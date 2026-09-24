Βρετανικό Μουσείο: Αμετάβλητη η διάθεση για συμφωνία για τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Αμετάβλητη παραμένει η θέση του Βρετανικού Μουσείου και η διάθεσή του να καταλήξει σε συμφωνία για τα Γλυπτά του Παρθενώνα, σύμφωνα με εκπρόσωπό του που μίλησε στο ΚΥΠΕ.

Η δήλωση έγινε μετά από δημοσίευμα της Daily Telegraph, σύμφωνα με το οποίο οι συνομιλίες της ελληνικής πλευράς με το Βρετανικό Μουσείο έχουν ουσιαστικά οδηγηθεί σε αδιέξοδο. Το Μουσείο δεν σχολίασε ευθέως τον ισχυρισμό περί κατάρρευσης των επαφών ούτε διευκρίνισε σε ποιο στάδιο βρίσκονται.

Απαντώντας στο ΚΥΠΕ, εκπρόσωπος του Βρετανικού Μουσείου ανέφερε ότι «η θέση του Μουσείου και η διάθεσή του να καταλήξει σε συμφωνία παραμένουν αμετάβλητες».

Παράλληλα, το Μουσείο παρέπεμψε σε πρόσφατες δηλώσεις του διευθυντή του, Νίκολας Κάλιναν, στους Financial Times. Με αφορμή τη συμφωνία για τον δανεισμό της Ταπισερί της Μπαγιέ στη Βρετανία, ο κ. Κάλιναν είχε πει ότι αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει «μια αχτίδα ελπίδας» για πρόοδο και στο ζήτημα των Γλυπτών. «Θα ήλπιζα ότι μπορεί να υπάρξει κάποια απτή πρόοδος. Θα ήταν κάτι υπέροχο», είχε δηλώσει.

Το ζήτημα της κυριότητας

Στον πυρήνα της διαφωνίας παραμένουν η κυριότητα των Γλυπτών και η μορφή που θα μπορούσε να έχει μια ενδεχόμενη συμφωνία. Η πάγια θέση της βρετανικής κυβέρνησης είναι ότι οι αποφάσεις για τα Γλυπτά ανήκουν στους επιτρόπους του Βρετανικού Μουσείου και όχι στην εκάστοτε κυβέρνηση.

Το ισχύον νομικό πλαίσιο, ωστόσο, δεν επιτρέπει στο Μουσείο να απομακρύνει οριστικά αντικείμενα από τη συλλογή του. Για κάτι τέτοιο θα απαιτούνταν αλλαγή του σχετικού νόμου.

Ως εκ τούτου, το Βρετανικό Μουσείο δηλώνει διατεθειμένο να εξετάσει αίτημα δανεισμού των Γλυπτών στην Αθήνα, όπως συμβαίνει με άλλα αντικείμενα της συλλογής του, υπό την προϋπόθεση ότι ο «δανειζόμενος» θα αναγνωρίσει την κυριότητα του Μουσείου. Η ελληνική πλευρά απορρίπτει αυτόν τον όρο, υπογραμμίζοντας διαχρονικά ότι δεν μπορεί να «δανειστεί» τμήματα ενός μνημείου που της ανήκουν.

Το άρθρο Μητσοτάκη στον Guardian

Η διαφορά αυτή αναδεικνύεται και σε σημερινό άρθρο του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην εφημερίδα Guardian. «Η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία που θα απαιτούσε να αναγνωρίσει την κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των Γλυπτών, ούτε ένα σχήμα βάσει του οποίου θα “δανειζόμασταν” τμήματα του δικού μας μνημείου», αναφέρει.

Ο κ. Μητσοτάκης απορρίπτει επίσης την άποψη ότι ο δανεισμός της Ταπισερί της Μπαγιέ από τη Γαλλία στη Βρετανία θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο για συμφωνία σχετικά με τα Γλυπτά. Όπως σημειώνει, η Ταπισερί δανείστηκε στη Βρετανία ως ενιαίο έργο και θα επιστρέψει στη Γαλλία επίσης ως ενιαίο έργο.

Αντίθετα, στην περίπτωση του Παρθενώνα, τμήματα ενός ενιαίου μνημείου βρίσκονται χωρισμένα μεταξύ Αθήνας και Λονδίνου. Στόχος της ελληνικής πλευράς είναι η μόνιμη επανένωση των Γλυπτών. «Τα σωζόμενα Γλυπτά θα πρέπει να εκτίθενται μαζί, ταυτόχρονα και με θέα το μνημείο για το οποίο δημιουργήθηκαν. Το Μουσείο της Ακρόπολης σχεδιάστηκε ειδικά ώστε να καταστήσει αυτό δυνατό», τονίζει ο πρωθυπουργός.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρει ακόμη ότι τα τελευταία χρόνια η ελληνική κυβέρνηση έχει πραγματοποιήσει λεπτομερείς συνομιλίες με την ηγεσία του Βρετανικού Μουσείου για τον τρόπο επίτευξης της επανένωσης. Προσθέτει ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να αποτελέσει βάση για ευρύτερη και μακροχρόνια πολιτιστική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Βρετανίας, με ανταλλαγές εκθεμάτων, συνεργασία στην έρευνα και τη συντήρηση και στενότερες σχέσεις μεταξύ ελληνικών και βρετανικών μουσείων.

Αναφέρεται επίσης στον σημερινό Βρετανό πρωθυπουργό Αντι Μπέρναμ, ο οποίος το 2023 είχε ζητήσει την επιστροφή των Γλυπτών «χωρίς όρους». Ο τότε δήμαρχος του ευρύτερου Μάντσεστερ είχε δηλώσει, μεταξύ άλλων, «ας χρησιμοποιήσουμε τον πολιτισμό για να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο βλέπει ο κόσμος τη Βρετανία».

Καταλήγοντας, ο κ. Μητσοτάκης σημειώνει ότι απαιτούνται «πολιτική βούληση και θάρρος» για το αποφασιστικό βήμα προς την επανένωση. «Αυτό που χρειάζεται είναι η πολιτική βούληση και το θάρρος για να γίνει το αποφασιστικό βήμα: να επανενωθούν τα Γλυπτά και να μετατραπεί μια ιστορική διαμάχη σε μια μοναδική πράξη πολιτιστικής φιλίας», αναφέρει στο άρθρο του.

Πηγή: ΚΥΠΕ