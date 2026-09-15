Η Αφροδίτη της Λεύκολλας επέστρεψε στον Πρωταρά μετά από 2.500 χρόνια

Η Αφροδίτη της Λεύκολλας επέστρεψε συμβολικά στον τόπο όπου δημιουργήθηκε και λατρεύτηκε, με την εγκατάσταση πιστού, επιστημονικά τεκμηριωμένου αντιγράφου της αρχαίας κεφαλής στη χερσόνησο της Ξισταριάς, στον Πρωταρά. Η τελετή υποδοχής πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, παρουσία φορέων και οργανώσεων της επαρχίας, ενώ το πρωί είχε προηγηθεί επιστημονική ημερίδα για την αρχαία Λεύκολλα και την ιστορία του γλυπτού.

Σε ανακοίνωση ο Δήμος Παραλιμνίου Δερύνειας αναφέρει ότι «ύστερα από περίπου δυόμισι χιλιάδες χρόνια, το πρόσωπο της Αφροδίτης επέστρεψε συμβολικά στον τόπο όπου δημιουργήθηκε, αναδείχθηκε και λατρεύτηκε, μέσα από ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο και απολύτως πιστό αντίγραφο της μοναδικής κεφαλής αγάλματος που εντοπίστηκε κατά τον 19ο αιώνα στην περιοχή της αρχαίας Λεύκολλας και κλάπηκε από τον αρχαιοκάπηλο Λουίτζι Πάλμα ντι Τσεσνόλα και βρίσκεται σήμερα στην αίθουσα της Κύπρου στο Νέο Μουσείο του Βερολίνου».

«Η τελετή αποτέλεσε την κορύφωση μιας πολύμηνης και απαιτητικής προσπάθειας του Δήμου Παραλιμνίου – Δερύνειας για την επανασύνδεση της περιοχής με ένα από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά τεκμήρια της ιστορίας της», σημειώνει ο Δήμος, προσθέτοντας ότι «για την ολοκλήρωση του πιστού αντιγράφου αναπτύχθηκε συνεργασία με το Νέο Μουσείο του Βερολίνου και το Πανεπιστήμιο Χούμπολντ, ενώ καθοριστική υπήρξε η συμβολή του Υφυπουργείου Πολιτισμού στη διευκόλυνση της όλης διαδικασίας».

«Το αντίγραφο κατασκευάστηκε στο Τμήμα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Χούμπολντ υπό την επιστημονική επίβλεψη του καθηγητή Αρχαιολογίας Στέφαν Σμιτ και των συνεργατών του, με απόλυτη ακρίβεια και σύμφωνα με αυστηρά επιστημονικά και τεχνικά πρωτόκολλα», αναφέρει ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας, τονίζοντας ότι «η δημιουργία του ολοκληρώθηκε χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τον Δήμο, χάρη στην προσφορά του Νέου Μουσείου του Βερολίνου και του Πανεπιστημίου Χούμπολντ».

Στον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Παραλιμνίου – Δερύνειας, Γιώργος Νικολέττος, χαρακτήρισε τη στιγμή ιστορική, σημειώνοντας ότι η επιστροφή της Αφροδίτης της Λεύκολλας αποτελεί μια ουσιαστική και συμβολική επανασύνδεση του τόπου με την ιστορική και πολιτιστική του μνήμη. «Τόνισε παράλληλα ότι η περιοχή του Πρωταρά, πέρα από τη διεθνή τουριστική της ακτινοβολία, διαθέτει βαθιές ιστορικές ρίζες και έναν πολιτιστικό και αρχαιολογικό πλούτο χιλιάδων ετών, ο οποίος πρέπει να προστατευθεί, να μελετηθεί και να αναδειχθεί», προστίθεται.

Όπως ανέφερε, «η ανάδειξη της ιστορίας, της αρχαιολογίας και του πολιτισμού ολόκληρου του Δήμου αποτελεί κεντρικό στρατηγικό στόχο και βασικό πυλώνα της νέας ταυτότητας τουριστικής ανάπτυξης Protaras Riviera, με όραμα τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και διεθνώς αναγνωρίσιμου προορισμού, ο οποίος γνωρίζει τις ρίζες του, σέβεται την ταυτότητά του και προβάλλει με αυτοπεποίθηση την πολιτιστική του κληρονομιά».

«Ιδιαίτερο συμβολισμό στην τελετή προσέδωσε και η παρουσία του «Κερύνεια – Ελευθερία», του πιστού αντιγράφου του αρχαίου καραβιού της Κερύνειας, με τη συμμετοχή του Πολιτιστικού Ιδρύματος «Κερύνεια Χρυσοκάβα» καθώς και του "ΠΠ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ", της Διοίκησης Ναυτικού όπως επίσης και τριών σκαφών της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Με την εγκατάσταση του πιστού αντιγράφου στη χερσόνησο της Ξισταριάς, η Αφροδίτη της Λεύκολλας γίνεται πλέον ξανά μέρος του τοπίου, της μνήμης και της σύγχρονης ταυτότητας του Πρωταρά. Το βλέμμα της στρέφεται και πάλι προς τη θάλασσα του τόπου όπου δημιουργήθηκε πριν από περίπου δυόμισι χιλιάδες χρόνια, λειτουργώντας ως διαχρονικό σύμβολο της ιστορικής συνέχειας και του πολιτιστικού πλούτου της περιοχής», υπογραμμίζεται.

Της τελετής προηγήθηκε το πρωί της Κυριακής, στο Δημοτικό Μέγαρο Παραλιμνίου – Δερύνειας, επιστημονική ημερίδα αφιερωμένη στην κεφαλή της Αφροδίτης της Λεύκολλας και σε σημαντικές πτυχές της μακραίωνης ιστορίας της περιοχής.

(ΚΥΠΕ/ΣΧ/ΠΧ)