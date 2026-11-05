Νέος κύκλος συναντήσεων για ανερχόμενους καλλιτέχνες στο Kartzin

Το Kartzin by Visual Voices ανακοινώνει τον δεύτερο κύκλο του προγράμματος Work-in-Progress (WIP) Crit Sessions, προσκαλώντας ανερχόμενους καλλιτέχνες να συμμετάσχουν σε μια σειρά συναντήσεων αφιερωμένων στην ανταλλαγή ιδεών, την κριτική προσέγγιση και τη συλλογική ανάπτυξη της καλλιτεχνικής πρακτικής.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε εβδομαδιαίες συναντήσεις, κατά τις οποίες οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν έργα και ιδέες που βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, να συζητήσουν τις δημιουργικές τους διαδικασίες και να λάβουν ανατροφοδότηση από άλλους καλλιτέχνες.

Η πρωτοβουλία αναπτύχθηκε ως απάντηση στην απομόνωση που συχνά χαρακτηρίζει την καλλιτεχνική εργασία, αλλά και στις ανισότητες που παρατηρούνται ως προς την πρόσβαση σε επαγγελματικά δίκτυα, ευκαιρίες προβολής και ουσιαστικό κριτικό διάλογο.

Τις συναντήσεις θα συντονίζει η Lauren Mavromati Bourke, Κύπρια αυστραλιανής καταγωγής, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο της υφαντικής τέχνης και της κοινοτικής εργασίας. Η καλλιτεχνική της πρακτική διερευνά ζητήματα μνήμης, μετανάστευσης, φύλου και συλλογικής δημιουργίας, αξιοποιώντας παραδοσιακές τεχνικές χειροτεχνίας και την αφήγηση.

Στόχος των διοργανωτών είναι η συγκρότηση μιας ομάδας 12 δημιουργών με διαφορετικές εμπειρίες και καλλιτεχνικές προσεγγίσεις.

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη, από τις 18 Νοεμβρίου έως τις 16 Δεκεμβρίου, μεταξύ 17:30 και 19:30. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, ενώ η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου.

Πληροφορίες

Work-in-Progress Crit Sessions

Ημερομηνίες: 18 Νοεμβρίου έως 16 Δεκεμβρίου 2026 | Kάθε Τετάρτη, 17:30-19:30

Τοποθεσία: Kartzin [Αισχύλου 83, Λευκωσία]

Συμμετοχή: Δωρεάν

Προθεσμία αιτήσεων: Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026

Αιτήσεις: Ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής