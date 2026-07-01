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Κυπριακή αρχαιότητα επέστρεψε από το Ην. Βασίλειο - Εντοπίστηκε να πωλείται σε διαδικτυακή δημοπρασία (φώτος)
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 01.07.2026 08:48
Κυπριακή αρχαιότητα επέστρεψε από το Ην. Βασίλειο - Εντοπίστηκε να πωλείται σε διαδικτυακή δημοπρασία (φώτος)

Παραδόθηκε στην Ύπατη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Επαναπατρίζεται κυπριακή αρχαιότητα η οποία εντοπίστηκε να πωλείται στις 6 Απριλίου 2026 σε διαδικτυακή δημοπρασία και παραδόθηκε στην Ύπατη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Αρχαιοτήτων, του Υφυπουργείου Πολιτισμού, στις 23 Ιουνίου 2026, μία Κυπριακή αρχαιότητα παραδόθηκε στην Ύπατη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Όπως αναφέρεται, εντοπίστηκε να πωλείται στις 6 Απριλίου 2026 σε διαδικτυακή δημοπρασία από τις/τους υπεύθυνες/ους, για την παρακολούθηση της παράνομης διακίνησης κυπριακών αρχαιοτήτων στο διαδίκτυο, Λειτουργούς του Τμήματος Αρχαιοτήτων και αποσύρθηκε έπειτα από επικοινωνία με τον οίκο δημοπρασιών.

Πρόκειται, όπως σημειώνει το Τμήμα Αρχαιοτήτων, για μία προχοΐσκη κεραμικής με δακτυλιόσχημη Βάση Ι της Υστεροκυπριακής Ι/ΙΙ περιόδου (περίπου 1450 π.Χ.).

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τον οίκο δημοπρασιών Halls Fine Art Auctioneers και τον κάτοχο της αρχαιότητας για την οικειοθελή παράδοσή της στη χώρα προέλευσής της καθώς επίσης και στο Πολιτιστικό Τμήμα της Κυπριακής Ύπατης Αρμοστείας στο Λονδίνο για τη συνεργασία και το συντονισμό της διαδικασίας επαναπατρισμού.

 

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ΚΥΠΡΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
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