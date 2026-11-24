Σε ποιον ανήκει ένα δημόσιο μουσείο και ποιος αποφασίζει για το μέλλον του; Στους διευθυντές του, στους επιμελητές, στους κρατικούς φορείς που το χρηματοδοτούν ή στους πολίτες τους οποίους καλείται να υπηρετεί; Η National Gallery του Λονδίνου επιχείρησε να προσεγγίσει διαφορετικά αυτό το ερώτημα, προσκαλώντας ανθρώπους από ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση της μελλοντικής της κατεύθυνσης.

Η πρωτοβουλία, με τίτλο NG Citizens, ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2025, όταν η πινακοθήκη συγκρότησε μια συνέλευση 50 πολιτών, ηλικίας 16 ετών και άνω, που επιλέχθηκαν μέσω διαδικασίας κλήρωσης, έπειτα από την αποστολή προσκλήσεων σε 15.000 νοικοκυριά. Η επιλογή αποσκοπούσε στη δημιουργία μιας ομάδας που θα αντανακλούσε την κοινωνική και γεωγραφική ποικιλομορφία της χώρας, συμπεριλαμβάνοντας ανθρώπους που δεν είχαν απαραίτητα προηγούμενη σχέση με την National Gallery. Από τον Νοέμβριο του 2025 μέχρι τον Μάρτιο του 2026 πραγματοποιήθηκαν, λοιπόν, πέντε συνεδρίες, κατά τις οποίες οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τη λειτουργία του μουσείου, συζήτησαν με ειδικούς και εργαζομένους και εξέτασαν διαφορετικές προσεγγίσεις για το μέλλον του. Η διαδικασία σχεδιάστηκε με τη συνεργασία του οργανισμού Involve και του Sortition Foundation, που ειδικεύεται στην επιλογή πολιτών μέσω κλήρωσης - με στόχο οι εισηγήσεις να προκύψουν μέσα από ενημερωμένη συλλογική συζήτηση και όχι απλώς από την καταγραφή ατομικών προτιμήσεων.

Το ερώτημα που τέθηκε στους συμμετέχοντες ήταν πώς μπορεί η National Gallery, ως εθνικός πολιτιστικός οργανισμός, να φέρει περισσότερους ανθρώπους σε ουσιαστική επαφή με τη ζωγραφική. Οι πολίτες κλήθηκαν να εξετάσουν πώς το μουσείο μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας κοινωνίας που αλλάζει, ποιοι αισθάνονται ότι εκπροσωπούνται στους χώρους του και ποιοι εξακολουθούν να παραμένουν εκτός. Ωστόσο, οι συζητήσεις που ακολούθησαν ανέδειξαν ζητήματα που υπερβαίνουν την επισκεψιμότητα ή την παρουσίαση των συλλογών της.

Μουσείο που αντανακλά την κοινωνία

Ανάμεσα στις βασικές κατευθύνσεις των εισηγήσεων βρίσκεται η ανάγκη η National Gallery να ενισχύσει τη σχέση της με διαφορετικές κοινωνικές ομάδες και να καταστεί περισσότερο αντιπροσωπευτική του κοινού στο οποίο απευθύνεται. Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για έναν οργανισμό που φιλοξενεί μία από τις σημαντικότερες συλλογές ευρωπαϊκής ζωγραφικής στον κόσμο, αλλά του οποίου η ιστορική και γεωγραφική ταυτότητα δεν αντανακλά κατ' ανάγκην την πολυμορφία της σύγχρονης βρετανικής κοινωνίας. Η ανάγκη αυτή αφορά και τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται και ερμηνεύονται τα έργα, ώστε να δημιουργούνται περισσότερα σημεία σύνδεσης ανάμεσα στις συλλογές και στις εμπειρίες των επισκεπτών. Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες εισηγήθηκαν, μεταξύ άλλων, την αξιοποίηση της τεχνολογίας για τη δημιουργία περισσότερο εξατομικευμένων εμπειριών επίσκεψης, με ιδιαίτερη έμφαση σε ομάδες που δεν εκπροσωπούνται επαρκώς στο υφιστάμενο κοινό της πινακοθήκης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε, επίσης, στις ιστορίες που συνοδεύουν τα έργα τέχνης, με τη συγκεκριμένη εισήγηση να συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους [33 συνολικά] κατά την τελική διαδικασία. Οι συμμετέχοντες ζήτησαν να αναδεικνύονται όχι μόνο οι συνθήκες δημιουργίας των έργων, αλλά και η ιστορική τους διαδρομή, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο εντάχθηκαν στη συλλογή της πινακοθήκης. Συνέδεσαν, μάλιστα, την ανάγκη αυτή με την πληρέστερη παρουσίαση της ιστορίας του ίδιου του οργανισμού, θεωρώντας σημαντικό να αναδεικνύονται και λιγότερο γνωστές πτυχές της συλλογής του.

Οι προτάσεις δεν περιορίστηκαν, ωστόσο, στον τρόπο παρουσίασης των έργων. Οι πολίτες ζήτησαν πιο τολμηρές αποφάσεις ως προς τον εκθεσιακό προγραμματισμό και την επιλογή έργων, ώστε η National Gallery να ανταποκρίνεται περισσότερο στην κοινωνική ποικιλομορφία του Ηνωμένου Βασιλείου. Έθεσαν, ακόμη, το ζήτημα της γεωγραφικής πρόσβασης, εισηγούμενοι στενότερες συνεργασίες με πολιτιστικούς φορείς και κοινότητες στην Αγγλία, τη Σκωτία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία, μέσα από τον διαμοιρασμό έργων και πόρων. Η επιδίωξη, όπως αποτυπώνεται στην έκθεση, είναι η συλλογή να λειτουργεί ως δημόσιο αγαθό για ολόκληρη τη χώρα και όχι μόνο για όσους έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν το Λονδίνο.

Η ανάγκη εξισορρόπησης της οικονομικής βιωσιμότητας με τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα, πρέπει να πούμε, απασχολεί ολοένα και περισσότερους πολιτιστικούς οργανισμούς, καθώς οι αυξανόμενες λειτουργικές δαπάνες δημιουργούν πιέσεις για την αναζήτηση νέων πηγών εσόδων. Στην περίπτωση της National Gallery, όπου η πρόσβαση στη μόνιμη συλλογή παραμένει δωρεάν, το ζήτημα αφορά και τον τρόπο με τον οποίο οι οικονομικές επιλογές μπορούν να επηρεάσουν τη δυνατότητα του κοινού να απολαμβάνει την τέχνη χωρίς οικονομικούς περιορισμούς.

Από τις εισηγήσεις στην πράξη

Η National Gallery έχει ήδη αρχίσει να εξετάζει την εφαρμογή ορισμένων προτάσεων της συνέλευσης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η επέκταση του ωραρίου λειτουργίας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να διευκολύνονται όσοι επιθυμούν να επισκεφθούν την πινακοθήκη μετά την εργασία τους, η αξιοποίηση φωτισμού και ήχου για τη δημιουργία νέων αισθητηριακών εμπειριών στους εκθεσιακούς χώρους, καθώς και η δωρεάν διάθεση του ηχητικού οδηγού.

Η πρωτοβουλία, πάντως, δεν ολοκληρώνεται με τη δημοσιοποίηση των εισηγήσεων. Σύμφωνα με την έκθεση, το NG Citizens εισέρχεται σε δεύτερη φάση, η οποία θα διαρκέσει μέχρι το 2030. Προβλέπεται η συγκρότηση τριών διαδοχικών ομάδων, αποτελούμενων από 15 πρώην μέλη της συνέλευσης η καθεμία, που θα συμμετέχουν σε τρεις συναντήσεις ανά ομάδα. Το ενδιαφέρον για συνέχιση της συμμετοχής υπήρξε ιδιαίτερα υψηλό, καθώς περισσότερο από το 80% των αρχικών μελών δήλωσε πρόθυμο να παραμείνει στη διαδικασία.

Οι νέες ομάδες θα συνεργάζονται με την πινακοθήκη για την ανάπτυξη συγκεκριμένων έργων και πρωτοβουλιών. Ήδη για το 2027, προβλέπεται η συμβολή τους στη διαμόρφωση ενός Χάρτη Επισκεπτών, καθώς και στην εξέταση του τρόπου παρουσίασης μελλοντικών εκθέσεων στην Αίθουσα 1, όπου θα συνυπάρχουν έργα ιστορικής και σύγχρονης ζωγραφικής. Κεντρικό ερώτημα αυτής της δεύτερης φάσης θα είναι πώς η National Gallery μπορεί να αφηγείται τις ανθρώπινες ιστορίες που συνδέονται με τα έργα, παράλληλα με την ιστορία της ίδιας της ζωγραφικής.

Ποιος αποφασίζει τελικά;

Παρά τη διεύρυνση της συμμετοχής, η διαδικασία έχει συγκεκριμένα όρια. Οι πολίτες κλήθηκαν να διατυπώσουν εισηγήσεις για τη στρατηγική και τη λειτουργία της National Gallery, χωρίς όμως να αποκτήσουν αποφασιστικές αρμοδιότητες. Ζητήματα όπως η αγορά ή η πώληση έργων τέχνης, οι σημαντικές αλλαγές στα υφιστάμενα κτήρια και οι αποφάσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη θεσμική ανεξαρτησία της πινακοθήκης εξαιρέθηκαν εξαρχής από το αντικείμενο της διαβούλευσης.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει, μάλιστα, ότι η πρόταση για μεγαλύτερη συμμετοχή του κοινού στις αποφάσεις σχετικά με τα προγράμματα και τις συλλογές, συγκέντρωσε μόλις επτά ψήφους στην τελική διαδικασία και δεν συμπεριλήφθηκε στις οκτώ επικρατέστερες αρχές. Το αποτέλεσμα δεν συνεπάγεται απαραίτητα απόρριψη της συμμετοχικής διοίκησης, δείχνει όμως ότι οι ίδιοι οι πολίτες έδωσαν μεγαλύτερη προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν το περιεχόμενο, την πρόσβαση και τη σχέση του μουσείου με την κοινωνία.

Η τελική ευθύνη για την υλοποίηση των εισηγήσεων παραμένει, επομένως, στη διοίκηση της National Gallery. Το κατά πόσο η συμμετοχή των πολιτών θα αποκτήσει ουσιαστικό αντίκρισμα, θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις που θα ακολουθήσουν, αλλά και από τη δυνατότητα παρακολούθησης της εφαρμογής τους. Με τη συνέχιση του προγράμματος μέχρι το 2030, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλέον από τις προτάσεις που διατυπώθηκαν στις αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν.

Διαβάστε αναλυτικά την έκθεση από το εγχείρημα της Εθνικής Πινακοθήκης του Λονδίνου: