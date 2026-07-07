Πόλη του Δαβίδ: Πώς οι αρχαίοι αντιμετώπισαν την ξηρασία που απειλεί σήμερα τη Μεσόγειο - Το τεράστιο φράγμα εξπρές του 9ου αιώνα π.Χ.

Δημοσιεύθηκε 07.07.2026 09:15

Εκτεταμένο δημοσίευμα στην Haaretz αναφέρει ότι η καινοτομία και η συστημική σκέψη σχετικά με την ασφάλεια των αστικών υδάτων είναι επίσης εμφανείς στις πόλεις του αρχαίου Ισραήλ, όπου οι άνυδρες και μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες αποτελούσαν μια διαρκή πρόκληση για τη σταθερή παροχή νερού.

Μεταξύ των αρχαιολογικών ανακαλύψεων που δημοσιεύονται συχνά στην επιστημονική βιβλιογραφία, μερικές είναι επίσης πολύ σημαντικές για τη ζωή και τη καθημερινότητά μας σήμερα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ένα μεγάλο πέτρινο φράγμα που ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια των ανασκαφών στην Πόλη του Δαβίδ, τον κεντρικό οικισμό της αρχαίας Ιερουσαλήμ.

Χτισμένο τον 9ο αιώνα π.Χ., το φράγμα δίνει απαντήσεις στην κατανόηση των μεγάλης κλίμακας διαδικασιών διασφάλισης της ασφάλειας του νερού για την πόλη και την περιοχή, τότε και τώρα. Το εύρημα σχετίζεται με τα πρότυπα έλλειψης νερού που εντοπίζουμε στην ανατολική Μεσόγειο, που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή και τη μείωση των βροχοπτώσεων τα τελευταία χρόνια.

Εκτεταμένο δημοσίευμα στην Haaretz αναφέρει ότι η καινοτομία και η συστημική σκέψη σχετικά με την ασφάλεια των αστικών υδάτων είναι επίσης εμφανείς στις πόλεις του αρχαίου Ισραήλ, όπου οι άνυδρες και μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες αποτελούσαν μια διαρκή πρόκληση για τη σταθερή παροχή νερού.

Ήδη από την Εποχή του Χαλκού και την Εποχή του Σιδήρου (τρίτη έως πρώτη χιλιετία π.Χ.), αναπτύχθηκαν δημιουργικές μηχανικές λύσεις, οι οποίες συνδύαζαν την εκμετάλλευση των φυσικών πηγών και την τεχνητή αποθήκευση όμβριων υδάτων και πηγών.

Ένα αξιοσημείωτο παράδειγμα αντιμετώπισης των προκλήσεων της παροχής νερού από την πρώιμη αστική κοινότητα σε περιόδους κρίσης και χρόνια ξηρασίας αποτελεί η Ιερουσαλήμ. Η ορεινή τοποθεσία της πόλης και η απόστασή της από σημαντικές πηγές νερού ανάγκασαν τους κατοίκους της να σχεδιάσουν ένα πολύπλοκο σύστημα παροχής νερού, προκειμένου να διασφαλίσουν τη συνεχή λειτουργία του ακόμη και κατά τη διάρκεια παρατεταμένων περιόδων ξηρασίας.

Η Ιερουσαλήμ είναι επίσης μια από τις πιο τεκμηριωμένες και ερευνημένες πόλεις στον κόσμο όσον αφορά την ανάπτυξη των πρώιμων συστημάτων ύδρευσης. Η αρχαιολογική έρευνα, που συνδυάζει υδρολογικά δεδομένα, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και περισσότερα από 150 χρόνια, έχει σταδιακά αποκαλύψει το δίκτυο των υδρολογικών υποδομών που εξυπηρετούσαν την πόλη ανά τους αιώνες.

Τα συστήματα ύδρευσης της Ιερουσαλήμ περιλάμβαναν την Πηγή Γιών, η οποία ήταν η κύρια πηγή νερού στην αρχαιότητα, και τις εγκαταστάσεις που χτίστηκαν γύρω από αυτήν: το Φρέαρ του Γουόρεν, τη Κολυμβήθρα του Σιλωάμ και άλλες. Όπως και σε άλλες πόλεις στην αρχαιότητα, το σύστημα βασιζόταν αρχικά στην αξιοποίηση των φυσικών πηγών νερού και στην εντατική αποθήκευση του βρόχινου νερού σε δεξαμενές λαξευμένες στο βράχο.

Κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο (1ος αιώνας π.Χ. έως 1ος αιώνας μ.Χ.), αυτό το σύστημα ενισχύθηκε από υδραγωγεία, τα οποία μετέφεραν νερό στην πόλη από τις πηγές των λόφων της Χεβρώνας και της Βηθλεέμ. Τα υδραγωγεία κατασκευάστηκαν με βάση τη ρωμαϊκή μηχανική τεχνογνωσία.

Το φράγμα στην Πόλη του Δαβίδ

Το τεράστιο φράγμα που ανακαλύφθηκε στην Πόλη του Δαβίδ - μήκους 21 μέτρων και ύψους τριών ορόφων - δεν κατασκευάστηκε σταδιακά σε διάστημα γενεών, αλλά ως αντίδραση έκτακτης ανάγκης. Μια καινοτόμος ανάλυση του άχυρου που είχε παγιδευτεί στο κονίαμα ανάμεσα στις αρχαίες πέτρες αποκάλυψε ότι η κατασκευή ανεγέρθηκε μέσα σε μία μόνο δεκαετία.

Το εύρημα έγινε μετά από εκτεταμένες ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν από την Ισραηλινή Αρχή Αρχαιοτήτων στη Λίμνη Σιλωάμ, τη μεγάλη λίμνη συλλογής νότια της Πόλης του Δαβίδ, στην οποία διοχετευόταν το νερό από την Πηγή Γιών.

Με ύψος 12 μέτρα, μήκος 21 μέτρα και πλάτος 12 μέτρα, είναι το μεγαλύτερο φράγμα που κατασκευάστηκε στην αρχαία Ιερουσαλήμ. Αλλά πότε και για ποιο σκοπό κατασκευάστηκε;

Μια πιθανή απάντηση στο ερώτημα του χρονικού πλαισίου του δόθηκε από τη χρονολόγηση με ραδιενεργό άνθρακα μικροσκοπικών κομματιών άχυρου που βρέθηκαν στα στρώματα κονιάματος ανάμεσα στις πέτρες της κατασκευής. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το φράγμα χτίστηκε προς τα τέλη του 9ου αιώνα π.Χ. – στην πραγματικότητα, το χρονικό εύρος περιορίστηκε σε μία δεκαετία: μεταξύ 805 και 795 π.Χ.

Τι συνέβη στην Ιερουσαλήμ κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου που κατέστησε αναγκαία την ταχεία κατασκευή ενός τεράστιου φράγματος, του οποίου ο σκοπός ήταν να αποθηκεύει τεράστιες ποσότητες νερού και να διασφαλίζει την ασφάλεια των υδάτων της πόλης;

Οι ερευνητές – Δρ. Nahshon Szanton και Itamar Berko της αρχής αρχαιοτήτων, οι διευθυντές της ανασκαφής, μαζί με την καθηγήτρια Elisabetta Boaretto και τη Δρ. Johanna Regev του Ινστιτούτου Επιστημών Weizmann στο Rehovot, οι οποίοι διεξήγαγαν τη χρονολόγηση – συνέδεσαν το φράγμα με μια σύντομη περίοδο συνεχόμενων ετών ξηρασίας και μια σημαντική μείωση των βροχοπτώσεων στους Ιουδαίους Λόφους.

Αυτό, με τη σειρά του, προκάλεσε μείωση της αφθονίας των πηγών στην περιοχή της Ιερουσαλήμ. Αυτές οι πηγές σε στρώματα (δηλαδή, οι πηγές που τροφοδοτούνται απευθείας από τις βροχοπτώσεις) είναι πολύ ευαίσθητες στην ξηρασία, επειδή εξαρτώνται άμεσα από την ποσότητα των βροχοπτώσεων στους Ιουδαίους Λόφους.

Στα χρόνια με χαμηλές βροχοπτώσεις, το έδαφος στεγνώνει και η ανώτερη απορροή μόλις που το διαπερνά, επομένως ο υδροφόρος ορίζοντας που τροφοδοτεί τις πηγές δεν αναπληρώνεται. Οι πηγές στη συνέχεια αδειάζουν γρήγορα όταν τελειώνουν οι βροχές και ο όγκος της ροής τους μειώνεται απότομα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Η λύση που υιοθετήθηκε από τους ηγέτες της πόλης ήταν δραματική, καθώς συνεπάγεται μια τεράστια επένδυση πόρων σε ένα μνημειώδες έργο που αφορούσε την κατασκευή δεξαμενών για τη συλλογή του νερού από τις πηγές και τις χειμερινές βροχές.

Η ιδέα ήταν να αυξηθεί η παροχή νερού για χρήση κατά την ξηρή καλοκαιρινή περίοδο και σε διαδοχικά έτη ξηρασίας. Η κατασκευή είχε σκοπό να παράσχει μια απάντηση στην εξάντληση των φυσικών πηγών νερού της πόλης, ιδίως της πηγής Γιών, σε μια περίοδο κατά την οποία ο αστικός πληθυσμός αυξανόταν με ταχύ ρυθμό και η ζήτηση για νερό αυξανόταν ανάλογα.

Η ερμηνεία που προϋποθέτει διαδοχικά έτη ξηρασίας σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα βασίζεται σε μια ολοκληρωμένη εξέταση ορισμένων κλιματικών δεικτών, οι οποίοι όλοι μαρτυρούν μια απότομη, ταχεία μείωση των ποσοτήτων των βροχοπτώσεων και των αποθεμάτων των υπόγειων υδάτων.

Τα στοιχεία περιλαμβάνουν τον ρυθμό ανάπτυξης των σταλακτιτών στο Φυσικό Καταφύγιο Σπηλαίου Σταλακτιτών στο Nahal Soreq, δυτικά της Ιερουσαλήμ.

Μια ισοτοπική ανάλυση των σταλακτιτών παρείχε άμεσες αποδείξεις ότι οι περίοδοι απότομης μείωσης των βροχοπτώσεων στους Ιουδαίους Λόφους δεν ήταν μεμονωμένα γεγονότα, αλλά μέρος περιφερειακών κύκλων ξηρασίας που μπορούν επίσης να συσχετιστούν με την σχετική ιστορική περίοδο της εγκατάστασης των συστημάτων ύδρευσης στην Ιερουσαλήμ.

Πρόσθετα στοιχεία αποκτώνται από τη μελέτη της διάβρωσης του εδάφους στον πυθμένα της Νεκράς Θάλασσας. Αυτό μαρτυρά ισχυρές πλημμύρες που, ενώ έφεραν άφθονη ροή νερού στη λεκάνη απορροής, εμπόδισαν επίσης την αποτελεσματική απορρόφηση του βρόχινου νερού στο έδαφος - ένα χαρακτηριστικό φαινόμενο σε ξηρές περιοχές που υποφέρουν από έλλειψη βλάστησης.

Επιπλέον, οι διακυμάνσεις στους κύκλους της ηλιακής ακτινοβολίας υποδεικνύουν περιόδους κατά τις οποίες καταγράφηκαν ιδιαίτερα θερμά έτη, τα οποία επιδείνωσαν την τάση ξήρανσης και προκάλεσαν ακόμη μεγαλύτερη ζημιά στην υδρολογική ισορροπία.

Συνολικά, τα δεδομένα δείχνουν ότι σημειώθηκε μια παρατεταμένη ακολουθία ετών ξηρασίας, η οποία προκάλεσε σημαντικές αλλαγές στο περιφερειακό ισοζύγιο υδάτων και αυξημένη ξηρασία, ένα φαινόμενο που σε μεγάλο βαθμό αντικατοπτρίζει τα ακραία κλιματικά πρότυπα που βιώνουμε σήμερα σε όλο τον κόσμο.

Η εξάντληση των αστικών πηγών νερού ήταν χαρακτηριστικό περισσότερων από μίας εποχών. Στη Ρωμαϊκή περίοδο, παράλληλα με την κατασκευή των υδραγωγείων που πηγάζουν από τις πηγές των λόφων της Χεβρώνας, κατασκευάστηκαν τρεις τεράστιες δεξαμενές. Γνωστές ως Δεξαμενές του Σολομώντα, η αποστολή τους ήταν να ρυθμίζουν τη ροή του νερού προς την Ιερουσαλήμ και να χρησιμεύουν ως πρόσθετες θέσεις αποθήκευσης για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της μειωμένης ποσότητας νερού σε περιόδους ξηρασίας.

Επιπλέον, οι δεξαμενές βοήθησαν στην κάλυψη της αυξημένης κατανάλωσης νερού στην πόλη λόγω της φυσικής αύξησης του πληθυσμού και της εποχιακής εισροής χιλιάδων επισκεπτών στις τρεις ετήσιες εορτές προσκυνήματος των Εβραίων.

Τον 6ο αιώνα μ.Χ., κατά τη Βυζαντινή εποχή, χτίστηκε στην Ιερουσαλήμ ένα από τα μεγαλύτερα και πιο εντυπωσιακά χριστιανικά οικοδομήματα στην Παλαιστίνη: η Εκκλησία Νέα, τα ερείπια της οποίας ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια ανασκαφών στην Εβραϊκή Συνοικία. Στο κάτω επίπεδο της κατασκευής χτίστηκε μια τεράστια δεξαμενή, η οποία δεχόταν το νερό του κάτω υδραγωγείου που οδηγούσε στην πόλη από τους λόφους της Χεβρώνας.

Η τοποθεσία της δεξαμενής και η ανάγκη για αυτήν ήταν αινιγματικές. Γιατί να κατασκευαστεί μια άλλη μεγάλη δεξαμενή στην Ιερουσαλήμ, ειδικά αυτή την εποχή, όταν η πόλη είχε ήδη αρκετές τεράστιες δεξαμενές, όπως η Δεξαμενή Μαμίλλα και η Δεξαμενή του Σουλτάνου έξω από τα τείχη της Παλιάς Πόλης, και η Δεξαμενή του Εζεκία στη Χριστιανική Συνοικία;

Η απάντηση βρίσκεται στην επιθυμία να αυξηθεί η χωρητικότητα αποθήκευσης νερού της πόλης εν μέσω αβεβαιότητας σχετικά με την αξιόπιστη παροχή νερού.

Οξύ το πρόβλημα ξηρασίας στη Μεσόγειο

Το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο στη λεκάνη της Μεσογείου, όπου οι κλιματικές αλλαγές αυξάνουν τη συχνότητα των ξηρασιών και την ευπάθεια των υδάτινων συστημάτων.

Ιστορικά κλιματικά δεδομένα των τελευταίων 100 ετών δείχνουν μια αξιοσημείωτη αύξηση στη συχνότητα και την επανεμφάνιση των ξηρασιών στη λεκάνη της Μεσογείου. Αυτή η τάση είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή τις τελευταίες δεκαετίες: Δέκα από τους 12 ξηρότερους χειμώνες από την έναρξη των μετρήσεων σημειώθηκαν τα τελευταία 20 χρόνια. Οι λόγοι για την επιδείνωση του φαινομένου είναι γνωστοί. περιλαμβάνουν την έλλειψη βροχοπτώσεων, την αύξηση της θερμοκρασίας και μια σειρά από εκτεταμένες κλιματικές αλλαγές που είναι επίσης διακριτές σε άλλες τοποθεσίες.

Η Ιορδανία, για παράδειγμα, θεωρείται από τις πιο ξηρές χώρες στον κόσμο, με ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά διαθεσιμότητας νερού ανά κάτοικο. Μια συνέπεια αυτού είναι η ακανόνιστη παροχή νερού σε πολλές γειτονιές του Αμμάν, της πρωτεύουσας.

Το Ιράν, επίσης, αντιμετωπίζει μια σοβαρή κρίση νερού σε πολλές πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της Τεχεράνης, η οποία έχει πληθυσμό 10 εκατομμυρίων. Ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης έλλειψης, η χρήση νερού έχει περιοριστεί σε λίγες ώρες την ημέρα, επομένως οι άνθρωποι το συλλέγουν σε δοχεία για χρήση όταν η ροή στους σωλήνες στερεύει.

Μεγάλα έργα στις αρχαίες κοινωνίες

Πώς αντιμετώπιζαν οι αρχαίες κοινωνίες παρόμοια προβλήματα έλλειψης νερού; Ξεκινώντας από την τρίτη χιλιετία π.Χ., η ύπαρξη τακτικής παροχής νερού ήταν βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη στους μεγάλους πολιτισμούς της αρχαιότητας.

Άφθονα παραδείγματα αυτού του αξιώματος βρίσκονται στους αρχαίους πολιτισμούς, από τα εξελιγμένα συστήματα άρδευσης στη Μεσοποταμία, μέχρι τις δεξαμενές στις ερήμους της Ινδίας και της Κεντρικής Ασίας, και τη γεωργία απορροής που χρησιμοποιούνταν στη Νεγκέβ κατά τη βυζαντινή εποχή.

Κατά ειρωνικό τρόπο, το αρχαίο Ιράν συνέβαλε στον κόσμο με μια από τις μεγάλες τεχνολογικές εφευρέσεις όσον αφορά τη διαχείριση της αστικής και αγροτικής οικονομίας του νερού. Προς το τέλος της 2ης χιλιετίας π.Χ., άρχισαν να αναπτύσσονται εξελιγμένα συστήματα τεχνητών υπόγειων σηράγγων στο ιρανικό οροπέδιο.

Σκοπός τους ήταν η συλλογή νερού από τους υδροφορείς και η διοχέτευσή του σε μεγάλες αποστάσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερή τροφοδοσία των πόλεων και των γεωργικών περιοχών στα όρια των ερημικών περιοχών.

Με την πάροδο του χρόνου, αυτά τα συστήματα, γνωστά ως qanats ή foggaras, διαδόθηκαν ευρέως σε άνυδρες περιοχές σε όλη την Ευρασία. Στο Ισραήλ, στοιχεία για την ύπαρξή τους μπορούν να βρεθούν στην έρημο Arava, βόρεια του Eilat, στην υποδομή γεωργικών αγροκτημάτων από την πρώιμη ισλαμική περίοδο.

Διάφορα συστήματα ύδρευσης στα μεγάλα αστικά κέντρα της αρχαιότητας στη λεκάνη της Μεσογείου, τα οποία περιλαμβάνουν μνημειώδη υδρευτικά έργα, σε ορισμένες περιπτώσεις σε αυτοκρατορική κλίμακα, έχουν επιβιώσει εντυπωσιακά μέχρι σήμερα.

Εκτεταμένα συστήματα ύδρευσης έχουν διατηρηθεί στην Αθήνα, τη Ρώμη και την Κωνσταντινούπολη, μεταξύ άλλων τοποθεσιών. Αρχικά βασιζόμενα στην εκσκαφή πηγαδιών και την κατασκευή δεξαμενών για την αποθήκευση όμβριων υδάτων, εξελίχθηκαν σε πολύπλοκα συστήματα υδραγωγείων μήκους δεκάδων χιλιομέτρων, μεταφέροντας νερό από μακρινές πηγές στα κέντρα των πόλεων.

Ένα εντυπωσιακό παράδειγμα είναι το δίκτυο υδραγωγείων στην Κωνσταντινούπολη, που χτίστηκε στην πρώιμη βυζαντινή περίοδο, όταν η πόλη έγινε η πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας.

Πρόκειται για ένα τεράστιο μηχανικό επίτευγμα - μήκους 426 χιλιομέτρων (265 μίλια), μέσω του οποίου μεταφέρθηκε νερό στην πόλη από πηγές στην περιοχή των σημερινών συνόρων Τουρκίας-Βουλγαρίας.

Το νερό αποθηκεύτηκε σε αρκετές τεράστιες πισίνες, με πιο γνωστή τη Βασιλική Κινστέρνα (ή στα τουρκικά: Yerebatan Sarayı, που σημαίνει "Υπόγεια Κινστέρνα"). Αυτός ο τεράστιος υπόγειος χώρος, όγκου 80.000 κυβικών μέτρων (πάνω από 2,8 εκατομμύρια κυβικά πόδια), που στηριζόταν σε εκατοντάδες πυλώνες, ήταν η βασιλική δεξαμενή των Βυζαντινών αυτοκρατόρων. Σήμερα είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά αξιοθέατα στην Κωνσταντινούπολη.

Σημαντικό πρόβλημα που αντιμετώπιζαν οι ηγέτες των πόλεων στην αρχαιότητα παραμένει εξαιρετικά επίκαιρο για την εποχή μας: πώς να αντιμετωπίσουν τα συχνά χρόνια ξηρασίας, ως αποτέλεσμα των οποίων οι φυσικές πηγές νερού γύρω από τις πόλεις μειώνονταν σε σχετικά σύντομα χρονικά διαστήματα, μερικές φορές μέσα σε λίγες δεκαετίες.

Η αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων έγινε κρίσιμος παράγοντας για την ικανότητα μιας πόλης να διατηρεί την οικονομική και κοινωνική της σταθερότητα και να υποστηρίζει την ευημερία των κατοίκων της ακόμη και σε παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας.

Πολλαπλές μαρτυρίες από την αρχαιότητα δείχνουν ότι ένας μεγάλος αριθμός πόλεων ανέπτυξε δημοτικά συστήματα αποθήκευσης νερού σε τεράστια κλίμακα, για να εξασφαλίσει την παροχή σε περιόδους έλλειψης. Αυτά τα έργα βρίσκονται συνήθως σε αστικά κέντρα στην άκρη μιας ερήμου, όπου η εξάρτηση από το νερό της βροχής είναι απόλυτη.

Ένα αξιοσημείωτο παράδειγμα είναι η Μπουχάρα, στο Ουζμπεκιστάν, μια όαση και σημαντικό αστικό κέντρο στον ιστορικό Δρόμο του Μεταξιού, όπου δημιουργήθηκε ένα διακλαδωμένο δίκτυο σε όλη την πόλη που περιελάμβανε δεκάδες ανοιχτές πισίνες και υπόγειες δεξαμενές που διοχέτευαν το νερό της βροχής από τους δρόμους.

Πηγή: ΚΥΠΕ