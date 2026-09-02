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Πώς έμοιαζε το Κούριο στην ακμή του; Ψηφιακές αναπαραστάσεις «ζωντανεύουν» τα μνημεία του
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 02.09.2026 14:18
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Ψηφιακές αναπαραστάσεις των μνημείων στην ακμή τους και σκηνές αρχαίων αθλητικών αγώνων περιλαμβάνει το νέο έργο της ΕΤΑΠ Λεμεσού για τον Αρχαιολογικό Χώρο του Κουρίου.

Σε μια νέα εποχή ψηφιακής ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς εισέρχεται το Κούριο, καθώς η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λεμεσού (ΕΤΑΠ Λεμεσού), με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού, προχωρά στη δημιουργία καινοτόμων ψηφιακών προϊόντων με αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων της ΕΤΑΠ Λεμεσού για συνεχή αναβάθμιση και εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος της περιοχής, μέσα από την αξιοποίηση της τεχνολογίας και τη δημιουργία νέων, σύγχρονων εμπειριών για τους επισκέπτες.

Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της διεθνούς προβολής του Αρχαιολογικού Χώρου του Κουρίου, καθώς και η ανάδειξη τόσο των εμβληματικών όσο και των λιγότερο επισκέψιμων μνημείων, μέσα από σύγχρονες μορφές ψηφιακής αφήγησης και τεχνολογίας.

Ιδιαίτερο στοιχείο του έργου αποτελεί η δημιουργία ψηφιακών αναπαραστάσεων των μνημείων στην ακμή τους, μέσα από τρισδιάστατες ανακατασκευές. Παράλληλα, η Τεχνητή Νοημοσύνη θα χρησιμοποιηθεί για να «ζωντανέψει» σκηνές από το παρελθόν. Στο Αρχαίο Στάδιο του Κουρίου, προβλέπεται η δημιουργία αναπαραστάσεων αρχαίων αθλητικών αγώνων.

Μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η ΕΤΑΠ Λεμεσού επιδιώκει να συνδέσει την ιστορία και τον πολιτισμό με την τεχνολογία, αναβαθμίζοντας το πολιτιστικό και συνολικό τουριστικό προϊόν της Λεμεσού και εμπλουτίζοντας την εμπειρία του επισκέπτη. Παράλληλα, η δράση συμβάλλει στην ενίσχυση του αρχαιολογικού χώρου του Κουρίου, στην προσέλκυση νέων επισκεπτών και στην περαιτέρω καθιέρωση της Περιφέρειας Λεμεσού ως ενός σύγχρονου και καινοτόμου προορισμού.

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ΚΥΠΡΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ
Κούριο
Τεχνητή Νοημοσύνη
ΚΟΥΡΙΟ
ΕΤΑΠ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΟΥΡΙΟΥ
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