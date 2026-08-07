Parathyro logo
Επίκαιρα
Θέματα
Αρχαιολογία
Η ξηρασία αποκάλυψε τα θεμέλια της αρχαίας Γέφυρας του Κωνσταντίνου στον Δούναβη
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 07.08.2026 08:00
Η ξηρασία αποκάλυψε τα θεμέλια της αρχαίας Γέφυρας του Κωνσταντίνου στον Δούναβη

Η στάθμη του νερού στον ποταμό Δούναβη έχει πέσει σε τόσο χαμηλά επίπεδα που ήρθαν στην επιφάνεια τμήματα από τα θεμέλια της αρχαίας Γέφυρας του Κωνσταντίνου, προσφέροντας στους Βούλγαρους αρχαιολόγους μια σπάνια ευκαιρία να μελετήσουν ένα από τα εντυπωσιακότερα επιτεύγματα της μηχανικής της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όπως χαρακτηρίζουν το μνημείο αυτό.

Οι αλλεπάλληλοι καύσωνες στην Ευρώπη, φέτος το καλοκαίρι, προκαλούν σοβαρή ξηρασία σε πολλές περιοχές της ηπείρου επηρεάζοντας μεγάλες υδάτινες οδούς, όπως είναι οι ποταμοί Δούναβης και Ρήνος.

«Για τους αρχαιολόγους, αυτές είναι εξαιρετικά πολύτιμες ευκαιρίες επειδή η φύση αποκαλύπτει για λίγο ένα αντικείμενο που, συνήθως, παραμένει κρυμμένο κάτω από τα νερά του Δούναβη» είπε ο Πάβελ Ποπόφ, του Περιφερειακού Ιστορικού Μουσείου του Πλέβεν. «Μας δίνεται η σπάνια ευκαιρία να το παρατηρήσουμε, να το τεκμηριώσουμε και να το μελετήσουμε στο πραγματικό του περιβάλλον», πρόσθεσε.

Η πέτρινη γέφυρα κατασκευάστηκε κατ' εντολή του Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Α΄ και εγκαινιάστηκε το 328 μ.Χ. Συνέδεε την αρχαία πόλη Ούλπια Οίσκο με τη Σουκιδάβα, στη σημερινή Ρουμανία. Έχοντας μήκος άνω των 2 χιλιομέτρων, θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες γέφυρες της αρχαιότητας, ωστόσο χρησιμοποιήθηκε μόνο για μερικές δεκαετίες και πιστεύεται ότι καταστράφηκε γύρω στο 367 μ.Χ.

Την περασμένη Τρίτη, μια ομάδα από το μουσείο του Πλέβεν πραγματοποίησε εναέρια φωτογράφηση και τεκμηρίωση των ορατών θεμελίων της γέφυρας, κοντά στο χωριό Γίγκεν στη βόρεια Βουλγαρία. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη για να χαρτογραφήσουν και να φωτογραφίσουν τα λείψανα του κτίσματος, αξιολογώντας την κατάσταση των θεμελίων.

(ΚΥΠΕ-ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters/ΜΧ)

Tags

Ρουμανία
ΔΟΥΝΑΒΗΣ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
ΞΗΡΑΣΙΑ
ΓΕΦΥΡΑ
Γέφυρας του Κωνσταντίνου
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα