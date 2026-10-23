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Αρχαιολογία
Μόνο με κάρτα οι πληρωμές σε Κούριο, Καλαβασό-Τέντα και Κάστρο Πάφου από την 1η Νοεμβρίου
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 23.10.2026 14:15
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Για τρεις μήνες, έως τις 31 Ιανουαρίου 2027, δεν θα γίνονται δεκτά μετρητά για την έκδοση εισιτηρίων και τις αγορές από τα πωλητήρια των τριών αρχαιολογικών χώρων.

Αποκλειστικά με τη χρήση πιστωτικών καρτών θα πραγματοποιούνται οι πληρωμές στους αρχαιολογικούς χώρους του Κουρίου, της Καλαβασού–Τέντας και του Κάστρου Πάφου, από την 1η Νοεμβρίου 2026 έως τις 31 Ιανουαρίου 2027.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Αρχαιοτήτων του Υφυπουργείου Πολιτισμού, το μέτρο εφαρμόζεται κατόπιν οδηγιών του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας και αφορά όλες τις συναλλαγές στους συγκεκριμένους χώρους, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης εισιτηρίων εισόδου και των αγορών από τα πωλητήρια.

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων διευκρινίζει ότι οι πληρωμές με μετρητά δεν θα γίνονται αποδεκτές κατά τη συγκεκριμένη περίοδο.

Tags

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΟΥΡΙΟΥ
ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ
Μεσαιωνικό κάστρο της Πάφου
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