνοθεσία: Σταύρος Ποταμάρης

Ερμηνεία: Μαρίλια Χαριδήμου

Διεύθυνση Παραγωγής: Στέλιος Θεοχάρους

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οκτώβριος

Κυριακή 11 Οκτωβρίου

Σάββατο 17 Οκτωβρίου

Κυριακή 18 Οκτωβρίου

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου

Σάββατο 24 Οκτωβρίου

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Πληροφορίες

Ώρα έναρξης: 20:00

Χώρος: ΚΤΗΡΙΟΝ 53

Τιμή εισιτηρίου: €12

Εισιτήρια: more.com

Πληροφορίες: 70001384