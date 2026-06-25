Περιορισμένη πρόσβαση στον Αρχαιολογικό Χώρο Κουρίου στις 9 και 10 Ιουλίου 2026

Δημοσιεύθηκε 25.06.2026 15:08

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων, Υφυπουργείο Πολιτισμού, ανακοινώνει ότι την Πέμπτη και Παρασκευή 9 και 10 Ιουλίου 2026 η πρόσβαση στον Αρχαιολογικό Χώρο Κουρίου θα είναι περιορισμένη για το κοινό στα ακόλουθα σημεία, καθώς προγραμματίζονται εργασίες εναέριας βιντεοσκόπησης με drone.

Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 μεταξύ των ωρών 08:00-10:00 και 15:00-17:00: Χώρος Αγοράς – Επισκοπικής Βασιλικής – Δημοσίων Λουτρών – Οικίας Μονομάχων – Οικίας Αχιλλέα

Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 μεταξύ των ωρών 07:00 – 09:00: Αρχαίο Θέατρο και Οικία Ευστολίου

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων απολογείται εκ των προτέρων για οποιαδήποτε ταλαιπωρία τυχόν προκληθεί.