Ανασκαφές στην Τυνησία φέρνουν στο φως νέα στοιχεία για την παρουσία των Βανδάλων

Νέα αρχαιολογικά στοιχεία σχετικά με την παρουσία των Βανδάλων, μιας ανατολικογερμανικής φυλής, στη βορειοδυτική Τυνησία ήρθαν στο φως από ανασκαφές στην επαρχία Béja.

Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Τυνησίας ανακαλύφθηκε μια χριστιανική Βασιλική των μέσων του 5ου αιώνα και ορισμένα ψηφιδωτά τμήματα με επιγραφές που, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, επιτρέπουν τη σύνδεση του συγκροτήματος με την περίοδο του Βασιλείου των Βανδάλων στη Βόρεια Αφρική.

Η ανασκαφική έρευνα κάλυψε δύο βασικούς τομείς της αρχαίας πόλης. Στον πρώτο τομέα, που χρονολογείται από τη ρωμαϊκή εποχή, οι αρχαιολόγοι ερεύνησαν το Καπιτώλιο, το οποίο οικοδομήθηκε το 170 μ.Χ. και αποκάλυψαν το δάπεδο της δημόσιας πλατείας, μια κρήνη, κιονόκρανα, κίονες, αρχιτεκτονικά διακοσμητικά στοιχεία και θραύσματα αγαλμάτων.

Ιδιαίτερης σημασίας ήταν τα ευρήματα στον δεύτερο τομέα, όπου βρίσκεται μια βασιλική που χτίστηκε περίπου στα μέσα του 5ου αιώνα. Το κτίριο περιλαμβάνει τάφους που αποδίδονται σε επιφανείς Χριστιανούς, διάφορα δωμάτια και τοιχοδομές, καθώς και ταφικά αγγεία και μεγάλα δοχεία τοποθετημένα κατακόρυφα στο έδαφος, τα οποία χρησίμευαν για την αποθήκευση τροφίμων.

Οι ανασκαφές έφεραν επίσης στο φως ψηφιδωτά τμήματα, τα οποία οι αρχαιολόγοι θεωρούν ιδιαίτερα σημαντικά για την ανασύνθεση της ζωής στην πόλη κατά την ύστερη αρχαιότητα.

Ο Moheddine Chaouali, διευθυντής ιστορικής και αρχαιολογικής έρευνας, εξήγησε ότι ορισμένα ψηφιδωτά του 5ου αιώνα φέρουν μια λατινική φράση που αναφέρεται στη «σωτηρία των Βασιλέων». Αν και τα ονόματα των ηγεμόνων δεν αναγράφονται στις επιγραφές, η διατύπωση ερμηνεύεται από τους μελετητές ως αναφορά στους βασιλείς των Βανδάλων, παρέχοντας σπάνια στοιχεία για την παρουσία τους στις περιοχές Teboursouk και Béja.

Μέχρι τώρα, τα αρχαιολογικά ίχνη της κυριαρχίας των Βανδάλων ήταν καλύτερα τεκμηριωμένα στην Καρχηδόνα, την πόλη Haidra και την περιοχή της Sousse.

Η νέα ανασκαφική περίοδος ενισχύει τη σημασία της αρχαίας πόλης Numluli ως καίριου χώρου για την ανασύνθεση της μεταμόρφωσης των ρωμαϊκών πόλεων της Αφρικής κατά τη μετάβαση από την Αυτοκρατορική Εποχή στο Βασίλειο των Βανδάλων και την Ύστερη Χριστιανική Αρχαιότητα.

(ΚΥΠΕ-AnsaMed/ΚΧΡ/ΜΚ)