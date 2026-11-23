Ευρήματα που χρονολογούνται από την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού έως την Οθωμανική και τη Νεότερη Περίοδο εντόπισε η όγδοη αρχαιολογική επιφανειακή έρευνα του Πανεπιστημίου Γκρατς της Αυστρίας στην Αμαργέτη της επαρχίας Πάφου. Η έρευνα, υπό τη διεύθυνση της Δρος Gabriele Koiner, πραγματοποιήθηκε από τις 17 έως τις 27 Αυγούστου 2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Αρχαιοτήτων, οι εργασίες επικεντρώθηκαν σε περιοχές βόρεια και νότια του χωριού. Στη θέση Αμαργέτη-Σωτήρα, στα βόρεια όρια της κοινότητας, συλλέχθηκαν όστρακα κεραμικής που πιθανότατα χρονολογούνται από την Πρώιμη έως την Ύστερη Εποχή του Χαλκού. Ένα πήλινο θραύσμα, πιθανώς της Εποχής του Σιδήρου, και μια λαβή γυάλινου αγγείου, ενδεχομένως της Ρωμαϊκής περιόδου, μαρτυρούν το ευρύ χρονολογικό φάσμα των ευρημάτων της θέσης.

Στη θέση Παλαιάς εντοπίστηκε και ερευνήθηκε νέα αρχαιολογική θέση, με ευρήματα της Ρωμαϊκής και της Μεσαιωνικής περιόδου.

Στη θέση Δάσος Αχερώνα, στα νότια όρια της Αμαργέτης, η ερευνητική ομάδα συνέλεξε όστρακα κεραμικής της Εποχής του Σιδήρου, από τις κατηγορίες Λευκής Γραπτής (White Painted), πιθανώς Δίχρωμης (Bichrome), καθώς και Μελανής επί Ερυθρού (Black-on-Red) κεραμικής. Τα όστρακα προέρχονται από χειροποίητα ή τροχήλατα αγγεία και φέρουν χαρακτηριστική γραμμική διακόσμηση και ομόκεντρους κύκλους.

Στη θέση Λουτρά, μεταξύ του χωριού και του Δάσους Αχερώνα, εντοπίστηκαν σε δύο αγροτεμάχια πήλινες κεραμίδες οροφής και θραύσματα αποθηκευτικών αγγείων της Ύστερης Αρχαιότητας.

Στο χωριό, τόσο στο κέντρο όσο και στα δυτικά όριά του, εντοπίστηκαν σε διάφορα σημεία όστρακα χειροποίητης κεραμικής της Οθωμανικής και της Νεότερης περιόδου, καθώς και λίγα όστρακα εφυαλωμένης κεραμικής, εν μέρει μεσαιωνικής χρονολόγησης. Βρέθηκε επίσης ένα θραύσμα ελληνιστικού-ρωμαϊκού μυροδοχείου (unguentarium).

Πηγή: ΚΥΠΕ