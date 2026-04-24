Στο φως 2.000 ετών άγαλμα της Αθηνάς στην αρχαία Λαοδίκεια στην Τουρκία

Δημοσιεύθηκε 24.04.2026 10:11

Ένα σημαντικό αρχαιολογικό εύρημα ήρθε στο φως στην αρχαία πόλη της Λαοδικείας στην Τουρκία, όπου οι ανασκαφές συνεχίζουν να αποκαλύπτουν στοιχεία του αρχαίου πολιτισμού.

Σύμφωνα με τον Τούρκο Υπουργό Πολιτισμού Μεχμέτ Ερσόι, εντοπίστηκε άγαλμα της Θεάς Αθηνάς, ύψους περίπου 2 μέτρων, κατασκευασμένο από λευκό μάρμαρο, στον χώρο του Δυτικού Θεάτρου της αρχαίας πόλης.

Ένα περίπου δίμετρο λευκό μαρμάρινο άγαλμα της Αθηνάς, που αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια ανασκαφών στο Δυτικό Θέατρο της Λαοδίκειας, εικονίζεται στο Ντενιζλί, στη δυτική Τουρκία, στις 23 Απριλίου 2026. (Φωτ.: AA)

Το άγαλμα βρέθηκε μέσα σε σωρό από μπάζα, τοποθετημένο μπρούμυτα κοντά στον εξωτερικό τοίχο της σκηνής, ενώ η κεφαλή του δεν έχει ακόμη εντοπιστεί.

Η ανακάλυψη εντάσσεται στο πλαίσιο συνεχιζόμενων ανασκαφών και εργασιών αποκατάστασης στο θέατρο, το οποίο χρονολογείται στον 2ο αιώνα π.Χ. και περιλάμβανε πλούσιο γλυπτικό διάκοσμο με θεότητες και μυθολογικές σκηνές.

Το άγαλμα της Αθηνάς παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως λεπτοδουλεμένο ένδυμα (πέπλο), μανδύα και την απεικόνιση της Μέδουσας στο στήθος, στοιχεία που υποδηλώνουν υψηλή καλλιτεχνική ποιότητα. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι πρόκειται για έργο της περιόδου του Αυγούστου (27 π.Χ. – 14 μ.Χ.), το οποίο αντανακλά τον κλασικό καλλιτεχνικό ρυθμό της εποχής.

Η Λαοδίκεια, γνωστή στην αρχαιότητα και ως σημαντικό κέντρο υφαντουργίας, φαίνεται πως τιμούσε ιδιαίτερα την Αθηνά, όχι μόνο ως πολεμική θεότητα αλλά και ως προστάτιδα της τέχνης της ύφανσης.

Οι εργασίες στον αρχαιολογικό χώρο συνεχίζονται, με στόχο την ανάδειξη και διατήρηση των ευρημάτων.

Πηγή: ΚΥΠΕ