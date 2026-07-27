Ομόφωνα στην Παγκόσμια Κληρονομιά της UNESCO ο Όλυμπος ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό

Δημοσιεύθηκε 27.07.2026 10:17

Η απόφαση αυτή, που αποτελεί ιστορική διάκριση για την Ελλάδα, ελήφθη, μετα από μεγάλες προσπάθειες της ελληνικής αντιπροσωπείας μιά και οι προτάσεις της επιτροπής εμπειρογνωμόνων, θεωρούσαν ότι υπάρχουν τεχνικές ελλείψεις στην σχετική πρόταση.

Mε μια ομόφωνη απόφαση η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό, εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα.

Η απόφαση αυτή, που αποτελεί μια πολύ σημαντική απόφαση για την χώρα μας, ελήφθη στην πόλη Μπουσαν της Κορέας, οπού πραγματοποιείται αυτές τις μέρες η 48η συνοδός της Επιτροπής του Διεθνούς Οργανισμού.

Η απόφαση αυτή, που αποτελεί ιστορική διάκριση για την Ελλάδα, ελήφθη, μετα από μεγάλες προσπάθειες της ελληνικής αντιπροσωπείας μιά και οι προτάσεις της επιτροπής εμπειρογνωμόνων, θεωρούσαν ότι υπάρχουν τεχνικές ελλείψεις στην σχετική πρόταση.

Η ελληνική αντιπροσωπεία που αποτελείται από εμπειρογνώμονες του υπουργείου Πολιτισμού και του UNESCO, Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με επικεφαλής τον μόνιμο αντιπρόσωπο της χώρας μας στην UNESCO Γιώργο Κουμουτσάκο, ειχε την τελευταια εβδομαδα στην Κορεα εντατικές επαφες με ολες τις αντιπροσωπείες των χωρων , ώστε τελικά να υπάρξει το θετικο ομοφωνο αποτέλεσμα.

Η προσπάθεια της ελληνικής αντιπροσωπείας, είχε ξεκινήσει εδώ και εβδομάδες, με τον κ. Κουμουτσάκο να έχει επαφές με πολλές αντιπροσωπείες χωρών, ώστε να γίνει δυνατόν, να ληφθει η θετικη, πολύ σημαντικη για την χωρα απόφαση.

Δείτε την ανάρτηση της UNESCO στο X:

🔴 BREAKING!



New inscription on the @UNESCO #WorldHeritage List: The wider area of Mount Olympus, #Greece 🇬🇷.



➡️ https://t.co/iO4B0Cjg9u #48WHC pic.twitter.com/X82hQYF7or

Η UNESCO αναφέρει για τον Όλυμπο «Ο Όλυμπος βρίσκεται στη βόρεια Ελλάδα και είναι το υψηλότερο βουνό της χώρας. Το μικροκλίμα του, το οποίο προκύπτει από την εγγύτητά του στη θάλασσα και την απότομη υψομετρική του διαφορά, δημιουργεί μια αξιοσημείωτη ποικιλομορφία στο ανάγλυφο, το κλίμα και τη βλάστηση. Σε αυτό το τοπίο, οι αρχαίοι Έλληνες τοποθέτησαν την κατοικία των Δώδεκα Ολύμπιων Θεών, με κυρίαρχο τον Δία, καθώς και των Μουσών και των Χαρίτων. Μέσα από τα έργα του Ησίοδου και του Ομήρου, ο Όλυμπος κατέστη κεντρικό σημείο αναφοράς της ελληνικής μυθολογίας σε ολόκληρο τον ελληνικό και ρωμαϊκό κόσμο, καθιστώντας τον διαχρονικό σύμβολο του ελληνικού πολιτισμού».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ