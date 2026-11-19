Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών από συνολικά 14 εργάτες ανακοίνωσε το Τμήμα Αρχαιοτήτων του Υφυπουργείου Πολιτισμού, προχωρώντας στην κατάρτιση δύο ξεχωριστών καταλόγων υποψηφίων.

Συγκεκριμένα, η πρόσκληση αφορά 12 εργάτες ανασκαφής για το έργο «Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Λάρνακας» και δύο εργάτες αποθήκης για τις αποθήκες του Τμήματος Αρχαιοτήτων στη Λεμεσό. Για τη δεύτερη κατηγορία προβλέπεται παροχή υπηρεσιών διάρκειας δύο ετών.

Η αμοιβή ανέρχεται σε 8 ευρώ ανά ώρα, πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων όπου εφαρμόζονται, και η πληρωμή θα γίνεται με βάση τις πραγματικές ώρες παροχής υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι διαδικασίες διενεργούνται στο πλαίσιο των συνοπτικών διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων και η παροχή υπηρεσιών δεν συνιστά σχέση εργοδότη και εργοδοτουμένου.

Δώδεκα εργάτες ανασκαφής στη Λάρνακα

Οι εργάτες που θα επιλεγούν για το έργο «Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Λάρνακας» θα απασχοληθούν σε εργασίες απομάκρυνσης χωμάτων και αποκάλυψης αρχαιολογικών ευρημάτων, υπό την καθοδήγηση του υπεύθυνου αρχαιολόγου.

Στα καθήκοντά τους περιλαμβάνονται η χειρωνακτική εργασία με ανασκαφικά εργαλεία, η μεταφορά χωμάτων και μπάζων, το κοσκίνισμα, καθώς και η διαμόρφωση, καθαριότητα και προστασία του ανασκαφικού χώρου.

Ως πρόσθετα προσόντα θα αξιολογηθούν η κατοχή πτυχίου σε επιστήμη σχετική με την Αρχαιολογία, η προηγούμενη εμπειρία σε αρχαιολογικές ανασκαφές, η κατοχή Κάρτας Ασφαλείας (Safe Pass) και η άμεση διαθεσιμότητα.

Η μεγαλύτερη βαρύτητα στη βαθμολόγηση δίνεται στην προηγούμενη ανασκαφική εμπειρία, με έως 50 μονάδες από τις συνολικά 100.

Δύο εργάτες αποθήκης στη Λεμεσό

Για τις αποθήκες του Τμήματος Αρχαιοτήτων στη Λεμεσό αναζητούνται δύο άτομα, τα οποία θα αναλάβουν εργασίες διαχείρισης και μεταφοράς αρχαιολογικού υλικού, φόρτωσης και εκφόρτωσης, συναρμολόγησης κιβωτίων και οργάνωσης των αποθηκευτικών χώρων.

Στα καθήκοντα περιλαμβάνεται επίσης ο χειρισμός μηχανημάτων και εξοπλισμού, για τον οποίο θα παρασχεθεί σχετική εκπαίδευση.

Πρόσθετα προσόντα θεωρούνται η προηγούμενη εμπειρία σε αποθήκες ή σε ανασκαφές του Τμήματος Αρχαιοτήτων, το απολυτήριο Λυκείου, οι γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και η κατοχή πιστοποιητικών Πρώτων Βοηθειών ή Ασφάλειας και Υγείας.

Τα απαραίτητα προσόντα

Για τη συμμετοχή και στις δύο διαδικασίες, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν δικαίωμα παροχής υπηρεσιών στην Κυπριακή Δημοκρατία ως φυσικά πρόσωπα, πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας, Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου και καλή σωματική κατάσταση.

Οι αιτήσεις που πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια θα ενταχθούν στους αντίστοιχους καταλόγους, με τη σειρά κατάταξης να καθορίζεται βάσει βαθμολογίας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προτεραιότητα θα δίνεται στη μεγαλύτερη πραγματική εμπειρία, στη διαθεσιμότητα και στην ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Οι κατάλογοι θα ισχύουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027, ενώ η επιλογή των εργατών θα γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες του Τμήματος και τη διαθεσιμότητα των υποψηφίων.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση antiquitiesdept@da.culture.gov.cy, επισυνάπτοντας τα διαθέσιμα αντίγραφα των πιστοποιητικών τους.

Στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος πρέπει να αναγράφεται, ανάλογα με τη θέση:

Για τη Λάρνακα: «ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑ».

Για τη Λεμεσό: «ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΣ».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2026, στις 14:00.