Η ξηρασία αποκάλυψε τα θεμέλια της αρχαίας Γέφυρας του Κωνσταντίνου στον Δούναβη

Οι αλλεπάλληλοι καύσωνες στην Ευρώπη, φέτος το καλοκαίρι, προκαλούν σοβαρή ξηρασία σε πολλές περιοχές της ηπείρου επηρεάζοντας μεγάλες υδάτινες οδούς, όπως είναι οι ποταμοί Δούναβης και Ρήνος.

«Για τους αρχαιολόγους, αυτές είναι εξαιρετικά πολύτιμες ευκαιρίες επειδή η φύση αποκαλύπτει για λίγο ένα αντικείμενο που, συνήθως, παραμένει κρυμμένο κάτω από τα νερά του Δούναβη» είπε ο Πάβελ Ποπόφ, του Περιφερειακού Ιστορικού Μουσείου του Πλέβεν. «Μας δίνεται η σπάνια ευκαιρία να το παρατηρήσουμε, να το τεκμηριώσουμε και να το μελετήσουμε στο πραγματικό του περιβάλλον», πρόσθεσε.

Η πέτρινη γέφυρα κατασκευάστηκε κατ' εντολή του Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Α΄ και εγκαινιάστηκε το 328 μ.Χ. Συνέδεε την αρχαία πόλη Ούλπια Οίσκο με τη Σουκιδάβα, στη σημερινή Ρουμανία. Έχοντας μήκος άνω των 2 χιλιομέτρων, θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες γέφυρες της αρχαιότητας, ωστόσο χρησιμοποιήθηκε μόνο για μερικές δεκαετίες και πιστεύεται ότι καταστράφηκε γύρω στο 367 μ.Χ.

Την περασμένη Τρίτη, μια ομάδα από το μουσείο του Πλέβεν πραγματοποίησε εναέρια φωτογράφηση και τεκμηρίωση των ορατών θεμελίων της γέφυρας, κοντά στο χωριό Γίγκεν στη βόρεια Βουλγαρία. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη για να χαρτογραφήσουν και να φωτογραφίσουν τα λείψανα του κτίσματος, αξιολογώντας την κατάσταση των θεμελίων.

Low Danube water levels in Bulgaria expose Roman-era bridge https://t.co/GDnRXKOhPe https://t.co/GDnRXKOhPe — Reuters Science News (@ReutersScience) August 7, 2026

(ΚΥΠΕ-ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters/ΜΧ)