Οι κλεμμένες Κυπριακές αρχαιότητες στο νέο Virtual Museum της Unesco - Πώς να τις «επισκεφθείς»

Δημοσιεύθηκε 03.07.2026 10:02

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων συμμετέχει στο νέο εγχείρημα της UNESCO, αναρτώντας στο Virtual Museum of Stolen Cultural Objects στοιχεία για τις χαμένες, κλεμμένες και παράνομα εξαχθείσες κυπριακές αρχαιότητες.

Οι χαμένες, κλαπείσες και παράνομα εξαχθείσες κυπριακές αρχαιότητες έχουν αναρτηθεί στο νέο Virtual Museum of Stolen Cultural Objects της UNESCO από το Τμήμα Αρχαιοτήτων, όπως γνωστοποίησε η υφυπουργός Πολιτισμού, Δρ Βασιλική Κασσιανίδου, υπογραμμίζοντας ότι «οι προσπάθειες για τον επαναπατρισμό όλων των παράνομα εξαχθεισών κυπριακών αρχαιοτήτων είναι συνεχείς».

Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η υφυπουργός Πολιτισμού, Δρ Βασιλική Κασσιανίδου, ανακοίνωσε ότι το Τμήμα Αρχαιοτήτων συμμετέχει στο νέο εγχείρημα της UNESCO, αναρτώντας στο Virtual Museum of Stolen Cultural Objects στοιχεία για τις χαμένες, κλεμμένες και παράνομα εξαχθείσες κυπριακές αρχαιότητες.

UNESCO: Virtual Museum of Stolen Cultural Objects





Το Εικονικό Μουσείο της UNESCO έχει στόχο να αναδείξει τον ανθρώπινο αντίκτυπο της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών, μέσα από ψηφιακές αφηγήσεις, μαρτυρίες και διαδραστικές εμπειρίες που επανασυνδέουν το κοινό με τις ιστορίες πίσω από τα κλεμμένα και αγνοούμενα αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς.

«Κάθε κλεμμένο πολιτιστικό αντικείμενο μεταφέρει κάτι περισσότερο από την υλική του αξία. Μεταφέρει μνήμη, ταυτότητα και ζωντανούς δεσμούς ανάμεσα σε ανθρώπους, τόπους και γενιές», αναφέρει η UNESCO, επισημαίνοντας ότι το μουσείο υπενθυμίζει πως η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς σημαίνει ταυτόχρονα προστασία των μνημών και της ταυτότητας που αυτή φέρει.

Παράλληλα, ο διεθνής οργανισμός τονίζει ότι μέσω της διεθνούς συνεργασίας και των προσπαθειών επαναπατρισμού αναδεικνύεται η σημασία της επιστροφής των πολιτιστικών αγαθών στους τόπους προέλευσής τους.

«Γιατί όταν ένα αντικείμενο επιστρέφει, επιστρέφει μαζί του και ένα κομμάτι της ιστορίας», καταλήγει η UNESCO.

Το νέο εικονικό μουσείο δημιουργήθηκε με την υποστήριξη του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας και είναι προσβάσιμο στο κοινό μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας της UNESCO.

Για να επισκεφθείτε το Εικονικό Μουσείο με τις Κλεμμένες Αρχαιότητες πατήστε ΕΔΩ.