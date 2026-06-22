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Στη Χλώρακα η αρχαιολογική αποστολή του Πανεπιστημίου Leiden για τις «Παλλούρες» (φώτος)
Δημοσιεύθηκε 22.06.2026 11:59
Στη Χλώρακα η αρχαιολογική αποστολή του Πανεπιστημίου Leiden για τις «Παλλούρες» (φώτος)

Η συνέχιση των ερευνών αναμένεται να προσφέρει νέα και πολύτιμα στοιχεία για έναν από τους σημαντικότερους προϊστορικούς οικισμούς της Κύπρου.

Γράφει η Κική Περικλέους

Έφθασε στη Χλώρακα η αρχαιολογική αποστολή του Πανεπιστημίου Leiden της Ολλανδίας για τη συνέχιση των ανασκαφών στον σημαντικό προϊστορικό οικισμό «Παλλούρες», ο οποίος χρονολογείται στη Χαλκολιθική περίοδο (περίπου 3.000 π.Χ.).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Περιβαλλοντικού Πολιτιστικού Ομίλου Χλώρακας οι ανασκαφές πραγματοποιούνται εδώ και αρκετά χρόνια υπό τη διεύθυνση του Δρ. Bleda Düring του Πανεπιστημίου Leiden και έχουν συμβάλει σημαντικά στην ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτισμού της περιοχής.

Η αρχαιολογική αποστολή υλοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενώ φιλοξενείται από τα Κοινοτικά Συμβούλια Χλώρακας και Λέμπας.

Η συνέχιση των ερευνών αναμένεται να προσφέρει νέα και πολύτιμα στοιχεία για έναν από τους σημαντικότερους προϊστορικούς οικισμούς της Κύπρου.

Δείτε φωτογραφίες: 



Tags

ΠΑΦΟΣ
Χλώρακα
Αρχαιολογικοί Χώροι
ΑΝΑΣΚΑΦΗ
ΧΛΩΡΑΚΑ
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