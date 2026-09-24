Tυχαία ανακάλυψη αρχαίου τείχους στο Παρίσι ενδέχεται να λύσει τον γρίφο για τη γαλατική Λουτέτια

Ένα τείχος, μήκους περίπου είκοσι μέτρων και ηλικίας τουλάχιστον 2000 ετών, το οποίο ανακαλύφθηκε το καλοκαίρι στην καρδιά του Παρισιού, ενισχύει την άποψη των αρχαιολόγων που θεωρούν ότι η γαλατική Λουτέτια, την οποία, ως την κατάκτησή της το 52 π.Χ. από τα στρατεύματα του Ιούλιου Καίσαρα κατείχε η γαλατική φυλή των Παριζιάνων, βρισκόταν στο νησάκι του Σηκουάνα Île de la Cité, στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας, και όχι στη Ναντέρ η οποία είναι ένα δυτικό προάστιό της.

Κατά την τελευταία εικοσαετία πολλοί αρχαιολόγοι είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η πραγματική γαλατική Λουτέτια βρισκόταν στη Ναντέρ. Και αυτό διότι αρχαιολογικές ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 1994 και 2005 στη Ναντέρ, αποκάλυψαν μια τεράστια γαλατική πρωτο-αστική εγκατάσταση άνω των 15 εκταρίων, με οργανωμένους δρόμους, εκατοντάδες σπίτια και μια μεγάλη νεκρόπολη. Από την άλλη, ο Ιούλιος Καίσαρας στις αφηγήσεις του για την κατάληψη της πόλης έκανε λόγο για «ένα νησί που συνδέεται με γέφυρες και βρίσκεται σε μια καμπή του Σηκουάνα». Τούτων δοθέντων η πραγματική εικόνα για την τοποθεσία της πόλης Λουτέτια, που κατείχε η φυλή των Παριζιάνων, εξακολουθεί ακόμα και σήμερα να είναι ασαφής.

Ωστόσο μετά την ανακάλυψη του τείχους, η οποία αποκαλύφθηκε την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, υπάρχουν νέα δεδομένα για την γαλατική προέλευση της πόλης. Το τείχος αυτό βρίσκεται κάτω από το πρώην νοσοκομείο Hôtel-Dieu, είναι πέτρινο και ξύλινο και θα μπορούσε να είναι το ερείπιο ενός οχυρού, αποδεικνύοντας ότι η Γαλατική Λουτέτια, πριν από την κατάκτησή της το 52 π.Χ. από τα στρατεύματα του Ιούλιου Καίσαρα, βρισκόταν στο Île de la Cité, στο κέντρο του Παρισιού.

«Είναι συναρπαστικό να βρίσκομαι εδώ και να ανακαλύπτω ποια είναι πιθανώς η προέλευση της πόλης του Παρισιού», σχολίασε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας, Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, αφού εξέτασε το τείχος, ύψους μόλις ενός μέτρου, το οποίο βρέθηκε θαμμένο σε βάθος τεσσάρων μέτρων σε μια αυλή του πρώην νοσοκομείου.

Τα ίχνη πυρκαγιάς που είναι ορατά σε ένα θραύσμα του τείχους θα μπορούσαν επίσης να παραπέμπουν στην αφήγηση του Ιούλιου Καίσαρα ότι οι ίδιοι οι Γαλάτες έβαλαν φωτιά στους οικισμούς τους πριν από τη Μάχη της Λουτέτια εναντίον των Ρωμαίων, οι οποίοι στη συνέχεια κατείχαν την πόλη για περισσότερους από πέντε αιώνες.

Η ανακάλυψη, που χαρακτηρίστηκε ως «μεγάλη» από το Υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλίας έγινε τυχαία κατά τη διάρκεια ανασκαφών που ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του νοσοκομειακού τμήματος του Hôtel-Dieu, μετά από αρχαιολογική αξιολόγηση που διεξήχθη το 2019.