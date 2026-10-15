Ναυάγιο 4.700 ετών στην Αττάλεια αποκαλύπτει αρχαία εμπορικά δίκτυα της Μεσογείου

Σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα έφεραν στο φως υποβρύχιες ανασκαφές κοντά στο νησί Κέκοβα, στην περιοχή της Αττάλειας, στην Τουρκία. Πρόκειται για αμφορείς ηλικίας περίπου 4.400 έως 4.700 ετών, οι οποίοι εκτιμάται ότι προέρχονται από ναυάγιο της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού και ενδέχεται να προσφέρουν νέα στοιχεία για τις εμπορικές σχέσεις και τη ναυσιπλοΐα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Euronews, οι αναλύσεις του πηλού από τον οποίο κατασκευάστηκαν οι αμφορείς υποδεικνύουν ότι πιθανότατα προέρχονται από εργαστήρια στην κοιλάδα του Ιορδάνη. Τα αγγεία εκτιμάται ότι χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά προϊόντων, όπως ελαιόλαδο ή κρασί.

Η παρουσία παρόμοιων αγγείων στην Αίγυπτο, την Τροία και την Κρήτη ενισχύει την εκτίμηση ότι το φορτίο του πλοίου συνδεόταν με ένα εκτεταμένο δίκτυο θαλάσσιων εμπορικών ανταλλαγών, το οποίο ένωνε διαφορετικές περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου ήδη από την τρίτη χιλιετία π.Χ.

Ένα ναυάγιο της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού

Τα πρώτα στοιχεία για την ύπαρξη του ναυαγίου προέκυψαν από υποβρύχιες έρευνες που πραγματοποίησε τα προηγούμενα χρόνια το Πανεπιστήμιο Akdeniz. Η εξέταση δειγμάτων από τους αμφορείς που εντοπίστηκαν στην περιοχή υπέδειξε ότι το πλοίο ενδέχεται να χρονολογείται στην Πρώιμη Εποχή του Χαλκού.

Οι συστηματικές ανασκαφές ξεκίνησαν το 2026, με άδεια του τουρκικού Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης του Μουσείου Αττάλειας. Επικεφαλής της επιστημονικής ομάδας είναι ο αναπληρωτής καθηγητής Χακάν Ονίζ (Hakan Öniz).

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το πλοίο πιθανότατα είχε αναχωρήσει από λιμάνι των ακτών της Ανατολικής Μεσογείου, στην περιοχή του Λεβάντε, με προορισμό την Τροία ή την Κρήτη.

Η υπόθεση αυτή βασίζεται στις ομοιότητες των αγγείων με ευρήματα από άλλες αρχαιολογικές θέσεις, μεταξύ των οποίων περιοχές κοντά στις πυραμίδες της Γκίζας, η Σακκάρα και το Αμπουσίρ στην Αίγυπτο.

Ένας αμφορέας αποκαλύπτει στοιχεία για τη ζωή στο πλοίο

Ανάμεσα στα ευρήματα ξεχωρίζει ένας αμφορέας που φέρει δύο οπές στο σώμα του και εννέα διακριτά σημάδια στην επιφάνειά του.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχαιολόγων, το συγκεκριμένο αγγείο ενδέχεται να χρησιμοποιούνταν για την παρασκευή τυριού ή βουτύρου, μέσω της διαδικασίας ανάδευσης του γάλακτος. Η πιθανή αυτή χρήση δημιουργεί νέα ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης των ναυτικών της εποχής. Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι ναυτικοί να μετέφεραν κατσίκες κατά τη διάρκεια μεγάλων θαλάσσιων ταξιδιών, να τις άρμεγαν εν πλω και να παρασκεύαζαν γαλακτοκομικά προϊόντα για τη διατροφή τους.

Παρότι πρόκειται ακόμη για υπόθεση, το εύρημα θα μπορούσε να συμβάλει στην κατανόηση όχι μόνο των εμπορικών δραστηριοτήτων αλλά και της καθημερινής ζωής πάνω στα πλοία της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού.

«Ίχνη ενός από τα αρχαιότερα ναυάγια»

Ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, Μεχμέτ Νουρί Ερσόι, αναφέρθηκε στη σημασία των ευρημάτων με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζοντας ότι οι ανασκαφές φέρνουν στο φως ίχνη του αρχαιότερου ναυαγίου στον κόσμο.

Ο ίδιος τόνισε ότι οι έρευνες θα συνεχιστούν, με στόχο την περαιτέρω διερεύνηση της ναυτικής ιστορίας της Ανατολίας και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα ευρήματα από το Κέκοβα προσθέτουν νέα δεδομένα στη μελέτη των θαλάσσιων μετακινήσεων και των εμπορικών ανταλλαγών κατά την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού, αναδεικνύοντας τον ρόλο της Ανατολικής Μεσογείου ως χώρου επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών.

Πηγή: Euronews