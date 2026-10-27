Στη Νέα Υόρκη ψηφίζουν στα μουσεία: Από τις αίθουσες εκθέσεων στα εκλογικά παραβάν - Που ψήφισε ο Μαμντάνι (βίντεο)

Στη Νέα Υόρκη, η επίσκεψη σε ένα μουσείο μπορεί αυτές τις ημέρες να συνδυαστεί με την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος. Ανάμεσα σε εκθέματα, έργα τέχνης και αίθουσες που υποδέχονται καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες, στήνονται εκλογικά κέντρα για την πρόωρη ψηφοφορία ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου 2026. Το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης (The Met), το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και το Μουσείο του Μπρούκλιν συγκαταλέγονται στους πολιτιστικούς οργανισμούς που συμμετέχουν στη διαδικασία, αναδεικνύοντας μια διαφορετική διάσταση του ρόλου των μουσείων στη δημόσια ζωή.

Η πρακτική αυτή δεν είναι καινούργια για τη Νέα Υόρκη. Το Met φιλοξένησε για πρώτη φορά εκλογικό κέντρο το 2021, ενώ το Brooklyn Museum εξυπηρετεί ψηφοφόρους εδώ και χρόνια, τόσο σε προεδρικές εκλογές όσο και σε προκριματικές αναμετρήσεις. Το Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας εντάχθηκε στη διαδικασία το 2024, διαθέτοντας εκλογικούς σταθμούς στο ισόγειό του.

Η φετινή ψηφοφορία έφερε ξανά στο προσκήνιο αυτή την πλευρά της λειτουργίας των μουσείων, όταν ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι, επέλεξε να ψηφίσει στο Met. Σε βίντεο που δημοσίευσε τη Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2026, εμφανίζεται να διασχίζει την πτέρυγα Michael C. Rockefeller, επισημαίνοντας ότι η διαδικασία τού πήρε μόλις πέντε λεπτά.

Η πρόωρη ψηφοφορία συνεχίζεται έως την Κυριακή 1η Νοεμβρίου 2026, ενώ η επίσημη ημέρα των εκλογών είναι η Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026. Εκτός από τα μουσεία, εκλογικά κέντρα λειτουργούν σε σχολεία, βιβλιοθήκες και κοινοτικούς χώρους.

Η παρουσία των εκλογικών κέντρων στα μουσεία προσφέρει, πάντως, μια ενδιαφέρουσα αφορμή για συζήτηση γύρω από τον δημόσιο χαρακτήρα των πολιτιστικών οργανισμών. Πέρα από τη φύλαξη, τη μελέτη και την παρουσίαση των συλλογών τους, οι χώροι αυτοί μπορούν να εξυπηρετούν και άλλες ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, ενσωματώνοντας στην καθημερινή τους λειτουργία ακόμη και την εκλογική διαδικασία.