Στη Γαλλία βρέθηκε κυπριακή αρχαιότητα του 600 π.Χ - Πωλείτο σε διαδικτυακή δημοπρασία (φώτο)

Δημοσιεύθηκε 22.06.2026 11:32

Πρόκειται για τέθριππο της Κυπρο-Αρχαϊκής Ι-ΙΙ περιόδου, που χρονολογείται γύρω στο 600 π.Χ.

Στην Κυπριακή Δημοκρατία επιστρέφει κυπριακή αρχαιότητα, η οποία είχε εντοπιστεί να πωλείται σε διαδικτυακή δημοπρασία στη Γαλλία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Αρχαιοτήτων, του Υφυπουργείου Πολιτισμού, η αρχαιότητα παραδόθηκε στις 18 Ιουνίου 2026 στην Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Παρίσι. Είχε εντοπιστεί στις 14 Μαΐου 2025 από λειτουργούς του Τμήματος Αρχαιοτήτων, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση της παράνομης διακίνησης κυπριακών αρχαιοτήτων στο διαδίκτυο.

Η επιστροφή της κατέστη δυνατή έπειτα από συντονισμένες προσπάθειες του Τμήματος Αρχαιοτήτων, της Αστυνομίας Κύπρου, της Interpol και του Γαλλικού Υπουργείου Πολιτισμού και ειδικότερα της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας της Οξιτανίας. Η διαδικασία διήρκεσε περίπου έναν χρόνο, με την κάτοχο της αρχαιότητας να αποφασίζει τελικά να την επιστρέψει στη χώρα προέλευσής της.

Πρόκειται για τέθριππο της Κυπρο-Αρχαϊκής Ι-ΙΙ περιόδου, που χρονολογείται γύρω στο 600 π.Χ. Η άμαξα σέρνεται από τέσσερα άλογα, ενώ το κιβώτιο του άρματος είναι ορθογώνιο και σε αυτό απεικονίζονται δύο μορφές: ένας πολεμιστής που φέρει ασπίδα και ένας ηνίοχος. Και οι δύο μορφές φέρουν κωνικού σχήματος περικεφαλαίες.

Όπως αναφέρει το Τμήμα Αρχαιοτήτων, τέτοιου τύπου τέθριππα αποτελούσαν συνήθως αναθηματικά αφιερώματα και εντοπίζονται κυρίως σε χώρους λατρείας, όπως ιερά, ή σε ταφές.

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς όλες τις υπηρεσίες που συνέβαλαν στη διαδικασία, καθώς και προς την Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Παρίσι για τη συνεργασία και τον συντονισμό του επαναπατρισμού.