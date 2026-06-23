Η Αφροδίτη της Λεύκολλας «επέστρεψε» στο Παραλίμνι σε πιστό αντίγραφο - Η συμφωνία με το Νέο Μουσείο του Βερολίνου (φώτος)

Δημοσιεύθηκε 23.06.2026 10:34

«Οι συντονισμένες αυτές ενέργειες, με τη στήριξη σημαντικών φορέων, οδήγησαν τελικά σε συμφωνία με το Νέο Μουσείο του Βερολίνου και το Πανεπιστήμιο Χούμπολτ του Βερολίνου για την πιστή αναπαραγωγή της κεφαλής και τη δωρεάν παραχώρηση του αντιγράφου στον Δήμο».

Στον φυσικό της χώρο το Παραλίμνι «επέστρεψε» πιστό αντίγραφο της περίφημης κεφαλής της Αφροδίτης της Λεύκολλας, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Δήμαρχος Παραλιμνίου – Δερύνειας Γιώργος Νικολέττος.

Πρόσθεσε ότι «η συγκεκριμένη άφιξη στο Δημοτικό Μέγαρο σηματοδοτεί μια ιστορική και ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για το Παραλίμνι και την πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου. Σχεδόν δύο αιώνες μετά την ανακάλυψη του πρωτοτύπου στην περιοχή του σημερινού Πρωταρά, η Αφροδίτη «επιστρέφει» συμβολικά στον φυσικό της χώρο, αναδεικνύοντας τη βαθιά ιστορική συνέχεια της Λεύκολλας και τη διαχρονική της σημασία για την Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο» είπε.

Ανέφερε ακόμα πώς «η κεφαλή της Αφροδίτης της Λεύκολλας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα της κυπριακής γλυπτικής του 4ου αιώνα π.Χ. και ένα από τα πλέον εμβληματικά αρχαιολογικά ευρήματα της ανατολικής Κύπρου. Πρόκειται για μνημειακό γλυπτό από ασβεστόλιθο ύψους περίπου 59 εκατοστών, το οποίο ανήκε σε άγαλμα υπερφυσικού μεγέθους, που εκτιμάται ότι θα υπερέβαινε τα 2,5 μέτρα, υποδηλώνοντας την ύπαρξη επιβλητικού λατρευτικού ανδριάντα σε ιερό χώρο της αρχαίας Λεύκολλας», σημείωσε.

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Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο Δήμαρχος είπε πως «η κεφαλή εντοπίστηκε τον 19ο αιώνα από τον Luigi Palma di Cesnola, ο οποίος κατέγραψε ότι προέρχεται από την αρχαία Λεύκολλα, την οποία αναφέρει και ο Στράβων, ο αρχαίος Έλληνας ιστορικός, φιλόσοφος και γεωγράφος, ως σημαντικό λιμάνι της περιοχής».

«Στα ίδια ιστορικά τεκμήρια σημειώνεται επίσης ότι στην ευρύτερη περιοχή σημειώθηκε η μεγάλη ναυτική σύγκρουση μεταξύ των δυνάμεων του Δημητρίου Πολιορκητή και του Πτολεμαίου, μια κρίσιμη αναμέτρηση που επηρέασε καθοριστικά τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο», πρόσθεσε.

Όπως είπε ο κ. Νικολέττος «η τύχη του ευρήματος υπήρξε για δεκαετίες ασαφής, καθώς μεγάλο μέρος των αρχαιοτήτων που συγκέντρωσε ο Cesnola διασκορπίστηκαν σε μουσεία του εξωτερικού, κυρίως στη Νέα Υόρκη αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές συλλογές».

Αντίστοιχα, σημείωσε, «η διαδρομή της συγκεκριμένης κεφαλής στο Βερολίνο παρέμενε δυσχερής στην τεκμηρίωση» αφού όπως εξήγησε «μετά τον διαχωρισμό της πόλης και την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου βρέθηκε σε συλλογές του ανατολικού τμήματος, γεγονός που περιόρισε για χρόνια την πρόσβαση σε αναλυτικές πληροφορίες».

Σε άλλη ερώτηση ο Δήμαρχος απάντησε πως «μέσα από συστηματική έρευνα, ο Δήμος Παραλιμνίου - Δερύνειας κατάφερε να εντοπίσει τη διαδρομή και την ακριβή θέση του αντικειμένου, ξεκινώντας στοχευμένες επαφές με διεθνή επιστημονικά και πολιτιστικά ιδρύματα».

«Οι συντονισμένες αυτές ενέργειες, με τη στήριξη σημαντικών φορέων, οδήγησαν τελικά σε συμφωνία με το Νέο Μουσείο του Βερολίνου και το Πανεπιστήμιο Χούμπολτ του Βερολίνου για την πιστή αναπαραγωγή της κεφαλής και τη δωρεάν παραχώρηση του αντιγράφου στον Δήμο», είπε.

Ερωτηθείς για την τεχνοτροπία του έργου, ο κ. Νικολέττος απάντησε πως «εντάσσεται στην ύστερη κλασική παράδοση με έντονες ελληνικές επιρροές, αποτυπώνοντας τη στενή πολιτισμική διασύνδεση της Κύπρου με τον ευρύτερο ελληνικό κόσμο».

«Το πρόσωπο της θεάς αποδίδεται με εξιδανικευμένα χαρακτηριστικά, ήρεμη έκφραση και αρμονικές αναλογίες, στοιχεία που παραπέμπουν σε εργαστήριο υψηλής καλλιτεχνικής ποιότητας», ανέφερε.

Η κόμη, συνέχισε «πλαισιώνεται από μακριούς κυματιστούς βοστρύχους με συμμετρική διάταξη και ιδιαίτερη πλαστικότητα, ενώ η συνολική επεξεργασία των όγκων καταδεικνύει την υψηλή δεξιοτεχνία του εργαστηρίου κατασκευής. Ιδιαίτερο γνώρισμα αποτελεί το εντυπωσιακό πυργωτό ή τειχομορφο στέμμα, το οποίο αναπαριστά οχυρωμένη πόλη με επάλξεις και πύργους» είπε.

Όπως σημείωσε ο Δήμαρχος «το εικονογραφικό αυτό στοιχείο, με ευρεία διάδοση στην Κύπρο, προσδίδει στη θεότητα προστατευτικό και πολιτειακό χαρακτήρα, συνδέοντάς την με την έννοια της πόλης-προστάτιδας και της ευημερίας της κοινότητας».

Εξήγησε επίσης πως «η κεφαλή αποτελεί μοναδικό τεκμήριο της λατρείας της Κυπριακής Αφροδίτης, καθώς παρόμοιες παραστάσεις απαντούν και στη νομισματοκοπία των βασιλέων της Σαλαμίνας του 4ου αιώνα π.Χ., όπως του Ευαγόρα Β΄, του Νικόκλη, του Πνυταγόρα και του Νικοκρέοντα, όπου η θεά λειτουργεί ως σύμβολο γονιμότητας, ευημερίας αλλά και πολιτικής εξουσίας».

Σε σχετική ερώτηση ο κ. Νικολέττος απάντησε πως «η ανακάλυψη της κεφαλής στη Λεύκολλα, μαζί με άλλα μνημειακά ευρήματα, υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικού θρησκευτικού και πολιτιστικού κέντρου στην περιοχή του σημερινού Πρωταρά».

«Η Λεύκολλα δεν αποτελούσε απλώς έναν παράκτιο οικισμό, αλλά έναν τόπο με έντονη λατρευτική δραστηριότητα και στενούς δεσμούς με τον ευρύτερο ελληνικό πολιτισμικό χώρο της Κύπρου», σημείωσε.

Σημείωσε ακόμα ότι «η συμβολική επιστροφή της Αφροδίτης της Λεύκολλας στον τόπο εύρεσής της αποτελεί κορυφαία πολιτιστική στιγμή για τον Δήμο Παραλιμνίου - Δερύνειας και ενισχύει ουσιαστικά την προσπάθεια ανάδειξης της αρχαίας Λεύκολλας ως ενός από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους της Κύπρου με διεθνή εμβέλεια και διαχρονική σημασία».

Ο Δήμος κατέληξε ο κ. Νικολέττος «εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς το Νέο Μουσείο του Βερολίνου και το Πανεπιστήμιο Χούμπολτ του Βερολίνου για την πολύτιμη αυτή προσφορά, η οποία αποτελεί καρπό στενής επιστημονικής συνεργασίας και συμβάλλει καθοριστικά στη διεθνή προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής».

Πηγή: KΥΠΕ