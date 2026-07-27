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Κισσόνεργα: Νέα σημαντικά ευρήματα από τις ανασκαφές στα «Σκαλιά»
Δημοσιεύθηκε 27.07.2026 11:34
Κισσόνεργα: Νέα σημαντικά ευρήματα από τις ανασκαφές στα «Σκαλιά»

Φωτογραφία ΚΥΠΕ-Κική Περικλέους

Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους και μακροβιότερους οικισμούς της Εποχής του Χαλκού στην Κύπρο.

Η αρχαιολογική ομάδα του Αμερικανικού Ινστιτούτου Αρχαιολογικών Ερευνών Κύπρου (CAARI) και του HARP, υπό τη διεύθυνση της Δρ. Lindy Crewe, συνέχισε να φέρνει στο φως σημαντικά ευρήματα από τον αρχαιολογικό χώρο «Σκαλιά» στην Κισσόνεργα, αναφέρει ο Δήμος Ακάμα. Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους και μακροβιότερους οικισμούς της Εποχής του Χαλκού στην Κύπρο, με σχεδόν 800 χρόνια συνεχούς κατοίκησης (2500–1650 π.Χ.) προστίθεται σε ανακοίνωση του Δήμου, με αφορμή την ολοκλήρωση των φετινών ανασκαφών.

Οι ανασκαφές έχουν αναδείξει την εξέλιξη του οικισμού, καθώς και ένα από τα αρχαιότερα ζυθοποιεία στον κόσμο, επιβεβαιώνοντας ότι η μπύρα αποτελούσε σημαντικό μέρος της κοινωνικής και τελετουργικής ζωής των κατοίκων πριν από περίπου 4.000 χρόνια, συμπληρώνεται.

Με αφορμή την ολοκλήρωση της φετινής ερευνητικής περιόδου, ο δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Ακάμα, Νεόφυτος Κωνσταντίνου, επισκέφθηκε τον αρχαιολογικό χώρο, όπου συναντήθηκε με την επιστημονική ομάδα. Ο κ. Κωνσταντίνου ευχαρίστησε τη Δρ. Lindy Crewe, τους αρχαιολόγους, ερευνητές και φοιτητές της αποστολής, καθώς και τη Σχολική Εφορεία Ακάμα, η οποία και φέτος φιλοξενεί την ομάδα.

«Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να στηρίζουμε τέτοιες προσπάθειες, που αναδεικνύουν την ιστορία της Κισσόνεργας και διατηρούν ζωντανή την πολιτιστική μας κληρονομιά», είπε.

Ο Δήμος Ακάμα επαναβεβαιώνει τέλος τη στήριξή του στο έργο των αρχαιολόγων που εργάζονται στην Κισσόνεργα, αναγνωρίζοντας τη σημασία της έρευνας για την ανάδειξη και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΑΣΚΑΦΗ
ΧΑΛΚΟΣ
αρχαιολογικός χώρος «Σκαλιά»
Κισσόνεργα
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