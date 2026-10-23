Δεκαπέντε θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα με συντονιστή την Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας ΠΚ

Δεκαπέντε θέσεις υποψήφιων διδακτόρων πρόκειται να προκηρυχθούν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος SOPHIA-DN, το οποίο συντονίζει η Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Το πρόγραμμα, συνολικής χρηματοδότησης €4,3 εκατ. από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επικεντρώνεται στη μελέτη της αρχαίας και παραδοσιακής κεραμικής κληρονομιάς, συνδυάζοντας την αρχαιολογία, την πειραματική έρευνα και την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι 15 υποψήφιοι διδάκτορες θα πραγματοποιήσουν την έρευνά τους σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα με εξειδίκευση στην αρχαιολογία και την αρχαιομετρία. Κάθε ερευνητής θα καθοδηγείται από επιστήμονες διαφορετικών ειδικοτήτων, μεταξύ των οποίων αρχαιολόγοι, γεωλόγοι, γεωχημικοί και ειδικοί στην πληροφορική.

Η εκπαίδευσή τους θα περιλαμβάνει κοινά σεμινάρια, ερευνητικές αποσπάσεις σε συνεργαζόμενους φορείς και δράσεις επικοινωνίας της επιστημονικής γνώσης με το ευρύ κοινό.

Το SOPHIA-DN θα ξεκινήσει επίσημα την 1η Μαρτίου 2027, ενώ οι προσλήψεις των υποψήφιων διδακτόρων προγραμματίζονται για την περίοδο Σεπτεμβρίου έως Νοεμβρίου 2027.

Οι θέσεις θα προκηρυχθούν διεθνώς μέσω της ευρωπαϊκής πλατφόρμας EURAXESS, καθώς και στις ιστοσελίδες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του έργου και των συμμετεχόντων φορέων. Η διαδικασία πρόσληψης προγραμματίζεται για την περίοδο Σεπτεμβρίου έως Νοεμβρίου 2027.