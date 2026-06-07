Η Δρα Β.Κασσιανίδου εγκαινίασε την έκθεση που φέρνει τον Πικάσο σε διάλογο με την αρχαία Κύπρο

Δημοσιεύθηκε 07.06.2026 18:05

Η έκθεση«Picasso and Cyprus: Encounters with the Ceramics of the Mediterranean» στο Μουσείο Πιακσό στη Βαρκελώνη, διοργανώνεται στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ 2026.

Τα εγκαίνια της έκθεσης «Picasso and Cyprus: Encounters with the Ceramics of the Mediterranean» στο Μουσείο Πικάσο, στη Βαρκελώνη, τέλεσε την Παρασκευή η Υφυπουργός Πολιτισμού, Δρα Βασιλική Κασσιανίδου, επισημαίνοντας ότι ο διάλογος μεταξύ των αρχαίων κυπριακών αντικειμένων και του έργου του Πικάσο, μιλάει όχι μόνο για την καλλιτεχνική επιρροή, αλλά και για τη διαρκή ικανότητα του πολιτισμού να υπερβαίνει τον χρόνο, τη γεωγραφία και την ιδεολογία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Υφυπουργείο Πολιτισμού, η έκθεση διοργανώνεται στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ 2026.

«H έκθεση φέρνει μια επιλογή κεραμικών έργων του Πικάσο σε διάλογο με πήλινα αγγεία και ειδώλια από την αρχαία Κύπρο, όπου αρχαίες φόρμες, τεχνικές και σύμβολα συνδέονται στενά με τον πειραματισμό του Πικάσο στον πηλό. Από τα αρχαία κυπριακά αγγεία έως τα κεραμικά έργα του Πικάσο δημιουργείται μια συνέχεια ιδεών, υπενθυμίζοντάς μας ότι ο αρχαίος και ο σύγχρονος πολιτισμός δεν είναι αντίθετες έννοιες, αλλά μέρη ενός διαχρονικού διαλόγου», τονίζεται.

Ευχαριστώντας όσους συνέβαλαν στη διοργάνωση της έκθεσης – το Τμήμα Αρχαιοτήτων, την Πρεσβεία της Κύπρου στην Ισπανία και όλους τους συνεργάτες στο Μουσείο Πικάσο – η Υφυπουργός Πολιτισμού επεσήμανε ότι «η Κυπριακή Προεδρία στηρίζεται στο όραμα μιας ΕΕ ισχυρότερης, ανθεκτικότερης, κοινωνικά συνεκτικής και στρατηγικά αυτόνομης για μια Ευρώπη που επενδύει στους ανθρώπους, στη μνήμη, στη δημιουργία και στον πολιτισμό». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ένας από τους πρωταρχικούς στόχους ήταν η ενίσχυση των δεσμών εντός της Ένωσης με την προώθηση του πολιτισμού ως ζωτικού μέσου πολιτικής συνοχής και ισχυρής έκφρασης της κοινής ευρωπαϊκής μας ταυτότητας.

Αναφερόμενη στην έκθεση, η Δρ Κασσιανίδου επεσήμανε ότι «ο διάλογος μεταξύ των αρχαίων κυπριακών αντικειμένων και του έργου του Πικάσο, μιλάει όχι μόνο για την καλλιτεχνική επιρροή, αλλά και για τη διαρκή ικανότητα του πολιτισμού να υπερβαίνει τον χρόνο, τη γεωγραφία και την ιδεολογία», υπενθυμίζοντάς μας ότι «ο πολιτιστικός ιστός της Ευρώπης δεν είναι στατικός – υφαίνεται μέσω συνεχών ανταλλαγών, επανερμηνειών και δημιουργικών μετασχηματισμών».

Τέλος, η Υφυπουργός αναφέρθηκε στη δύναμη του πολιτισμού ως μέσου ήπιας διπλωματίας και ως βασικού εργαλείου για την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης και αλληλεγγύης μεταξύ των λαών.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην παρουσία εκπροσώπων της τοπικής κυβέρνησης της Καταλονίας, των δημοτικών αρχών της Βαρκελώνης, καθώς και προσκεκλημένων από τον χώρο του πολιτισμού, της διπλωματίας και των τεχνών.

Η έκθεση θα είναι ανοικτή για το κοινό μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου 2026. Την επιμελήθηκαν η Έφορος Αρχαιοτήτων, Ευτυχία Ζαχαρίου, η ιστορικός τέχνης Δρ Άντρη Μιχαήλ, και ο τέως Διευθυντής του Μουσείου Πικάσο στη Βαρκελώνη, Δρ Emmanuel Guigon.

Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση υπάρχουν στον ιστότοπο του Πολιτιστικού Προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και στην ιστοσελίδα του Μουσείου Picasso: https://museupicassobcn.cat/