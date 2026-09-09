Ο τάφος ενός βασιλικού δικαστή της Πέμπτης Δυναστείας βρέθηκε κοντά στο Κάιρο

Ο τάφος ανακαλύφθηκε από μια ομάδα Αιγύπτιων και Ισπανών αρχαιολόγων στη νεκρόπολη της Σακάρα, στα νότια της αιγυπτιακής πρωτεύουσας. Ανάγεται στην εποχή του φαραώ Ζεντκαρέ Ιζεζί, της Πέμπτης Δυναστείας, που βασίλεψε μεταξύ 2381-2353 π.Χ.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, στον χώρο είχε ενταφιαστεί ένας άνδρας με το όνομα «Γιουνμέν», που ήταν βασιλικός δικαστής, με αρμοδιότητα να ακούει τα παράπονα του λαού.

Η ανακάλυψη έγινε το καλοκαίρι, στο πλαίσιο εργασιών με τη συμμετοχή του Αυτόνομου Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης και του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου.