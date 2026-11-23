Γράφει ο Βάσος Βάσου, ανταποκριτής του «Π» στη Λάρνακα

Τρεις αρχαιολογικούς περιπάτους που κουβαλούν περισσότερα από 10.000 χρόνια Ιστορίας περιλαμβάνει ο νέος οδηγός του Δήμου Παραλιμνίου-Δερύνειας με την ονομασία Αρχαιολογικοί Περίπατοι στο Παραλίμνι, που παρουσιάστηκε πρόσφατα στην αίθουσα εκδηλώσεων του δημοτικού μεγάρου από τον δρα Άγγελο Σμάγα. Στον χαιρετισμό του, ο δήμαρχος Γιώργος Νικολέττος είπε ότι ο πρωτότυπος αυτός οδηγός συνδέει σχεδόν 30 θέσεις αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος σε τρεις διαδρομές, τις οποίες το κοινό μπορεί να ακολουθήσει με πεζοπορία. «Από τα ίχνη της αρχαιότητας στην ακτή και τη βυζαντινή κληρονομιά στους λόφους, μέχρι τη νεότερη ιστορία στον αστικό πυρήνα, οι αρχαιολογικοί περίπατοι μας προσκαλούν να δούμε με μια διαφορετική ματιά μέρη από τα οποία περνάμε καθημερινά.

Πολλές από τις θέσεις αυτές παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο κοινό και στην επιστημονική κοινότητα», σημείωσε, μεταξύ άλλων, στην ομιλία του ο κ. Νικολέττος. Όπως λέχθηκε κατά την παρουσίαση του οδηγού, ο Δήμος Παραλιμνίου-Δερύνειας πιστεύει ότι η έκδοση Αρχαιολογικοί Περίπατοι Παραλιμνίου θα συμβάλει στην καλύτερη γνώση της ιστορικότητας ολόκληρης της περιοχής. Παράλληλα, ο συγκεκριμένος οδηγός, που κυκλοφορεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, αναμένεται ν' αποτελέσει ισχυρό θέλγητρο για ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού, δίνοντας στους επισκέπτες έναν ακόμα λόγο για να γνωρίσουν την περιοχή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Πρόκειται για μια έκδοση που εντάσσεται στις προσπάθειες της δημοτικής αρχής να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά και να δημιουργήσει καινούργιους τρόπους γνωριμίας με τον τόπο. Ουσιαστικά, ο υπό αναφορά οδηγός προσκαλεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες να ακολουθήσουν διαδρομές όπου τα ίχνη του παρελθόντος συναντούν την ομορφιά του φυσικού τοπίου. Κατά την εκδήλωση παρουσίασης των Αρχαιολογικών Περιπάτων, ανακοινώθηκε επίσης και μία σειρά νέων εκδόσεων που ετοιμάζει ο Δήμος Παραλιμνίου-Δερύνειας.

Ανάμεσα σ’ αυτές βρίσκονται εκδόσεις για την ιστορία και την αρχαιολογία της περιοχής που απευθύνονται σε παιδιά και νέους, άλλες εκδόσεις με πιο επιστημονικό χαρακτήρα, καθώς και έργα με ευρύτερη θεματολογία. «Κοινός στόχος των νέων εκδόσεων είναι να αναδείξουν και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες και τα προτερήματα ενός προνομιούχου τόπου όπως είναι ο Δήμος Παραλιμνίου-Δερύνειας», αναφέρθηκε.