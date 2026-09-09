Parathyro logo
Επίκαιρα
Θέματα
Αρχαιολογία
Ο τάφος ενός βασιλικού δικαστή της Πέμπτης Δυναστείας βρέθηκε κοντά στο Κάιρο
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 09.09.2026 10:00
Header Image

Ο χώρος της ανασκαφής. Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, μέσω Instagram.

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν κοντά στο Κάιρο έναν τάφο ηλικίας 4.300 ετών, ανακοίνωσε την Τρίτη το Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου.

Ο τάφος ανακαλύφθηκε από μια ομάδα Αιγύπτιων και Ισπανών αρχαιολόγων στη νεκρόπολη της Σακάρα, στα νότια της αιγυπτιακής πρωτεύουσας. Ανάγεται στην εποχή του φαραώ Ζεντκαρέ Ιζεζί, της Πέμπτης Δυναστείας, που βασίλεψε μεταξύ 2381-2353 π.Χ.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, στον χώρο είχε ενταφιαστεί ένας άνδρας με το όνομα «Γιουνμέν», που ήταν βασιλικός δικαστής, με αρμοδιότητα να ακούει τα παράπονα του λαού.

Η ανακάλυψη έγινε το καλοκαίρι, στο πλαίσιο εργασιών με τη συμμετοχή του Αυτόνομου Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης και του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου.

Tags

ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Αρχαιολογική έρευνα
αρχαιολογική ανακάλυψη
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα