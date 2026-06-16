Το Ίδρυμα Φώτος Φωτιάδης στήριξε την έκθεση για το ιερό της Αφροδίτης στο Βερολίνο

Δημοσιεύθηκε 16.06.2026 09:00

Η έκθεση αποτέλεσε καρπό της συνεργασίας του Humboldt-Universität zu Berlin με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο του Berlin Idalion Project, το οποίο έχει φέρει στο φως νέα δεδομένα για το ιερό της Αφροδίτης στο αρχαίο Ιδάλιον.

Το Ίδρυμα Φώτος Φωτιάδης στήριξε ως χορηγός την έκθεση «(Α)Πρόσιτη Αφροδίτη: Το διάσημο ιερό της στο Ιδάλιον της Κύπρου», η οποία παρουσιάστηκε στο Πανεπιστήμιο Humboldt του Βερολίνου, προβάλλοντας διεθνώς την κυπριακή πολιτιστική κληρονομιά και αρχαιολογική έρευνα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η έκθεση αποτέλεσε καρπό της συνεργασίας του Humboldt-Universität zu Berlin με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο του Berlin Idalion Project, το οποίο έχει φέρει στο φως νέα δεδομένα για το ιερό της Αφροδίτης στο αρχαίο Ιδάλιον.

Μέσα από ψηφιακές εφαρμογές, τρισδιάστατες αναπαραστάσεις και σύγχρονες μουσειολογικές προσεγγίσεις, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν έναν από τους σημαντικότερους χώρους λατρείας της αρχαίας Κύπρου και τα αποτελέσματα της αρχαιολογικής έρευνας.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, στα εγκαίνια παρευρέθηκε η Πρόεδρος του Ιδρύματος, Ιλόνα Φωτιάδου Μιχαηλίδου, μαζί με προσωπικότητες της ακαδημαϊκής και διπλωματικής κοινότητας, μεταξύ των οποίων οι καθηγητές Γιώργος Παπασάββας, Stephan G. Schmid και Philip van der Eijk, καθώς και η Πρέσβειρα της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Γερμανία, Μαρία Παπακυριάκου.

Το Ίδρυμα αναφέρει ότι παραμένει προσηλωμένο στη στήριξη πρωτοβουλιών που ενισχύουν την εξωστρέφεια της Κύπρου και προβάλλουν τον πολιτισμό και την επιστημονική γνώση πέρα από τα σύνορά της.

(ΚΥΠΕ/ΗΘ/ΜΧ)