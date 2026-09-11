Kρύπτη κεραμικής του 10ου αιώνα ανακάλυψε η αρχαιολογική σκαπάνη κάτω από κεντρική λεωφόρο στην Τιφλίδα

Ανάμεσα στα χαλάσματα έξι μέτρα κάτω από την κεντρική λεωφόρο της Τιφλίδας, τα οδικά έργα που έχουν απογοητεύσει τους κατοίκους έχουν αποφέρει ένα αρχαιολογικό βραβείο: μια κρύπτη κεραμικής του 10ου αιώνα, ανάμεσα στα παλαιότερα μεσαιωνικά έργα που έχουν βρεθεί ποτέ στην πρωτεύουσα της Γεωργίας.

Οι εργασίες στη Λεωφόρο Ρουσταβέλι, την επιβλητική κεντρική λεωφόρο της πόλης, ξεκίνησαν αυτό το καλοκαίρι για την προσθήκη διαβάσεων πεζών, τη βελτίωση της σήμανσης και άλλες αναβαθμίσεις.

Όπως μεταδίδει το Reuters, το έργο έχει προκαλέσει κυκλοφοριακό χάος και παράπονα από τους κατοίκους, αλλά έχει επίσης δώσει στους αρχαιολόγους μια σπάνια ματιά στο παρελθόν της Τιφλίδας.

Η ανακάλυψη του εργαστηρίου κεραμικής δεν αποτέλεσε έκπληξη για τον Ντέιβιντ Λορντκιπανίτζε, διευθυντή του Εθνικού Μουσείου, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τον χώρο των ανασκαφών.

«Η Τιφλίδα είναι πολύ πλούσια σε αρχαιολογικό υλικό... επομένως είναι πολύ λογικό να βρίσκουμε εργαστήρια διαφορετικών περιόδων», είπε.

Τα μεσαιωνικά γεωργιανά χρονικά χρονολογούν την ίδρυση της Τιφλίδας στον 4ο αιώνα, όταν ο Βαχτάνγκ Α΄ κυβέρνησε το Βασίλειο του Κάρτλι στη σημερινή ανατολική Γεωργία.

Προκαταρκτικές μελέτες της διακόσμησης της κεραμικής υποδηλώνουν ότι τα θραύσματα χρονολογούνται μεταξύ του 10ου και 11ου αιώνα, όταν η Τιφλίδα βρισκόταν υπό αραβική κυριαρχία και αποτελούσε σημαντικό σταθμό κατά μήκος του Δρόμου του Μεταξιού. Τα αρχαιολογικά ευρήματα θα μεταφερθούν στο Εθνικό Μουσείο για τρισδιάστατη σάρωση και σωστή εξέταση, δήλωσε ο Λορντκιπανίτζε.

Η Τιφλίδα άκμασε κατά τη μεσαιωνική περίοδο, κατά την οποία η πόλη άλλαξε χέρια μεταξύ του χαλιφάτου των Ομεϋαδών της Δαμασκού, του χαλιφάτου των Αββασιδών της Βαγδάτης και της τρομερής αυτοκρατορίας των Σελτζούκων, μεταξύ άλλων.

«Η Τιφλίδα ήταν πάντα πολυπολιτισμική», δήλωσε ο Λορντκιπανίτζε, και «ένα πραγματικό κέντρο για την περιοχή, ιδιαίτερα οικονομικό κέντρο».

Διαδοχικά κύματα κατακτήσεων από τους Μογγόλους, τους Πέρσες και τους Ρώσους έχουν επηρεάσει την εμφάνιση της πόλης, όπου ετοιμόρροπα σπίτια του 19ου αιώνα κρέμονται στις πλαγιές των λόφων πάνω από τον ποταμό Κούρα, ο οποίος ρέει από τα βουνά του Καυκάσου μέχρι την Κασπία Θάλασσα.

Το όνομα της Τιφλίδας, που σημαίνει «ένα ζεστό μέρος» στα γεωργιανά, αναφέρεται στα ζεστά, θειούχα νερά που αναβλύζουν από τα βουνά που περιβάλλουν την πόλη και σχηματίζουν ρυάκια που κυλούν κάτω από τους δρόμους της. Μερικά είναι τώρα σε πλήρη θέα λόγω των εργασιών ανακαίνισης κατά μήκος της Λεωφόρου Ρουσταβέλι.

Ο Δήμαρχος της Τιφλίδας έχει υποσχεθεί ένα «καλά οργανωμένο και μοντέρνο» αποτέλεσμα και οι εργασίες διεξάγονται καθόλη τη διάρκεια της νύχτας για να τηρηθεί η προθεσμία του Νοεμβρίου.

(ΚΥΠΕ - Reuters/ΚΧΡ/ΗΦ)