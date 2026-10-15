Όσμπορν: Αισιοδοξία για συμφωνία για τα Γλυπτά με παρουσία σε Αθήνα και Λονδίνο

Αισιόδοξος ότι Ελλάδα και Βρετανικό Μουσείο μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τα Γλυπτά του Παρθενώνα δήλωσε ο πρόεδρος του Μουσείου, Τζορτζ Όσμπορν. Όπως διευκρίνισε, η δική του πλευρά θεωρεί πως οποιαδήποτε διευθέτηση θα πρέπει να επιτρέπει την έκθεση των Γλυπτών τόσο στην Αθήνα όσο και στο Λονδίνο.

Σε συνέντευξη στο πρακτορείο Bloomberg, κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα, ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας ανέφερε ότι για να επιτευχθεί συμφωνία θα χρειαστούν συμβιβασμοί και από τις δύο πλευρές.

«Εξακολουθώ να είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία», είπε. Πρόσθεσε ότι υπάρχει περιθώριο προόδου αν τα δύο μέρη προσέλθουν στη συζήτηση γνωρίζοντας πως, όπως συμβαίνει σε κάθε επιτυχημένη συμφωνία, δεν θα εξασφαλίσουν όλα όσα επιθυμούν.

Ο Όσμπορν επανέλαβε ότι στόχος του Βρετανικού Μουσείου είναι να βρεθεί μια φόρμουλα που θα επιτρέπει την παρουσίαση των Γλυπτών στις δύο πρωτεύουσες. «Ελπίζω πραγματικά ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποια διευθέτηση, μέσω της οποίας τα Γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Λονδίνο θα μπορούν να εκτίθενται στην Αθήνα, αλλά θα πρέπει να υπάρχει κοινή χρήση τους», σημείωσε.

Αναγνώρισε ότι η προσέγγιση αυτή δεν εκφράζει όλους στην Ελλάδα. «Γνωρίζω ότι αυτή δεν είναι η θέση όλων στην Ελλάδα, και το κατανοώ και το σέβομαι. Ωστόσο, αυτή είναι η δική μας θέση και, εάν θέλουμε να σημειώσουμε πρόοδο, θα πρέπει να κινηθούμε μέσα σε αυτό το πνεύμα», υπογράμμισε.

Το δημοσίευμα του Bloomberg υπενθυμίζει άρθρο του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην εφημερίδα Guardian τον προηγούμενο μήνα. Σε αυτό, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι «η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχθεί οποιαδήποτε διευθέτηση που θα απαιτούσε να αναγνωρίσει την κυριότητα των Γλυπτών από το Βρετανικό Μουσείο ή ένα σχήμα που θα σήμαινε ότι δανειζόμαστε τμήματα του δικού μας μνημείου».

Το Bloomberg σημειώνει ότι οι δηλώσεις Όσμπορν έγιναν σε μια περίοδο κατά την οποία το ζήτημα των Γλυπτών φαίνεται να αποκτά ευρύτερη πολιτική διάσταση, ενόψει των συζητήσεων για την επαναπροσέγγιση του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις 6 Οκτωβρίου, ο Μητσοτάκης είχε δηλώσει ότι «τα Γλυπτά του Παρθενώνα θα αποτελέσουν μέρος αυτής της συζήτησης. Δεν είναι μόνο ένα ζήτημα που αφορά την Ελλάδα, είναι ένα ζήτημα που αφορά την Ευρώπη».

Η τοποθέτηση αυτή αποκτά σημασία ενόψει της συνόδου κορυφής ΕΕ - Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία προγραμματίζεται για τον Νοέμβριο στις Βρυξέλλες. Εκεί αναμένεται να συναντηθούν Ευρωπαίοι ηγέτες με τον Βρετανό πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ.

Το 2023, πριν αναλάβει την πρωθυπουργία, ο Μπέρναμ είχε υποστηρίξει την επιστροφή των Γλυπτών στην Ελλάδα «χωρίς κανέναν όρο». Τον περασμένο Αύγουστο, ωστόσο, δήλωσε στην εφημερίδα Financial Times ότι το ζήτημα αποτελεί αρμοδιότητα του Βρετανικού Μουσείου.

Ο Όσμπορν ανέλαβε την προεδρία του Μουσείου το 2021 και εδώ και χρόνια συμμετέχει σε διαβουλεύσεις για την εξεύρεση συμβιβαστικής λύσης. Στις αρχές του 2023, οι συνομιλίες είχαν δημιουργήσει προσδοκίες για συμφωνία που θα προέβλεπε τη σταδιακή μεταφορά των Γλυπτών στην Αθήνα στο πλαίσιο πολιτιστικών ανταλλαγών. Περισσότερα από τρία χρόνια αργότερα, δεν έχει υπάρξει οριστική κατάληξη, αναφέρει το Bloomberg.

Ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου είπε ότι αναγνωρίζει τη σημασία του ζητήματος για την ελληνική κοινωνία, επιμένοντας ότι μια λύση θα πρέπει να επιτρέπει την παρουσίαση των Γλυπτών σε δύο διαφορετικά πολιτιστικά περιβάλλοντα. Όπως εξήγησε, στην Αθήνα θα παρουσιάζονται ως μέρος της ιστορίας της αρχαίας Ελλάδας, ενώ στο Βρετανικό Μουσείο θα εντάσσονται στην παρουσίαση της ιστορίας των παγκόσμιων πολιτισμών.

Πηγή: ΚΥΠΕ