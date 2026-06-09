Επαναπατρίστηκε κυπριακή αρχαιότητα 3.900 ετών από Καναδά - Ένα χρόνο μετά, πείστηκε να την επιστρέψει ο ιδιοκτήτης (φώτο)

Δημοσιεύθηκε 09.06.2026 13:14

Μετά από πολύμηνες προσπάθειες που διήρκεσαν περίπου έναν χρόνο, ο κάτοχός της συμφώνησε να την επιστρέψει στην Κυπριακή Δημοκρατία, σηματοδοτώντας ακόμη μία επιτυχία στον αγώνα κατά της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών.

Μία κυπριακή αρχαιότητα ηλικίας περίπου 3.900 ετών επιστρέφει στον τόπο καταγωγής της, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες των κυπριακών και καναδικών αρχών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Αρχαιοτήτων, του Υφυπουργείου Πολιτισμού, στις 29 Μαΐου 2026 παραδόθηκε στην Ύπατη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Οτάβα (Καναδάς) μία (1) Κυπριακή αρχαιότητα η οποία εντοπίστηκε να πωλείται, στις 6 Μαΐου 2025, σε διαδικτυακή δημοπρασία από τις/τους υπεύθυνες/ους για την παρακολούθηση της παράνομης διακίνησης κυπριακών αρχαιοτήτων στο διαδίκτυο Λειτουργούς του Τμήματος Αρχαιοτήτων.

Μετά από συντονισμένες προσπάθειες του Τμήματος Αρχαιοτήτων, της Αστυνομίας Κύπρου, της Interpol, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης και του Τμήματος Δικαιοσύνης (Department of Justice) του Καναδά, οι οποίες κράτησαν για ένα (1) χρόνο, ο κάτοχος της αρχαιότητας αποφάσισε να την επιστρέψει στη χώρα προέλευσής της.

Πρόκειται για μία (1) Ημισφαιρική φιάλη Μελανοστιλβωτής κεραμικής της Πρώιμης Κυπριακής ΙΙΙ/ Μέσης Κυπριακής Ι περιόδου (1900 π.Χ.) με εγχάρακτη διακόσμηση.

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων, στην ανακοίνωσή του, εκφράζει τις ευχαριστίες του προς όλες τις υπηρεσίες οι οποίες συνέβαλαν στην όλη διαδικασία καθώς επίσης και στην Ύπατη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Οτάβα για τη συνεργασία και το συντονισμό της διαδικασίας επαναπατρισμού.