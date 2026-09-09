Nέα αρχαιολογική αποστολή στο Φρούριο της Βαβυλώνας

Η Διεθνής Ένωση Μεσογείου και Ανατολικών Σπουδών (ISMEO), κατόπιν ανάθεσης από το Αιγυπτιακό Υπουργείο Αρχαιοτήτων, θα ηγηθεί μιας αρχαιολογικής αποστολής στις ρίζες της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Βαβυλώνας, ενός αρχαίου και επιβλητικού ρωμαϊκού φρουρίου και του τελευταίου προμαχώνα της Ρωμαιο-Βυζαντινής Αυτοκρατορίας πριν από την αραβική κατάκτηση το 640 μ.Χ.

Ο διευθυντής της αποστολής, αρχαιολόγος Σέρτζιο Φερντινάντι, ανακοίνωσε ότι στόχος της αποστολής είναι να ρίξει φως σε ένα από τα σημαντικότερα ρωμαιο-βυζαντινά αμυντικά συγκροτήματα στην Αφρική και την Ανατολή, μια κληρονομιά «ανεκτίμητης αξίας».

Ο στόχος των ερευνητών θα είναι να μελετήσουν και να διερευνήσουν το Φρούριο της Βαβυλώνας στο λεγόμενο Παλαιό Κάιρο, που θεωρείται μία από τις πιο επιβλητικές οχυρώσεις στην Αφρική και τη Ρωμαιο-Βυζαντινή Ανατολή.

Ένα συγκρότημα εκκλησιών αργότερα δημιουργήθηκε στη θέση του, που χρησίμευε ως η «νέα Ιερουσαλήμ» στην κοπτική παράδοση, καθώς η Αγία Οικογένεια βρήκε καταφύγιο εδώ κατά τη φυγή της στην Αίγυπτο.

Σύμφωνα με τους μελετητές, μετά την αραβική κατάκτηση τον 7ο αιώνα μ.Χ., έγινε, μαζί με τον ισλαμικό οικισμό του Φουστάτ, ο πυρήνας γύρω από τον οποίο αναπτύχθηκε το μεσαιωνικό και σύγχρονο Κάιρο». Η έρευνα θα επεκταθεί επίσης στη μελέτη των οχυρωματικών και αμυντικών συστημάτων της Ρωμαιο-Βυζαντινής Αιγύπτου.

Χτισμένο στην ανατολική όχθη του Νείλου, στην καρδιά του σημερινού Κοπτικού Καΐρου, το Φρούριο της Βαβυλώνας, που υπήρχε ήδη από την αρχαιότητα, ξαναχτίστηκε και ενισχύθηκε κατά τη ρωμαϊκή εποχή κατά μήκος της διαδρομής ενός καναλιού που συνέδεε τον Νείλο με την Ερυθρά Θάλασσα, μέχρι το αρχαίο λιμάνι της Μάρσα Γκαουάσις.

Στη συνέχεια, εδραιώθηκε στην Ύστερη Αρχαιότητα για να αντισταθεί στην προέλαση των αραβικών στρατευμάτων με επικεφαλής τον Αμρ ιμπν αλ-Ας.