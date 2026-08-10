Σημαντικό ναυάγιο της ρωμαϊκής εποχής ανακαλύφθηκε στον βυθό της Σικελίας

Ένα ναυάγιο της ρωμαϊκής εποχής μαζί με εκατοντάδες αμφορείς ανακαλύφθηκε στην περιοχή Μαζάρα ντελ Βάλο στα ανοικτά των ακτών της Σικελίας.

Σύμφωνα με το ιταλικό Υπουργείο Πολιτισμού, το ναυάγιο της ρωμαϊκής εποχής, που χρονολογείται πιθανώς μεταξύ του 2ου και του 1ου αιώνα π.Χ., εντοπίστηκε περίπου τρία μίλια ανοικτά των ακτών της Μαζάρα ντελ Βάλο σε βάθος 46 μέτρων, ενώ στον βυθό υπάρχουν εκατοντάδες αμφορείς, κυρίως του τύπου Dressel 1A, δύο μολύβδινες βάσεις αγκυρών και μια άλλη κατασκευή από το ίδιο υλικό.

Ο Ιταλός Υπουργός Πολιτισμού, Αλεσάντρο Τζιούλι, τη χαρακτήρισε ως μία από τις σημαντικότερες υποβρύχιες αρχαιολογικές ανακαλύψεις των τελευταίων ετών. «Η θάλασσα συνεχίζει να μας αποκαλύπτει πολύτιμα θραύσματα της ιστορίας μας και το ναυάγιο της Μαζάρα ντελ Βάλο μάς μιλά για τους ανθρώπους, τις διαδρομές και το εμπόριο που έκαναν τη Μεσόγειο σταυροδρόμι πολιτισμών. Η έρευνα θα συνεχιστεί για να αποκαλύψει την ιστορία του και να τη μοιραστεί με το κοινό», ανέφερε σε δηλώσεις του.

Η ανακάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια κοινής επιθεώρησης που διεξήχθη από τη Μονάδα Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς των Καραμπινιέρων στο Παλέρμο, τη Μονάδα Επιθεώρησης Θαλάσσιων Υποθέσεων της Περιφέρειας της Σικελίας και τη Μονάδα Υποθαλάσσιων Ερευνών των Καραμπινιέρων στη Μεσσήνη, με την υποστήριξη περιπολικού σκάφους των Καραμπινιέρων στο Τράπανι, κατόπιν πληροφορίας από ιδιώτες.

Ο χώρος θα αποτελέσει πλέον αντικείμενο περαιτέρω τεκμηρίωσης και έρευνας από την Εφορεία Θαλάσσιων Υποθέσεων, με στόχο την ανασύσταση του αρχαιολογικού πλαισίου και τη λήψη των απαραίτητων μέτρων προστασίας.

Εξάλλου, λίγες ημέρες πριν ανακοινώθηκε μια άλλη σημαντική ανακάλυψη ανοιχτά της Σικελίας, καθώς στο αρχιπέλαγος των Αιολίδων εντοπίστηκαν ένας μεγάλος κρατήρας κρυμμένος κάτω από τη θάλασσα και νέες υδροθερμικές πηγές, ανακάλυψη που θα επιτρέψει στους επιστήμονες να εμβαθύνουν στη μελέτη του υποθαλάσσιου ηφαιστειακού συστήματος του νησιού και θέτει νέα ερωτήματα σχετικά με την εξέλιξή του.

Ο κρατήρας έχει μήκος περίπου 100 μέτρα και πλάτος 60 μέτρα, ενώ δίπλα από τον σχηματισμό εντοπίστηκαν επίσης νέες υδροθερμικές πηγές, που χαρακτηρίζονται από εκπομπές αερίων από τον βυθό.

(ΚΥΠΕ/ΚΑ/ΓΒΑ)