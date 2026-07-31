Νέα ευρήματα από τη Χλώρακα «Παλλούρες» φωτίζουν τη ζωή στη Χαλκολιθική Κύπρο

Οι μέχρι σήμερα ανακαλύψεις των αρχαιολογικών ανασκαφών στη Χαλκολιθική θέση Χλώρακας «Παλλούρες» περιλαμβάνουν οικίες, τάφους, μοναδικά μεταλλικά αντικείμενα και μεγάλο αριθμό ειδωλίων, εμπλουτίζοντας σημαντικά τις γνώσεις για τον πολιτισμό και την καθημερινή ζωή των κατοίκων της προϊστορικής Κύπρου, αναφέρθηκε κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των ανασκαφών, από τη Δρ Μαρία Χατζηγαβριήλ, αρχαιολόγο του Πανεπιστημίου Leiden της Ολλανδίας, που έγινε χθες στο ΣΚΕ Χλώρακας.

Η εκδήλωση, που προσέλκυσε το ενδιαφέρον κατοίκων και φίλων της αρχαιολογίας, ανέδειξε τη σημασία της μοναδικής αυτής θέσης, η οποία χρονολογείται στη Χαλκολιθική Περίοδο (3500–2600 π.Χ.), κατά τη μεταβατική εποχή από τη Νεολιθική στην Εποχή του Χαλκού. Πρόκειται για μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση των πρώτων μεταλλικών αντικειμένων και την ανάπτυξη εμπορικών σχέσεων με άλλες περιοχές της Μεσογείου.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου η αρχαιολογική αποστολή του Πανεπιστημίου Leiden ανασκάπτει τη θέση από το 2015, ύστερα από πρόσκληση του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου.

Κατά την παρουσίασή της, η Δρ Μαρία Χατζηγαβριήλ αναφέρθηκε στους βασικούς στόχους της αποστολής, οι οποίοι επικεντρώνονται στην κατανόηση της εξέλιξης των χαλκολιθικών κοινωνιών, στη διερεύνηση της μετάβασης από τη Μέση στη Ύστερη Χαλκολιθική Περίοδο και στην πληρέστερη καταγραφή της μορφής και της οργάνωσης του οικισμού κατά την Ύστερη Χαλκολιθική Περίοδο.

Ιδιαίτερα ξεχωριστή ήταν η συμμετοχή παιδιών, τα οποία είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο της αρχαιολογίας μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, προσεγγίζοντας με βιωματικό τρόπο την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου τους.

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Ομίλου Χλώρακας, Ανδρέας Κυριακού, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη διοργάνωση της εκδήλωσης, τονίζοντας ότι η ανάδειξη της ιστορίας και του αρχαιολογικού πλούτου της Χλώρακας αποτελεί επένδυση για τις επόμενες γενιές.

(ΚΥΠΕ/ΚΠ/ΓΒΑ)