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Αίγυπτος: Ανακαλύφθηκαν τμήματα δύο κολοσσιαίων αγαλμάτων του Ραμσή Β΄
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 16.10.2026 11:30
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Μία από τις δύο κεφαλές που πιστεύεται ότι απεικονίζουν τον Ραμσή Β΄, οι οποίες ανακαλύφθηκαν πρόσφατα στο χωριό Μπαχμπίτ αλ-Χιγκάρα. Φωτογραφία: Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου.

Το κεφάλι ενός αγάλματος, ύψους περίπου 1,60 μέτρων, και τμήμα δεύτερου βασιλικού αγάλματος εντοπίστηκαν στο χωριό Μπαχμπίτ αλ-Χιγκάρα, στο Δέλτα του Νείλου.

Τμήματα δύο κολοσσιαίων αγαλμάτων του Φαραώ Ραμσή Β΄, καθώς και βάση από ροζ γρανίτη με ιερογλυφικές επιγραφές, ανακαλύφθηκαν σχεδόν τυχαία στην Αίγυπτο.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου ανακοίνωσε ότι τα ευρήματα εντοπίστηκαν στο χωριό Μπαχμπίτ αλ-Χιγκάρα, στο Δέλτα του Νείλου, βόρεια του Καΐρου. Η αρχαιολογική αποστολή ξεκίνησε τις έρευνες μετά τον εντοπισμό λίθινου όγκου με επιγραφές από κάτοικο της περιοχής, ο οποίος καλλιεργούσε τη γη μπροστά από το σπίτι του.

Ο Υπουργός Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, Σερίφ Φατί, χαρακτήρισε την ανακάλυψη σημαντική προσθήκη στην αρχαιολογική κληρονομιά της χώρας, η οποία φωτίζει περισσότερο την ιστορία και την πολιτιστική αξία του Μπαχμπίτ αλ-Χιγκάρα.

Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, το πρώτο εύρημα είναι το κολοσσιαίο κεφάλι αγάλματος του Ραμσή Β΄. Ο βασιλιάς απεικονίζεται με το διπλό στέμμα, σύμβολο της ένωσης της Άνω και της Κάτω Αιγύπτου.

Το κεφάλι έχει ύψος περίπου 1,60 μέτρα. Στο πίσω μέρος διακρίνεται το στήριγμα του αγάλματος, με επιγραφή που φέρει το βασιλικό όνομα του ηγεμόνα: «Hor Ka Nakht Mery Maat». Οι διαστάσεις του κεφαλιού υποδηλώνουν ότι το άγαλμα είχε αρχικά ύψος περίπου 8,5 μέτρα, μαζί με τη βάση.

Το δεύτερο εύρημα είναι το μεγαλύτερο τμήμα ενός άλλου βασιλικού αγάλματος, μήκους περίπου 2,40 μέτρων, το οποίο εκτιμάται ότι απεικονίζει επίσης τον Ραμσή Β΄. Από το άγαλμα λείπουν τα πόδια και η βάση, ενώ το ανώτερο τμήμα του βασιλικού καλύμματος κεφαλής είναι φθαρμένο. Εντοπίστηκε επίσης το κεφάλι, με τα χαρακτηριστικά του προσώπου να παραμένουν ευδιάκριτα και σε καλή κατάσταση.

Οι ανασκαφές και οι αρχαιολογικές μελέτες στον χώρο συνεχίζονται, με στόχο να αποκαλυφθούν περισσότερα ευρήματα και να διερευνηθεί η σχέση των αντικειμένων με το αρχαιολογικό τους πλαίσιο.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

Φαραώ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΑΣΚΑΦΗ
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
αρχαιολογική ανακάλυψη
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