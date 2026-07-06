Εντυπωσιακή ανακάλυψη: αποκαλύφθηκε υφαντουργική μονάδα Βίκινγκ 1.000 ετών

Δημοσιεύθηκε 06.07.2026 15:30

Ανασκαφή κοντά στο Άρχους στη Δανία φέρνει στο φως 82 υπόσκαφα οικήματα, πιθανότατα εξειδικευμένα εργαστήρια υφαντουργίας, αλλάζοντας την εικόνα για την εποχή των Βίκινγκ.

Οι Βίκινγκς φαίνεται πως δεν ήταν μόνο ένας πολεμικός λαός: στο Søften, ένα μικρό χωριό στην περιοχή της Κεντρικής Γιουτλάνδης, βόρεια του Άαρχους, εντοπίστηκαν τα κατάλοιπα ενός εξαιρετικά μεγάλου οικισμού τεχνιτών. Ο οικισμός χρονολογείται από τον 7ο έως τον 10ο αιώνα και εκτείνεται σε 100.000 τετραγωνικά μέτρα. Οι αρχαιολόγοι αποκάλυψαν συνολικά 82 ημιυπόγεια οικήματα.

Μια εναέρια λήψη δείχνει τον αρχαιολογικό χώρο ανασκαφών στο Søften, κοντά στο Άαρχους, στη Δανία. AP Photo

Η περιοχή φαίνεται ότι λειτουργούσε κάποτε ως εξειδικευμένη ζώνη χειροτεχνίας, όπου πολλά εργαστήρια ήταν οργανωμένα παράλληλα. Ο μεγάλος αριθμός πανομοιότυπων εργαστηρίων υποδηλώνει ότι η κατανομή της εργασίας και πιθανόν ακόμη και μια κεντρική οργάνωση έπαιζαν σημαντικό ρόλο.

Στις ανασκαφές ήρθε στο φως ένας τεράστιος αριθμός από αγνύθες, σφονδύλια και γυάλινες χάντρες, κάτι που δείχνει ότι εκεί παράγονταν υφάσματα σε κλίμακα πολύ μεγαλύτερη από τις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού. Τα ευρήματα αποτυπώνουν μια πλήρη παραγωγική αλυσίδα, από την επεξεργασία των ινών μέχρι το τελικό ύφασμα.

Αγνύθες και σφονδύλια βρέθηκαν στις ανασκαφές στη Δανία. AP Photo

Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης αραβικά νομίσματα από τη Μέση Ανατολή, καθώς και κοπές από τις περιοχές της σημερινής Γαλλίας και Γερμανίας. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι κάτοικοι του Søften συμμετείχαν σε εκτεταμένα εμπορικά δίκτυα που έφταναν έως την Ασία.

Η θέση του οικισμού ήταν στρατηγική, κοντά στο τότε εμπορικό κέντρο Aros. Η τοποθεσία επέτρεπε τα παραγόμενα προϊόντα να διοχετεύονται αποτελεσματικά στο εμπόριο και να εξάγονται.

Κατά την εκτίμηση των ερευνητών, τα ευρήματα αποδεικνύουν ότι οι Βίκινγκς διέθεταν μια ιδιαίτερα ανεπτυγμένη οικονομία. Ο ιστορικός Kasper H. Andersen από το Μουσείο Moesgaard τόνισε: «Μας δείχνει ότι η εποχή των Βίκινγκς δεν ήταν μόνο μια απολίτιστη, βάρβαρη και καθυστερημένη περίοδος, όπως συχνά υποτίθεται».

Δεν έχει ακόμη καθοριστεί πότε θα μπορούν να εκτεθούν και να είναι επισκέψιμα τα ευρήματα – πιθανότατα, μεταξύ άλλων, στο Μουσείο Moesgaard. Η ανάλυσή τους δεν έχει ολοκληρωθεί και μπορεί να διαρκέσει από μερικούς μήνες έως και αρκετά χρόνια.

ΠΗΓΗ: euronews.com